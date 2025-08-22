Hình ảnh đầy tự hào của nghệ sĩ Việt khi tham gia tổng hợp luyện diễu hành A80

"Chỉ để có 5 phút đi ngang qua lễ đài tại Quảng trường Ba Đình, hơn 33.000 người thuộc tất cả các khối đã cùng tập hợp từ 14h đến tận 23h đêm, chưa kể vô số buổi tập luyện vất vả trước đó. Khoảnh khắc ấy làm Mai Thu Huyền bồi hồi và trào dâng niềm tự hào khôn tả. Tất cả cùng chung một nhịp tim, một tinh thần, một khát vọng – hướng về Tổ quốc thân yêu, để góp phần làm nên sự kiện trọng đại này. Tự hào được là một phần của đại lễ lịch sử A80!", Mai Thu Huyền bày tỏ.