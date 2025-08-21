Mới nhất
Con gái Thu Quỳnh đáng yêu trong trang phục 'em bé yêu nước'

Thứ năm, 09:15 21/08/2025 | Giải trí
GĐXH - Thị Tằm - con gái diễn viên Thu Quỳnh mới đây diện trang phục "chiến sĩ giao liên nhỏ' với "cái xắc xinh xinh" khiến khán giả phát sốt vì quá đáng yêu.

Thu Quỳnh chia sẻ gây chú ý sau nhiều năm làm mẹ đơn thânThu Quỳnh chia sẻ gây chú ý sau nhiều năm làm mẹ đơn thân

GĐXH - Sau nhiều năm làm mẹ đơn thân, Thu Quỳnh bất ngờ bày tỏ mong muốn "có một bờ vai để dựa vào".

Thị Tằm - con gái Thu Quỳnh trong trang phục 'em bé yêu nước' - Ảnh 2.

Thu Quỳnh khoe con gái Thị Tằm ở trường mầm non mặc trang phục "chiến sĩ giao liên nhỏ" vô cùng đáng yêu. Trên trang cá nhân, cô viết: "Đồng chí Tằm làm nhiệm vụ gì mà mặt nghiêm túc quá. Một em bé yêu nước".

Thị Tằm - con gái Thu Quỳnh trong trang phục 'em bé yêu nước' - Ảnh 3.

Ngay lập tức biểu cảm cùng trang phục của Thị Tằm nhận được quan tâm của nhiều người hâm mộ. Có người khen Thị Tằm ngày càng đáng yêu và lém lỉnh, còn Thu Quỳnh nhận xét con gái "già trước tuổi" và lớn hơn nhiều bạn đồng trang nữa.

Thị Tằm - con gái Thu Quỳnh trong trang phục 'em bé yêu nước' - Ảnh 4.

Con gái Thu Quỳnh chỉ mới làm lễ đầy năm cách đây ít tháng nhưng hiện tại vóc dáng cô bé được nhận xét như trẻ 3 tuổi. Gương mặt lẫn biểu cảm của Thị Tằm cũng quá nghiêm túc khiến nhiều khán giả buồn cười.

Thị Tằm - con gái Thu Quỳnh trong trang phục 'em bé yêu nước' - Ảnh 5.

Mỗi lần Thu Quỳnh khoe ảnh con gái, khán giả lại được phen cảm thán vì quá hài hước.

Thị Tằm - con gái Thu Quỳnh trong trang phục 'em bé yêu nước' - Ảnh 6.

Dù còn bé nhưng Thị Tằm được Thu Quỳnh nhận xét nết ăn, nết ngủ đều ngoan và khiến cho mẹ không bị mệt mỏi.

Thị Tằm - con gái Thu Quỳnh trong trang phục 'em bé yêu nước' - Ảnh 7.

Con gái Thu Quỳnh sinh ra trong tình yêu thương đầy đủ với sự chăm sóc cẩn thận của ông bà ngoại. Đây cũng là động lực giúp Thu Quỳnh tự tin hơn khi nuôi 2 con nhỏ.

Thị Tằm - con gái Thu Quỳnh trong trang phục 'em bé yêu nước' - Ảnh 8.

Ngoài ra, bé Be - cậu con trai cả của Thu Quỳnh cũng rất hiểu và cũng giúp mẹ trong việc chăm sóc em gái nhỏ. Chính những hành động thiết thực của cậu bé đã như một "liều thuốc" tinh thần cho nữ diễn viên trong hành trình làm mẹ.

Thị Tằm - con gái Thu Quỳnh trong trang phục 'em bé yêu nước' - Ảnh 9.

Với Thu Quỳnh, bố mẹ cũng là hậu phương lớn nhất. Sau những biến cố về cuộc sống riêng tư, nữ diễn viên có cuộc sống bình yên bên đại gia đình. Nhờ vậy nên công việc của Thu Quỳnh cũng thuận lợi và may mắn.

Ảnh: FBNV

Khoảnh khắc Thu Quỳnh "Cha tôi người ở lại" khóc khi ăn món này ở Trường SaKhoảnh khắc Thu Quỳnh 'Cha tôi người ở lại' khóc khi ăn món này ở Trường Sa

GĐXH - Thu Quỳnh đã kể lại chuyến công tác của mình bằng một hình ảnh dung dị, da rám nắng và giọt nước mắt về nghĩa tình quân dân ở đảo Trường Sa.

Đỗ Quyên
