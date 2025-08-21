Con gái Thu Quỳnh đáng yêu trong trang phục 'em bé yêu nước'

Ngoài ra, bé Be - cậu con trai cả của Thu Quỳnh cũng rất hiểu và cũng giúp mẹ trong việc chăm sóc em gái nhỏ. Chính những hành động thiết thực của cậu bé đã như một "liều thuốc" tinh thần cho nữ diễn viên trong hành trình làm mẹ.