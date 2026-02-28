Mới nhất
Tóc Tiên trở lại độc thân, lột xác với phong cách gợi cảm mới

Thứ bảy, 06:50 28/02/2026 | Đẹp

Diện mạo cuốn hút của Tóc Tiên hiện nay đến từ thần thái, vóc dáng. Nụ cười rạng rỡ cho thấy nguồn năng lượng tích cực tỏa ra từ nữ ca sĩ.


Tóc Tiên trở lại độc thân, lột xác với phong cách gợi cảm mới - Ảnh 1.

Tóc Tiên chọn cách hạn chế chia sẻ về đời tư sau khi chuyện tình cảm với Hoàng Touliver tan vỡ vào tháng 1/2026.

Tóc Tiên trở lại độc thân, lột xác với phong cách gợi cảm mới - Ảnh 2.

Nữ ca sĩ sống kín tiếng hơn, song hình ảnh của cô trên mạng xã hội lại thu hút sự chú ý theo một cách khác.

Tóc Tiên trở lại độc thân, lột xác với phong cách gợi cảm mới - Ảnh 3.

Cô trở nên gợi cảm, tự tin và tràn đầy năng lượng hơn bội phần.

Tóc Tiên trở lại độc thân, lột xác với phong cách gợi cảm mới - Ảnh 4.

Diện mạo cuốn hút của Tóc Tiên hiện tại không chỉ đến từ trang phục hay lớp trang điểm, mà còn ở thần thái. Khi nghiêng mặt trước ống kính, cô tạo cảm giác bí ẩn, còn khi mỉm cười, nguồn năng lượng tích cực lại lan tỏa rõ rệt.

Tóc Tiên trở lại độc thân, lột xác với phong cách gợi cảm mới - Ảnh 5.

Trong trang phục áo ren đỏ phối chân váy ngắn đồng điệu, Tóc Tiên giữ thần thái lạnh, ánh nhìn xa xăm - một hình ảnh của một người phụ nữ được cho là đã đi qua nhiều cung bậc cảm xúc.

Tóc Tiên trở lại độc thân, lột xác với phong cách gợi cảm mới - Ảnh 6.

Với sơ mi trắng dáng rộng cài hờ cùng quần short da ôm sát, Tóc Tiên toát lên vẻ mạnh mẽ, hiện đại khi kết hợp boots cao cổ tông trầm. Ở khung hình này, cô không chọn sự gợi cảm phô trương mà thiên về khí chất độc lập. Giữa không gian tối giản, nữ ca sĩ vẫn nổi bật nhờ thần thái tự tin và khả năng làm chủ từng chuyển động cơ thể.

Tóc Tiên trở lại độc thân, lột xác với phong cách gợi cảm mới - Ảnh 7.

Bên cạnh hình ảnh cá tính, Tóc Tiên cũng có những khoảnh khắc dịu dàng khi diện áo dài đón Tết.

Tóc Tiên trở lại độc thân, lột xác với phong cách gợi cảm mới - Ảnh 8.

Những năm gần đây, cô thường đón năm mới tại Việt Nam và Mỹ.

"Họa mi bán cổ điển" Phạm Thu Hà trình diễn trên sàn catwalk tại Nga'Họa mi bán cổ điển' Phạm Thu Hà trình diễn trên sàn catwalk tại Nga

GĐXH - Ca sĩ Phạm Thu Hà cùng nhiều nghệ sĩ sẽ có mặt trong buổi ra mắt bộ sưu tập của NTK Linh Moon tại Nga vào tháng 3 tới.

Thu Cúc (tổng hợp, ảnh: FB Tóc Tiên)
