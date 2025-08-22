Hình ảnh đầy tự hào của nghệ sĩ Việt khi tham gia tổng hợp luyện diễu hành A80
GĐXH - NSND Lê Khanh, NSND Lan Hương, Mai Thu Huyền, Thu Quỳnh,… tự hào khi có mặt trong hàng ngũ khối Văn hóa - Thể thao tại buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành tối 21/8.
"Chỉ để có 5 phút đi ngang qua lễ đài tại Quảng trường Ba Đình, hơn 33.000 người thuộc tất cả các khối đã cùng tập hợp từ 14h đến tận 23h đêm, chưa kể vô số buổi tập luyện vất vả trước đó. Khoảnh khắc ấy làm Mai Thu Huyền bồi hồi và trào dâng niềm tự hào khôn tả. Tất cả cùng chung một nhịp tim, một tinh thần, một khát vọng – hướng về Tổ quốc thân yêu, để góp phần làm nên sự kiện trọng đại này. Tự hào được là một phần của đại lễ lịch sử A80!", Mai Thu Huyền bày tỏ.
Khối Văn hoá - Thể thao trong buổi tổng hợp luyện diễu hành tối 21/8.
Các nghệ sĩ Việt trong buổi tổng hợp luyện.
