Mẹo bảo quản rau sống trong tủ lạnh tươi ngon suốt hai tuần
Blogger Nicole Cross gợi ý phủ giấy ăn lên rau xà lách đã rửa sạch giúp hút ẩm, có thể giữ rau tươi ngon suốt nhiều tuần.
Nicole, blogger người Mỹ, chủ nhân của trang blog chuyên về nấu ăn Pinch My Salt , cho biết chỉ cần thêm một bước đơn giản là có thể giữ được rau xà lách tươi ngon lâu hơn. Cách này giúp tiết kiệm thời gian sơ chế, trữ rau sạch cho cả tuần hoặc tránh lãng phí mỗi khi trót mua nhiều.
Theo cô, sau khi rửa sạch rau, ngâm rau với muối hay các dung dịch chuyên biệt để diệt khuẩn, hãy vẩy rau cho thật ráo nước. Khi rau đã khô, lót giấy ăn sạch phía dưới đáy hộp đựng thực phẩm, xếp rau và có thể phủ lên trên cùng một lớp giấy ăn nữa, đậy nắp hộp và bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh. Với cách này, rau xà lách sẽ giữ được độ tươi trong 1-2 tuần, giúp bạn dễ dàng chuẩn bị món salad hay thêm vào bánh mì kẹp buổi sáng mà không tốn nhiều thời gian chuẩn bị.
Theo Express , rau xà lách chứa lượng nước cao nên thường tiết ra nhiều hơi ẩm trong quá trình bảo quản, dễ khiến rau nhanh bị nhũn, nát. Khi đặt giấy ăn vào hộp rau đã rửa sạch sẽ giúp hút hơi ẩm và khí lạnh từ tủ lạnh, giữ cho lá rau luôn khô ráo, từ đó có thể bảo quản lâu hơn.
Ngoài rau xà lách, rau diếp, cách này cũng có thể áp dụng cho các loại rau ăn sống phổ biến trong bữa ăn của người Việt như tía tô, hung quế, kinh giới, rau mầm...
