Con gái Thu Quỳnh đáng yêu trong trang phục 'em bé yêu nước'
GĐXH - Thị Tằm - con gái diễn viên Thu Quỳnh mới đây diện trang phục "chiến sĩ giao liên nhỏ' với "cái xắc xinh xinh" khiến khán giả phát sốt vì quá đáng yêu.
Giữa lúc bất hòa với chồng, Trúc Lam va phải 'phi công'Xem - nghe - đọc - 1 giờ trước
GĐXH - Trong tập 6 "Gió ngang khoảng trời xanh", vợ chồng Trúc Lam vẫn chưa tìm được tiếng nói chung về việc có bầu thì bất ngờ xuất hiện "người thứ 3" xen vào.
Hai mỹ nam VFC Bình An và Huỳnh Anh vinh dự được huấn luyện cùng các chiến sĩ phục vụ A80Giải trí - 1 giờ trước
GĐXH - Bình An và Huỳnh Anh đã có những trải nghiệm hết sức ý nghĩa khi được cử tham gia huấn luyện cùng Quân đoàn 34. 2 nam diễn viên cảm thấy tự hào và hạnh phúc khi làm nhiệm vụ cùng các chiến sĩ phục vụ A80.
Đơn thư nặc danh tố cáo Chủ tịch xã Thứ được sáng tỏXem - nghe - đọc - 1 giờ trước
GĐXH - Trong tập 14 "Có anh, nơi ấy bình yên", Phó chủ tịch xã Xuân được xuất hiện trên báo, trong khi đó Chủ tịch xã Thứ được minh oan khi kiểm tra theo đơn thư tố cáo nặc danh.
Đông Nhi và Ông Cao Thắng 'trốn con' đi hẹn hò ở Thái LanGiải trí - 2 giờ trước
GĐXH - Đông Nhi và Ông Cao Thắng rất hiếm có những chuyến đi riêng kể từ khi có con.
Sau gần 5 thập kỷ, dàn diễn viên phim 'Sao Tháng Tám' giờ ra sao?Câu chuyện văn hóa - 5 giờ trước
"Sao Tháng Tám" không chỉ là bộ phim mang giá trị lịch sử mà còn là bệ phóng cho nhiều nghệ sĩ tài năng của nền điện ảnh nước nhà.
Doãn Quốc Đam bị chê ngoại hình khi vào vai giám đốc trong phim 'Gió ngang khoảng trời xanh'Giải trí - 17 giờ trước
GĐXH - Trong lần hiếm hoi vào vai "tổng tài", thế nhưng Doãn Quốc Đam lại nhận về nhiều tranh cãi từ khán giả.
Cá chết hàng loạt, chủ tịch xã Thứ bị 'vượt mặt'Xem - nghe - đọc - 21 giờ trước
GĐXH - Trong tập 14 "Có anh, nơi ấy bình yên", công an xã vào cuộc vụ cá chết hàng loạt, Phó Chủ tịch xã Xuân lộ rõ tham vọng quyền lực.
Mỹ Anh bất ngờ khuyên Trúc Lam bỏ conXem - nghe - đọc - 22 giờ trước
GĐXH - Trong tập 6 "Gió ngang khoảng trời xanh", Trúc Lam tiếp tục ủ rũ sau khi có bầu và bất ngờ trước lời khuyên của Mỹ Anh.
NSND Lê Khanh, Lan Hương và dàn diễn viên VFC hào hứng hợp luyện chuẩn bị A80Giải trí - 22 giờ trước
GĐXH - NSND Lê Khanh, NSND Lan Hương, Thu Quỳnh, Thanh Sơn... có buổi hợp luyện tại SVĐ Mỹ Đình, nghiêm túc để chuẩn bị cho sự kiện A80.
Con trai Cường Đô la: 2 tuổi thích theo chị đi học, càng lớn càng đáng yêuGiải trí - 23 giờ trước
GĐXH - Con trai Cường Đô la - bé Sutin tròn 2 tuổi nhưng vẫn được bố mẹ cho ở nhà cùng bảo mẫu. Tuy nhiên, sau khi anh chị đi học, cậu bé cũng đòi lên đồ để đi cùng.
Đạo diễn 'Mưa đỏ': Nếu làm đúng nguyên tác của nhà văn Chu Lai, khán giả sẽ không chịu đựng nổiGiải trí
GĐXH - "Kinh phí làm phim ở Việt Nam không bao giờ đủ để làm được trọn vẹn như tác phẩm "Mưa đỏ" do nhà văn Chu Lai viết. Hơn nữa, rất nhiều tình tiết nếu làm hết sẽ vượt ngưỡng cảm xúc khiến cho tim khán giả khó lòng chịu đựng được', đạo diễn Đặng Thái Huyền nói.