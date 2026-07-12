Tài lẻ của NSND Trung Hiếu

Mới đây, NSND Trung Hiếu khiến khán giả thích thú khi đăng tải đoạn video hài hước cho biết công việc bận rộn tại Nhà hát Kịch Hà Nội. Trong video, nam nghệ sĩ tiết lộ công việc chính là Giám đốc - Đạo diễn chỉ đạo, thị phạm diễn viên; đáng chú ý nhất anh có nghề phụ là "thợ vẽ" đạo cụ cho các vở diễn của Nhà hát, đặc biệt là viết thư pháp.

Chia sẻ về cơ duyên viết thư pháp, NSND Trung Hiếu kể, vào năm 2001, anh có một người anh rủ đi học tiếng Trung cùng vì anh ấy đi một mình thấy buồn. Nam nghệ sĩ đồng ý học sau đó thấy hay rồi vô tình mua được sách nói về thư pháp. Sau đó, nghệ sĩ Trung Hiếu mua bút, mực, giấy, nghiên về mày mò tập viết.

NSND Trung Hiếu hài hước tiết lộ công việc bận rộn tại Nhà hát Kịch Hà Nội: vừa làm Giám đốc/Đạo diễn vừa là "thợ vẽ".

NSND Trung Hiếu khoe tài lẻ viết thư pháp.

"Học thấy hay rồi vô tình đọc sách về thư pháp, tôi mua bút, mực, giấy, nghiên, mày mò tập viết và đam mê lúc nào không biết. Trước kia, tôi viết nhiều lắm, còn ra cả vỉa hè ngồi viết, cứ căng thẳng lại cầm bút để chiêm nghiệm cuộc sống", nam nghệ sĩ kể.

Theo NSND Trung Hiếu, thư pháp cũng giống nghệ thuật, khó có thể học như học nghề vì phải có năng khiếu, khi có duyên sẽ đam mê, yêu thích.

Trước đó, vào những năm 2000, khán giả dễ bắt gặp nghệ sĩ Trung Hiếu mặc quần bò rách, ngồi vỉa hè Văn Miếu - Quốc Tử Giám viết thư pháp. Dù không phải dân Nho học chính hiệu, kiến thức Hán học và thư pháp của anh đáng nể. Anh thường đàm đạo với nhà nghiên cứu Việt Nam học - Tiến sĩ Cung Khắc Lược về thư pháp, đạo nghĩa và cuộc sống. Tiến sĩ Cung Khắc Lược nhận xét anh rất tài hoa, hiếm ai đam mê thư pháp như vậy.

Từ khi làm Giám đốc Nhà hát Kịch Hà Nội, NSND Trung Hiếu không có nhiều thời gian "lê la" vỉa hè viết thư pháp nhưng đam mê không bỏ được. Cứ đầu năm, anh lại mang giấy bút viết tặng và nhìn người cho chữ phù hợp.