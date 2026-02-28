Một số mâm cơm cúng rằm tháng Giêng mang tài lộc, may mắn cả năm

Mâm cúng rằm tháng Giêng cần những gì?

Về cơ bản thì mâm cỗ cúng rằm tháng Giêng không khác nhiều so với Tết Nguyên đán. Mâm cỗ cúng rằm tháng Giêng hầu như không thể thiếu thịt gà, xôi gấc, bánh chưng.

Gà là vật cúng tế linh thiêng nhất, còn xôi gấc có màu đỏ sẽ mang đến may mắn cho gia đình trong năm mới. Các món ăn khác như giò, chả, rau xào... cũng được dùng cúng gia tiên vào ngày này. Ngoài ra còn có hương, hoa tưởi, vàng mã, đèn nến, trầu cau, rượu…

Tuy nhiên, cúng rằm tháng Giêng cũng không nhất thiết phải mâm cao cỗ đầy mà tùy thuộc vào điều kiện kinh tế của gia chủ mà chuẩn bị sao cho phù hợp, chú trọng yếu tố thành tâm, nghiêm túc. Nhà ít người không nên làm quá nhiều món, quá nhiều mâm cỗ sẽ rất lãng phí.

Thậm chí, gia chủ có thể cúng một đĩa xôi gấc, bánh chưng cùng với một khoanh giò trên ban thờ gia tiên.

Rằm tháng Giêng các gia đình sẽ chuẩn bị mâm cỗ tươm tất để dâng lễ lên tổ tiên.

Với những gia đình có điều kiện hoặc đông người, mâm lễ cúng cần chuẩn bị đầy đủ hơn. Theo truyền thống, nhiều gia đình thường chuẩn bị 2 mâm cỗ, gồm: Mâm cỗ chay cúng Phật và mâm cỗ mặn cúng gia tiên.

Gợi ý mâm cúng rằm tháng Giêng

Mâm lễ cúng Phật ngày rằm tháng Giêng

Mâm lễ dâng cúng Phật thường bao gồm hoa quả, chè xôi, oản, các món đậu, canh xào không thêm nhiều hương liệu và món bánh trôi nước với ý nghĩa cầu mong cả năm mọi việc đều hanh thông, trôi chảy, hạnh phúc tròn đầy. Đặc biệt, không thể thiếu được cau, lá trầu và rượu trắng, hương hoa, vàng mã và đèn nến.

Mâm chay cúng Phật ngày Rằm tháng Giêng.

Mâm cỗ chay gồm cac món: Gỏi cuốn ngũ sắc chấm sốt bơ lạc hành phi; Nem nấm chiên; Xôi hoa đậu biếc đậu xanh ruốc nấm hương; Súp lơ xào nấm ngô ngọt; Nem nấm trộn thính; Canh nấm ngô ngọt; Chè hoa cau.

Một số mâm lễ cúng gia tiên ngày rằm tháng Giêng

Mâm cúng 1

Gà rang muối; Chả rươi; Giò xào; Nem chả giò; Bóng xào thập cẩm; Canh măng; Canh bóng mọc; Xôi gấc.

Một trong những mâm cỗ mặn cúng gia tiên ngày rằm tháng Giêng.

Mâm cúng 2

Bánh chưng gấc; Chả quế; Bò khô; Chân giò nụ mị; Nem thính; Nộm tai heo rau tiến vua; Canh miến rau củ; Xôi gấc; Dưa hành; Chè lam.

Mâm mặn đầy đủ để cúng rằm tháng Giêng.

Mâm cúng 3

Bóng xào thập cẩm; Cá chiên hoàng bào; Chân giò nụ mị; Nộm tai heo rau tiến vua; Bò sốt tiêu đen; Giò bò Ước Lễ; Canh rau củ; Cá trắm đen kho tộ; Bánh chưng; Bún thang; Dưa hành.

Mâm cỗ tươm tất để cúng rằm tháng Giêng.

Mâm cúng 4

Nộm gà xé phay; Miến gà măng mọc; Nem thính; Giò xỏ; Chả quế.

Đây có thể là mâm cỗ gợi ý cho gia chủ cúng rằm tháng Giêng mang lại may mắn.