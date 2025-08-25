Phản ứng của con trai Thu Trang khi mẹ 'đi sớm về khuya' tham gia hợp luyện diễu hành A80
GĐXH - Diễn viên Thu Trang tâm sự, con trai thường xuyên hỏi mẹ về lý do đi sớm về muộn suốt 14 ngày qua...
Ngày 24/8, dù thời tiết không mấy thuận lợi, đông đảo người dân vẫn háo hức khi được chứng kiến buổi tổng hợp luyện của các chiến sĩ.
Mới đây, Lương Thu Trang chia sẻ hình ảnh rạng rỡ khi có mặt trong khối Văn hóa - Thể thao trong buổi tổng hợp luyện lần 2 cho Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam diễn ra tại Quảng trường Ba Đình và các tuyến phố trung tâm theo lộ trình diễu hành.
Lương Thu Trang bày tỏ sự xúc động và niềm tự hào khi được tham gia hoạt động hướng tới ngày lễ trọng đại của dân tộc: "Lưu lại đây những khoảnh khắc này để năm nào cũng được nhắc lại... năm nào cũng có kỷ niệm để kể".
Thu Trang chia sẻ chân bị đau do đi bộ trên giày cao gót nhưng cô vẫn vô cùng hào hứng, tự hào khi có mặt trong khối Văn hóa - Thể thao diễu hành A80.
Theo nữ diễn viên "Dịu dàng màu nắng", cô cùng các nghệ sĩ trong khối Văn hóa - Thể thao đã tham gia tập luyện tới nay là 14 ngày. Vì khối Văn hóa - Thể thao diễu hành cuối cùng nên cô thường sẽ về nhà rất muộn nên con trai cô thường xuyên hỏi mẹ về lý do đi sớm về muộn.
Dù thực tế bị đau chân nhưng Lương Thu Trang cũng không giấu nổi xúc động, tự hào khoe với con về việc được vinh dự tham gia khối nghệ sĩ trong lễ diễu binh, diễu hành. Cô may mắn có mẹ hỗ trợ công việc nhà, nên toàn tâm toàn ý chuẩn bị cho ngày lễ trọng đại của dân tộc.
Diễn viên Thu Trang đã có 14 ngày tập luyện chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Khối Văn hóa - Thể thao diễu hành tối 24/8. Nguồn: SKĐS
