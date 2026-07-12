Tin sao 12/7: Phương Oanh xinh tươi bên hai con, Thanh Thúy - Đức Thịnh tình tứ và lãng mạn

2 giờ trước

GĐXH - "Với 'Phố và Jazz', tôi muốn mang tới một không gian của jazz thật gần gũi và chân thành, giống như cách tôi chập chững biết yêu nhạc từ những bài hát tôi nghe trên chiếc đài radio cũ kỹ ngày xưa của bố", Nguyễn Thùy Linh chia sẻ về album đầu tay.