Tin sao 12/7: Phương Oanh xinh tươi bên hai con, Thanh Thúy - Đức Thịnh tình tứ và lãng mạn

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GĐXH - Cặp song sinh của diễn viên Phương Oanh nô đùa vui vẻ bên mẹ trong chuyến du lịch cuối tuần, trong khi đó cặp vợ chồng diễn viên Thanh Thúy - Đức Thịnh chia sẻ hình ảnh lãng mạn bên nhau.

Phương Oanh xinh tươi bên hai con , Đức Thịnh tình tứ bên Thanh thúy - Ảnh 1.

Phương Oanh hé lộ những khoảnh khắc đáng nhớ trong chuyến du lịch hè của gia đình cách đây vài tuần. Loạt ảnh nhanh chóng thu hút hàng chục nghìn lượt thích cùng những bình luận khen ba mẹ con nữ diễn viên "Gió ngang khoảng trời xanh" dễ thương.

Phương Oanh xinh tươi bên hai con , Đức Thịnh tình tứ bên Thanh thúy - Ảnh 2.

Nữ diễn viên cho biết, cặp song sinh càng lớn càng bám mẹ nên đi đâu cô cũng muốn các bé theo cùng.

Phương Oanh xinh tươi bên hai con , Đức Thịnh tình tứ bên Thanh thúy - Ảnh 3.

Diễn viên Thanh Thúy gây chú ý khi đăng ảnh tình tứ bên ông xã Đức Thịnh kèm những lời yêu thương. 

Phương Oanh xinh tươi bên hai con , Đức Thịnh tình tứ bên Thanh thúy - Ảnh 4.

"Có lẽ bình yên không phải là cuộc sống không sóng gió, mà là giữa bộn bề, ta vẫn giữ được trái tim đủ nhẹ để mỉm cười với những điều giản dị mỗi ngày", Thanh Thúy viết.

Phương Oanh xinh tươi bên hai con , Đức Thịnh tình tứ bên Thanh thúy - Ảnh 5.

NSND Lan Hương (Bông) chia sẻ niềm vui đi thu hoạch nhãn ở Hưng Yên và thưởng thức đặc sản nhãn cổ.

Phương Oanh xinh tươi bên hai con , Đức Thịnh tình tứ bên Thanh thúy - Ảnh 6.

Ca sĩ Đông Nhi và ông xã Ông Cao Thắng chia sẻ những khoảnh khắc bình yên bên gia đình.

Phương Oanh xinh tươi bên hai con , Đức Thịnh tình tứ bên Thanh thúy - Ảnh 7.

Diễn viên Tường Vy gây chú ý với phong cách thời trang "cô gái cà phê" trẻ trung, quyến rũ.

Phương Oanh xinh tươi bên hai con , Đức Thịnh tình tứ bên Thanh thúy - Ảnh 8.

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(Ảnh FB nhân vật)

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