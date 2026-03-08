Mới nhất
Trứng ăn cùng những thứ này bổ dưỡng chẳng kém nhân sâm, tổ yến ít người biết

Chủ nhật, 14:07 08/03/2026
Nguyễn Thị Thanh Loan
Trứng gà là nguồn protein chất lượng cao và chứa nhiều vitamin thiết yếu. Tuy nhiên, việc ăn trứng đơn thuần có thể chưa khai thác hết giá trị dinh dưỡng của nó. Các chuyên gia dinh dưỡng cho biết, khi kết hợp trứng với một số thực phẩm cụ thể, cơ thể sẽ hấp thụ vitamin và khoáng chất tốt hơn.

Trứng và cà chua

Sự kết hợp giữa trứng và cà chua không chỉ tạo nên màu sắc bắt mắt cho món ăn mà còn mang lại lợi ích to lớn cho sức khỏe nhờ khả năng tối ưu hóa hấp thụ Lycopene. Cà chua rất giàu Lycopene – một chất chống oxy hóa mạnh giúp bảo vệ tim mạch và ngăn ngừa lão hóa, nhưng hoạt chất này chỉ tan tốt trong môi trường chất béo.

Khi nấu cùng trứng, lượng chất béo tự nhiên trong lòng đỏ sẽ đóng vai trò là dung môi hòa tan, giúp cơ thể hấp thụ Lycopene hiệu quả hơn gấp nhiều lần so với việc ăn cà chua sống, từ đó giúp tăng cường hệ miễn dịch và nuôi dưỡng làn da khỏe mạnh từ bên trong.

Trứng và ớt chuông

Việc bổ sung ớt chuông vào các món trứng là một chiến lược dinh dưỡng thông minh để cải thiện tình trạng thiếu máu và thúc đẩy vẻ đẹp làn da. Trứng vốn chứa một lượng sắt nhất định, nhưng loại sắt này thường khó hấp thụ hơn sắt từ thịt đỏ, vì vậy sự có mặt của Vitamin C dồi dào trong ớt chuông sẽ đóng vai trò như một chất xúc tác quan trọng.

Khi Vitamin C kết hợp với sắt, nó chuyển hóa sắt thành dạng dễ hấp thụ hơn cho cơ thể, đồng thời hỗ trợ quá trình sản sinh collagen tự nhiên, giúp mạch máu bền vững và làn da luôn săn chắc, mịn màng.

Trứng và rau bina

rau bina (cải bó xôi) là người bạn đồng hành lý tưởng của trứng trong việc bảo vệ thị lực và tăng cường độ dẻo dai cho khung xương. Loại rau này rất giàu Lutein và Zeaxanthin, hai hoạt chất giúp ngăn ngừa thoái hóa điểm vàng và đục thủy tinh thể, nhưng chúng cần có chất béo để phát huy tối đa tác dụng.

Vitamin E và các acid béo trong lòng đỏ trứng khi kết hợp với rau bina sẽ tạo thành một bộ đôi hoàn hảo, không chỉ giúp đôi mắt sáng khỏe mà còn bổ sung thêm canxi và vitamin K để duy trì mật độ xương khớp, ngăn ngừa loãng xương hiệu quả.

Trứng và quả bơ

Nếu bạn đang tìm kiếm một bữa ăn cung cấp năng lượng ổn định và hỗ trợ kiểm soát cân nặng, sự kết hợp giữa trứng và quả bơ chính là câu trả lời tuyệt vời nhất. Quả bơ chứa nhiều chất béo không bão hòa đơn lành mạnh, khi đi cùng với hàm lượng protein chất lượng cao từ trứng sẽ giúp làm chậm quá trình tiêu hóa và duy trì cảm giác no lâu hơn.

Không chỉ giúp bạn tránh được những cơn thèm ăn vặt, chất béo từ bơ còn giúp cơ thể hấp thụ tối đa các vitamin tan trong dầu có sẵn trong trứng như vitamin A, D, E và K, góp phần nuôi dưỡng hệ thần kinh và bảo vệ sức khỏe tim mạch.

Trứng và yến mạch

Chỉ riêng yến mạch đã cung cấp carbohydrate hấp thụ chậm và chất xơ. Trứng cung cấp protein và chất béo. Kết hợp cả hai tạo nên một bữa sáng no lâu. Sự kết hợp này làm chậm quá trình tiêu hóa, ngăn ngừa sự tăng đột biến đường huyết và giúp bạn no lâu mà không bị nặng bụng. Axit amin trong trứng cũng hoạt động cùng với chất xơ beta-glucan trong yến mạch để hỗ trợ sức khỏe đường ruột và quá trình trao đổi chất. Đó là một sự kết hợp đơn giản, không cầu kỳ - kiểu kết hợp giúp bạn tràn đầy năng lượng suốt buổi sáng dài mà không bị mệt mỏi sau đó.

Cách ăn và chế biến trứng gà vô cùng nguy hại

Cách ăn và chế biến trứng gà vô cùng nguy hại

Ăn

GĐXH - Trứng gà là thức ăn quen thuộc với tất cả chúng ta nhưng liệu bạn đã biết cách ăn trứng sao cho không gây nguy hại đến sức khỏe chưa? Hãy tham khảo những cách chế biến sai lầm có trong bài viết sau.

Cách kho cá đậm đà thơm ngon, không bị nát

Cách kho cá đậm đà thơm ngon, không bị nát

Ăn
Qua Rằm tháng Giêng rồi, ăn gì để 'rửa' vị dầu mỡ mà vẫn giữ sinh khí đầu năm?

Qua Rằm tháng Giêng rồi, ăn gì để 'rửa' vị dầu mỡ mà vẫn giữ sinh khí đầu năm?

Ăn
Món ăn vặt hot nhất hiện nay, ngon "nhức nách" mà bạn nên thử ngay

Món ăn vặt hot nhất hiện nay, ngon "nhức nách" mà bạn nên thử ngay

Ăn
Đây mới là các món ăn chay càng ăn càng khỏe

Đây mới là các món ăn chay càng ăn càng khỏe

Ăn

