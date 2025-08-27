Mẹ ruột Thu Quỳnh bất ngờ lộ diện với vẻ ngoài không tuổi, từng là diễn viên đoàn kịch Tổng cục Chính trị

Trong một lần hiếm hoi chia sẻ về mẹ ruột, Thu Quỳnh không giấu nổi sự tự hào: "Mẹ đẹp, đẹp tới mức, hiện tại, trong kí ức của những người đã từng chứng kiến mẹ tôi thời điểm đó phải thốt lên: 'Mày ko bằng 1 góc của mẹ!'. Nga Sói - tên của mẹ, cái tên khiến nhiều người đàn ông "mê mệt" thời điểm đó không phải chỉ bởi nhan sắc mà còn bởi tình yêu mẹ dành cho sân khấu".