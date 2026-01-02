Mẹo bảo quản việt quất tươi lâu, ngừa nấm mốc
Chuyên gia khuyên nên ngâm việt quất trong giấm loãng hoặc baking soda khoảng 5 phút, nhằm ức chế vi khuẩn, nhờ đó giữ loại quả này tươi ngon lâu hơn
Việt quất là loại quả mọng giàu dinh dưỡng có thể ăn trực tiếp hoặc làm sinh tố, làm bánh,... Tuy nhiên, chúng cũng rất dễ bị hỏng chỉ sau vài ngày mua về. Ngoài cách cấp đông việt quất, nhà khoa học Bryan Quoc Le - chuyên gia về thực phẩm và là tác giả cuốn 150 Food Science Questions Answered , gợi ý nên làm sạch việt quất với giấm trắng hoặc baking soda để bảo quản loại quả mọng này tươi lâu hơn đồng thời ngăn ngừa nấm mốc phát triển.
Ông cho biết việc rửa việt quất bằng nước thông thường không hiệu quả trong việc loại bỏ mầm bệnh hoặc dư lượng thuốc trừ sâu. Thay vào đó, sử dụng giấm trắng hoặc baking soda, hiệu quả hơn nhờ các đặc tính khoa học của chúng.
Độ pH thấp của giấm giúp hòa tan dư lượng thuốc trừ sâu và ức chế sự phát triển của vi khuẩn một cách hiệu quả. Baking soda, do có tính kiềm, cũng giúp trung hòa vi khuẩn.
Tiến sĩ Bryan khuyên pha nước sạch với một chút giấm trắng hoặc baking soda trong một chiếc tô, đem ngâm việt quất cùng hỗn hợp khoảng 5-10 phút. Sau đó rửa nhẹ nhàng để loại bỏ bụi bẩn trên việt quất và tráng lại bằng nước sạch để loại bỏ hương vị của giấm hay baking soda đọng trên bề mặt quả.
Trước khi đem việt quất bảo quản trong tủ lạnh nên để cho ráo nước hoàn toàn, có thể lót thêm một miếng giấy ăn bên dưới đáy hộp. Nếu việt quất vẫn còn đọng nước chúng sẽ nhanh bị nấm mốc, hư hỏng.
