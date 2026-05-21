Cuộc sống tuổi U80 của mẹ ruột Hoa hậu Giáng My ra sao?

Thứ năm, 19:00 21/05/2026 | Giải trí
GĐXH - Mẹ ruột Hoa hậu Giáng My dù đã ở tuổi U80 nhưng vẫn giữ được vẻ ngoài khỏe mạnh cùng tinh thần vui vẻ, phấn chấn. Cuộc sống tuổi xế chiều của bà được nhiều người ngưỡng mộ.

Nhân Ngày của Mẹ, Hoa hậu Giáng My chia sẻ những dòng tâm sự đầy cảm xúc về tình mẫu tử và sự hy sinh thầm lặng của người phụ nữ trong gia đình.

Người đẹp cho rằng, khi còn nhỏ, chị luôn nghĩ mẹ là người mạnh mẽ nhất. Tuy nhiên, khi trưởng thành, người đẹp mới hiểu rằng trước khi trở thành mẹ, ai cũng từng là một cô gái nhỏ bé, nhưng từ ngày có con đã học cách giấu đi những mệt mỏi phía sau nụ cười.

Theo Hoa hậu Giáng My, trên thế gian có hàng triệu dáng hình của người mẹ: Người tất bật giữa phố thị, người lặng lẽ trong căn bếp nhỏ hay những người đánh đổi cả thanh xuân để mang đến tuổi thơ bình yên cho con. Dù khác nhau hoàn cảnh, họ đều có điểm chung là sự hy sinh âm thầm, luôn thức khuya dậy sớm và dành trọn yêu thương cho gia đình mà không cần nói ra.

Mẹ ruột Hoa hậu Giáng My trẻ đẹp bên con gái.

Hoa hậu cũng bày tỏ sự xúc động khi nhận ra người phụ nữ mỗi ngày chăm chút ngôi nhà, nhắc mọi người ăn uống đúng giờ, quan tâm từng điều nhỏ bé đã trở thành "mẹ" từ lúc nào không hay. Với chị, một người mẹ không cần hoàn hảo, chỉ cần luôn giữ trái tim đầy yêu thương thì ngôi nhà ấy đã có đủ hơi ấm và hạnh phúc.

Khép lại dòng chia sẻ, Giáng My gửi lời chúc đến những người mẹ luôn được yêu thương, trân trọng và nhận lại sự dịu dàng như cách họ đã dành cho gia đình và cuộc sống. Những dòng viết của Hoa hậu giáng My khiến nhiều người tò mò về thân thế lẫn cuộc sống của mẹ chị hơn.

Thân thế gây bất ngờ của mẹ ruột Hoa hậu Giáng My

Mẹ ruột Hoa hậu Giáng My và bố của chị trong hình ảnh lúc trẻ. Bức ảnh ghép này được đặt trang trọng trong biệt thự nhà Giáng My.

Giáng My tiết lộ, thời trẻ mẹ cô là Hoa khôi Nhạc viện Hà Nội.

Chị kể: "Mẹ từng học khoa Âm nhạc dân tộc cổ truyền của Nhạc viện. Sau này mẹ là diễn viên, giảng viên thanh nhạc và cán bộ văn hoá. Ảnh đen trắng chụp mẹ tôi thời trẻ được người ta treo làm mẫu suốt nhiều năm ở hiệu ảnh gần Bờ Hồ Hà Nội. Từ khi lấy chồng mẹ không còn son phấn điệu đà như thời con gái mà chú ý chăm sóc sức khoẻ, lo cho chồng con hơn".

Còn bố của Giáng My từng học múa ballet, sau làm biên đạo múa và đạo diễn, lãnh đạo các đoàn nghệ thuật. "Ngày xưa bố tôi đẹp trai nhất đoàn ca múa nhân dân trung ương. Bố mất gần một năm nay. Từ khi bố ra đi mẹ ngại ra ngoài, chỉ thích quanh quẩn trong nhà chăm sóc cây cối, quán xuyến nhà cửa. Mẹ gần 80 nhưng vẫn tập thể dục chăm chỉ mỗi ngày", Hoa hậu Đền Hùng tiết lộ.

Tuổi xế chiều trẻ đẹp, khỏe khoắn của mẹ ruột Hoa hậu Giáng My

Mẹ ruột Hoa hậu Giáng My được nhận xét là dù ở tuổi xế chiều nhưng bà vẫn chỉn chu trong ăn mặc. Bà luôn xuất hiện với những hình ảnh sành điệu và rất thời trang.

Bà còn là người truyền cảm hứng làm đẹp cho con gái. Khi chia sẻ về bí quyết "trẻ mãi không già", Giáng My nói tất cả đến từ việc dưỡng da thuần chất thiên nhiên. Đây cũng là phương pháp chị được mẹ dạy từ nhỏ và đến giờ vẫn giữ vững thói quen này.

Còn hiện tại khi ở tuổi xế chiều, bà được con gái chăm sóc rất kỹ lưỡng. Được biết, để giúp mẹ giữ tinh thần trẻ khỏe, Giáng My còn kích thích bà tập luyện.

Hai mẹ con tắm nắng để bổ sung vitamin D và bơi lội cùng nhau. Sau đó, Hoa hậu Giáng My sẽ đệm đàn cho mẹ hát “để máu huyết lưu thông”, chị viết đầy dí dỏm. “Những ngày sống chậm bên mẹ tràn ngập ý nghĩa”, Giáng My nói. Nhờ được chăm sóc khoa học nên mẹ ruột Hoa hậu Giáng My giữ được sức khỏe cùng tinh thần minh mẫn.

Giáng My sinh năm 1971 tại Hà Nội, đăng quang Hoa hậu Đền Hùng năm 1992 và là một trong những nhan sắc nổi bật của showbiz Việt suốt nhiều thập kỷ.

Không chỉ hoạt động trong lĩnh vực sắc đẹp, Giáng My còn được biết đến với vai trò diễn viên, doanh nhân và người dẫn chương trình. Cô từng tham gia nhiều bộ phim như Người đẹp đêm trăng, Yêu nữ bên hồ… và ghi dấu ấn bởi vẻ đẹp sang trọng, quý phái.

