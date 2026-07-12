'Người tình màn ảnh' của Tăng Thanh Hà: U50 độc thân vui vẻ, kín tiếng đời tư

Lương Mạnh Hải và Tăng Thanh Hà từng được xem là cặp đôi ăn ý nhất của màn ảnh Việt những năm 2000. Tên tuổi của cả hai bùng nổ khi đóng chung bộ phim Bỗng dưng muốn khóc (2008).

Vai Bảo Nam - chàng công tử giàu có, lạnh lùng nhưng si tình đã đưa Lương Mạnh Hải trở thành một trong những nam diễn viên được yêu thích nhất màn ảnh Việt thời điểm đó.

“Hoàng tử màn ảnh Việt”

Lương Mạnh Hải sinh năm 1981 tại Hà Nội. Trước khi bén duyên với môn nghệ thuật thứ 7, anh tốt nghiệp Học viện Ngân hàng. Ngoài ra, Lương Mạnh Hải cũng từng theo học khóa học về thời trang tại Mỹ và làm phóng viên ở 2 tạp chí thị trường lớn tại Việt Nam.

Năm 2004, được đạo diễn Lê Hoàng phát hiện, Lương Mạnh Hải lần đầu đóng phim điện ảnh với vai nhỏ trong Nữ tướng cướp . Sau đó, nam diễn viên tiếp tục góp mặt trong Tuyết nhiệt đới cùng Anh Thư và Thanh Hằng.

Lương Mạnh Hải nổi tiếng nhờ bộ phim “Bỗng dưng muốn khóc”.

Năm 2008, phim Bỗng dưng muốn khóc trở thành hiện tượng trên màn ảnh nhỏ. Thành công rực rỡ của phim giúp hai diễn viên chính là Lương Mạnh Hải, Tăng Thanh Hà trở thành đôi “tiên đồng ngọc nữ” của phim Việt.

Sau thành công của phim, cặp đôi tiếp tục kết hợp trong phim điện ảnh Đẹp từng cen-ti-mét và cũng gây được tiếng vang.

Nhờ vậy, Lương Mạnh Hải trở thành cái tên được săn đón nhất nhì làng giải trí vào thời điểm đó. Thừa thắng xông lên, anh tiếp tục tạo nên tiếng vang lớn trong khi đảm nhận vai chính trong các bộ phim như Ngôi nhà hạnh phúc, Vừa đi vừa khóc, Hot boy nổi loạn, Con ma nhà họ Vương...

Những năm 2008 - 2014 là khoảng thời gian thăng hoa nhất trong sự nghiệp của Lương Mạnh Hải. Anh được mệnh danh là “hoàng tử của màn ảnh Việt” bởi các phim anh tham gia đều tạo được tiếng vang và dấu ấn riêng.

Tình bạn gần 2 thập kỷ với Tăng Thanh Hà

Không chỉ ăn ý trên màn ảnh, Lương Mạnh Hải và Tăng Thanh Hà còn có tình bạn đáng ngưỡng mộ. Trở nên thân thiết khi cùng đóng Bỗng dưng muốn khóc, cặp đôi duy trì tình bạn suốt gần hai thập kỷ. Dù “ngọc nữ” hạn chế hoạt động showbiz sau khi kết hôn, cả hai vẫn thường xuyên giữ liên lạc, gặp gỡ trong những dịp đặc biệt.

Nam diễn viên từng cho biết khán giả mong cả hai sẽ trở lại với Bỗng dưng muốn khóc phần 2 nhưng chắc chắn không được vì “chúng tôi già rồi”. Anh hy vọng cả hai sẽ có thể cùng nhau xuất hiện trong một dự án nào đó trong tương lai.

Cả hai giữ tình bạn thân thiết gần 20 năm qua.

Nhiều năm qua, Lương Mạnh Hải và Tăng Thanh Hà vẫn khiến công chúng ngưỡng mộ khi duy trì tình bạn đẹp. Cặp đôi “Trúc - Nam” ngày nào thường xuyên tương tác, đăng ảnh chụp cùng nhau và thể hiện sự quan tâm tới đối phương thông qua những dòng tin nhắn, bình luận trên mạng xã hội.

Lương Mạnh Hải từng cho biết với anh, Tăng Thanh Hà rất xuất sắc, có ý chí và sự cố gắng của cô trong công việc khiến anh cảm thấy nể phục.

Cuộc sống độc thân vui vẻ tuổi U50

Nên duyên với nhiều mỹ nhân trên màn ảnh nhưng ở ngoài đời Lương Mạnh Hải vẫn lẻ bóng. Suốt nhiều năm hoạt động nghệ thuật, anh rất kín tiếng chuyện tình cảm.

Nam diễn viên từng nói công việc là chuyện của công chúng còn tình cảm là chuyện riêng tư nên anh không bao giờ muốn chia sẻ.

Ở tuổi 45, Lương Mạnh Hải vẫn giữ được ngoại hình trẻ trung, phong độ. Nhiều khán giả nhận định anh “lão hóa ngược”. Trên trang cá nhân, nam diễn viên thường xuyên chia sẻ hoạt động hằng ngày đầy tích cực như đi tập gym, du lịch hay gặp gỡ bạn bè. Tuy nhiên chuyện tình cảm anh vẫn chọn giấu kín.

Nói về cuộc sống hiện tại, Lương Mạnh Hải cho biết, với anh điều tuyệt vời nhất là “sáng tỉnh dậy được uống ly cà phê, ngồi nơi mình muốn, mua đôi giày, khoác chiếc balo yêu thích, ăn món mà mình thấy ngon là được”.

Vẫn là ngôi sao tên tuổi nhưng Lương Mạnh Hải hiện không còn đóng phim. Anh chuyển hướng sang vai trò đạo diễn, nhà sản xuất. Bên cạnh đó, Lương Mạnh Hải cũng thử sức với công việc MC truyền hình.

Nam diễn viên chọn cuộc sống “độc thân vui vẻ” ở tuổi U50.

Thời gian qua, Lương Mạnh Hải nhận được nhiều tình cảm khi tập trung làm sáng tạo nội dung. Những video mà anh chia sẻ quan điểm vừa sắc sảo, vừa vui nhộn về nhiều vấn đề trong cuộc sống được yêu thích, thu về lượng xem lớn.

Khán giả bày tỏ sự thích thú khi nam diễn viên sở hữu tính cách hài hước và lối nói chuyện duyên dáng. Nhiều video của anh gây sốt mạng xã hội, giúp cho tên tuổi Lương Mạnh Hải được “hâm nóng”.