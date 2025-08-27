Mới nhất
Mẹ ruột Thu Quỳnh bất ngờ lộ diện với vẻ ngoài không tuổi, từng là diễn viên đoàn kịch Tổng cục Chính trị

Thứ tư, 18:59 27/08/2025 | Giải trí
GĐXH - Hòa trong không khí cả dân tộc hướng tới Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, Thu Quỳnh đăng tải bộ ảnh 3 thế hệ, đáng chú ý là hình ảnh mẹ ruột trong bộ quân phục.

Con gái Thu Quỳnh đáng yêu trong trang phục &quot;em bé yêu nước&quot;Con gái Thu Quỳnh đáng yêu trong trang phục 'em bé yêu nước'

GĐXH - Thị Tằm - con gái diễn viên Thu Quỳnh mới đây diện trang phục "chiến sĩ giao liên nhỏ' với "cái xắc xinh xinh" khiến khán giả phát sốt vì quá đáng yêu.

Mẹ ruột Thu Quỳnh bất ngờ lộ diện với vẻ ngoài không tuổi, từng là diễn viên đoàn kịch Tổng cục Chính trị- Ảnh 2.

Hòa trong không khí tự hào của cả dân tộc trong những ngày hướng tới Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, Thu Quỳnh đăng tải bộ ảnh cùng mẹ ruột là bà Cao Nga và con gái Thị Tằm trong bộ ảnh yêu nước.

Mẹ ruột Thu Quỳnh bất ngờ lộ diện với vẻ ngoài không tuổi, từng là diễn viên đoàn kịch Tổng cục Chính trị- Ảnh 3.

"Yêu nước là sự biết ơn, sự kế thừa và tiếp nối. Hãy viết tiếp câu chuyện yêu nước cùng gia đình mình nhé! Trái tim mình rung lên từng nhịp tự hào mãnh liệt khi biết rằng màu sắc mà cả gia đình mình yêu nhất đó chính là màu cờ Tổ quốc. (+) 1 gia đình tuyệt đối yêu nước", Thu Quỳnh chia sẻ.

Mẹ ruột Thu Quỳnh bất ngờ lộ diện với vẻ ngoài không tuổi, từng là diễn viên đoàn kịch Tổng cục Chính trị- Ảnh 4.

Bên cạnh sự yêu mến dành cho bé Thị Tằm, người hâm mộ còn trầm trồ khi thấy mẹ ruột của Thu Quỳnh diện quân phục.

Mẹ ruột Thu Quỳnh bất ngờ lộ diện với vẻ ngoài không tuổi, từng là diễn viên đoàn kịch Tổng cục Chính trị- Ảnh 5.
Mẹ ruột Thu Quỳnh bất ngờ lộ diện với vẻ ngoài không tuổi, từng là diễn viên đoàn kịch Tổng cục Chính trị- Ảnh 6.

Được biết, Thu Quỳnh là con nhà nòi nghệ thuật. Bố cô là diễn viên múa Quân khu 1, còn mẹ từng công tác tại đoàn kịch Tổng cục chính trị.

Mẹ ruột Thu Quỳnh bất ngờ lộ diện với vẻ ngoài không tuổi, từng là diễn viên đoàn kịch Tổng cục Chính trị- Ảnh 7.

Trong một lần hiếm hoi chia sẻ về mẹ ruột, Thu Quỳnh không giấu nổi sự tự hào: "Mẹ đẹp, đẹp tới mức, hiện tại, trong kí ức của những người đã từng chứng kiến mẹ tôi thời điểm đó phải thốt lên: 'Mày ko bằng 1 góc của mẹ!'. Nga Sói - tên của mẹ, cái tên khiến nhiều người đàn ông "mê mệt" thời điểm đó không phải chỉ bởi nhan sắc mà còn bởi tình yêu mẹ dành cho sân khấu".

Mẹ ruột Thu Quỳnh bất ngờ lộ diện với vẻ ngoài không tuổi, từng là diễn viên đoàn kịch Tổng cục Chính trị- Ảnh 8.

Sau khi nghỉ hưu rời xa sân khấu kịch, bà Cao Nga trở về làm người phụ nữ của gia đình, làm vợ, làm mẹ và làm bà, phụ giúp Thu Quỳnh chăm bé Be và bé Thị Tằm.

Mẹ ruột Thu Quỳnh bất ngờ lộ diện với vẻ ngoài không tuổi, từng là diễn viên đoàn kịch Tổng cục Chính trị- Ảnh 9.

Ở tuổi trung niên, "thiên nga sân khấu kịch" ngày nào vẫn giữ được nhan sắc đằm thắm, nay lại thêm phần sang trọng, quý phái.

 

An Khánh
PGS.TS Bùi Hoài Sơn: Những nghệ sĩ như Nguyễn Văn Chung, Tùng Dương nên có cơ chế đặc thù trong phong tặng danh hiệu, giải thưởng

PGS.TS Bùi Hoài Sơn: Những nghệ sĩ như Nguyễn Văn Chung, Tùng Dương nên có cơ chế đặc thù trong phong tặng danh hiệu, giải thưởng

Câu chuyện văn hóa

GĐXH - PGS.TS Bùi Hoài Sơn cho rằng "cần suy nghĩ về cơ chế đặc thù trong việc phong tặng danh hiệu NSƯT, NSND, giải thưởng cho những nghệ sĩ hoạt động tự do nhưng có cống hiến nổi bật". Ca sĩ Duyên Quỳnh và nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung từng được TP HCM trao bằng khen vì lan toả tinh thần yêu nước nhờ ca khúc Viết tiếp câu chuyện hoà bình, và hình thức này nên được nhân rộng để khuyến khích sự dấn thân sáng tạo của các nghệ sĩ.

Cưng xỉu khoảnh khắc đáng yêu con gái Đông Nhi – Ông Cao Thắng tròn 1 tuổi

Cưng xỉu khoảnh khắc đáng yêu con gái Đông Nhi – Ông Cao Thắng tròn 1 tuổi

Thế giới showbiz
Tùng Dương hoá chú 'bộ đội mũm mĩm’ ở MV mới khiến khán giả thích thú

Tùng Dương hoá chú 'bộ đội mũm mĩm’ ở MV mới khiến khán giả thích thú

Xem - nghe - đọc
Công an tìm ra kẻ tung tin đồn nguyên nhân cá chết hàng loạt

Công an tìm ra kẻ tung tin đồn nguyên nhân cá chết hàng loạt

Xem - nghe - đọc
Dàn diễn viên 'Mưa đỏ' xuất hiện tại buổi sơ duyệt A80: Niềm tự hào của những 'người lính' trên màn ảnh

Dàn diễn viên 'Mưa đỏ' xuất hiện tại buổi sơ duyệt A80: Niềm tự hào của những 'người lính' trên màn ảnh

Giải trí

