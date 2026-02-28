Tóc Tiên trở lại độc thân, lột xác với phong cách gợi cảm mới

Với sơ mi trắng dáng rộng cài hờ cùng quần short da ôm sát, Tóc Tiên toát lên vẻ mạnh mẽ, hiện đại khi kết hợp boots cao cổ tông trầm. Ở khung hình này, cô không chọn sự gợi cảm phô trương mà thiên về khí chất độc lập. Giữa không gian tối giản, nữ ca sĩ vẫn nổi bật nhờ thần thái tự tin và khả năng làm chủ từng chuyển động cơ thể.