Tin sao 12/7: Phương Oanh xinh tươi bên hai con, Thanh Thúy - Đức Thịnh tình tứ và lãng mạn

'Người tình màn ảnh' của Tăng Thanh Hà: U50 độc thân vui vẻ, kín tiếng đời tưGiải trí -
Ở tuổi 45, nam diễn viên chưa lập gia đình và vẫn giữ được ngoại hình trẻ trung, phong độ như thời đỉnh cao sự nghiệp.
Nguyễn Thùy Linh sau 13 năm Giọng hát Việt: 'Tôi không chọn jazz để chứng tỏ mình hát giỏi'Xem - nghe - đọc -
GĐXH - "Với 'Phố và Jazz', tôi muốn mang tới một không gian của jazz thật gần gũi và chân thành, giống như cách tôi chập chững biết yêu nhạc từ những bài hát tôi nghe trên chiếc đài radio cũ kỹ ngày xưa của bố", Nguyễn Thùy Linh chia sẻ về album đầu tay.
Tài lẻ của NSND Trung HiếuGiải trí -
GĐXH - NSND Trung Hiếu khiến người hâm mộ thích thú khi hé lộ không chỉ là Giám đốc Nhà hát Kịch Hà Nội mà còn là "thợ vẽ" đạo cụ nhờ tài viết thư pháp.
Mẹ Hồ Ngọc Hà chúc mừng sinh nhật thông gia, hé lộ mối quan hệ tốt đẹpGiải trí -
GĐXH - Bà Ngọc Hương - mẹ của Hồ Ngọc Hà, đã chia sẻ nhiều hình ảnh đẹp để chúc mừng sinh nhật mẹ của Kim Lý. Bà cũng bày tỏ lòng biết ơn vì duyên lành đã gắn kết hai gia đình, qua đó hé lộ mối quan hệ thông gia thân thiết và tốt đẹp.
Con trai Khánh Thi, Phan Hiển mang đến tin vui gì mà khiến các fan hâm mộ rầm rộ chúc mừng?Giải trí -
GĐXH - Kubi - con trai Khánh Thi, mới đây đã đạt thành tích thi đấu ấn tượng khi giành 8 HCV ở lứa tuổi thiếu nhi tại giải quốc tế WDSF - Giải Vô địch Khiêu vũ Thể thao Việt Nam.
'Vương tử' của Tứ đại thiên vương: Sự nghiệp tụt dốc, U60 kín tiếng bên vợ trẻGiải trí -
Lê Minh từng “làm mưa làm gió” khắp châu Á với vai trò ca sĩ, diễn viên và được khán giả đặt mệnh danh là “Vương tử”.
Hồng Nhung, Anh Tú và Lâm Bảo Ngọc cùng có mặt để biểu diễn tại Gala nghệ thuật 'Tổ quốc bình yên'Giải trí -
GĐXH - Chương trình Gala nghệ thuật “Tổ quốc bình yên” diễn ra lúc 20h10 tối 12/7 tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, Hà Nội.
Cặp song sinh nhà Phương Oanh gây chú ý khi đi nghỉ hè cùng mẹGiải trí -
GĐXH - Jimmy và Jenny - cặp song sinh nhà Phương Oanh, tiếp tục thu hút sự chú ý với những khoảnh khắc đáng yêu bên mẹ trong chuyến nghỉ hè.
Mỹ nhân Việt đầu tiên đăng quang Hoa hậu Trái đất giờ ra sao?Giải trí -
Sau 8 năm đăng quang Hoa hậu Trái đất, cuộc sống của nàng hậu Nguyễn Phương Khánh vẫn nhận được nhiều quan tâm của khán giả.
Hồng Nhung, Suboi 'cực cháy' trong chương trình nghệ thuật đặc sắc tại Hà NộiXem - nghe - đọc -
GĐXH - Tham gia chương trình The Flow of Evolution, Hồng Nhung và Suboi đã mang đến những màn trình diễn nghệ thuật đặc sắc. Chương trình kết hợp âm nhạc, vũ đạo và nghệ thuật thị giác, thu hút gần 500 khán giả.