Mẹo làm sạch lò vi sóng không cần lau chùi nhiều
Thay vì lau chùi như cách thông thường, quay nóng một bát nước chứa dung dịch rửa bát và chanh tươi giúp làm mềm vết bẩn, khử mùi lò vi sóng.
Shine Ndine là một blogger chuyên chia sẻ các mẹo vệ sinh, làm sạch nhà cửa. Gần đây, cô tiết lộ cách đơn giản thường áp dụng để làm sạch lò vi sóng mà không cần chà rửa quá nhiều. Cô pha hỗn hợp gồm nước sạch, dung dịch rửa chén cùng chút nước cốt chanh, sau đó đặt bát nước trong lò vi sóng, để thiết bị hoạt động khoảng 5 phút.
"Hãy để yên thêm 5 phút nữa để hơi nước thực sự làm mềm những cặn bẩn tích tụ. Tiếp theo, dùng khăn lau hoặc khăn giấy để lau sạch lò vi sóng, không cần chà xát vì hơi nước đã làm mềm các vết bẩn. Giờ thì bạn đã có một chiếc lò vi sóng sáng bóng và sạch sẽ rồi", Shine hướng dẫn. Ngoài sử dụng nước cốt chanh, bạn cũng có thể cho cả lát chanh vào trong hỗn hợp này.
Một số người cho biết đã áp dụng cách vệ sinh lò vi sóng của Shine và nhận được kết quả ưng ý. Hơi nước làm mềm các vết bẩn bám bên trong lò vi sóng, nhờ đó chỉ cần lau nhẹ có thể dễ dàng loại bỏ những vết bẩn. Bên cạnh đó, nhờ có dung dịch rửa bát và nước cốt chanh, chúng cũng giúp loại bỏ mùi thức ăn tồn đọng bên trong thiết bị nhà bếp.
Rau giúp 'hạ đường huyết tự nhiên', chứa chất tiêu diệt tế bào ung thư, đắt cũng nên muaĂn - 23 phút trước
GĐXH - Loại rau này chứa Peperomin E có tác dụng ngăn ngừa sự phát triển của các tế bào ung thư
Mẹo bảo quản việt quất tươi lâu, ngừa nấm mốcĂn - 2 giờ trước
Chuyên gia khuyên nên ngâm việt quất trong giấm loãng hoặc baking soda khoảng 5 phút, nhằm ức chế vi khuẩn, nhờ đó giữ loại quả này tươi ngon lâu hơn
Bị sốt xuất huyết nên ăn gì?Ăn - 11 giờ trước
GĐXH - Người bị sốt xuất huyết nên bổ sung đầy đủ các chất dinh dưỡng để giúp đẩy nhanh quá trình phục hồi sức khỏe, giảm nguy cơ biến chứng. Dưới đây là danh sách một số loại thực phẩm người bệnh sốt xuất huyết nên ăn.
Loại cá bị xem nhẹ bấy lâu hóa ra bổ ngang cá hồi, là 'nhân sâm giá rẻ', Việt Nam rất phổ biếnĂn - 1 ngày trước
GĐXH - Cá rẻ, dễ mua, ít xương dăm nhưng lại giàu dinh dưỡng bất ngờ.
Món ăn vặt không thể thiếu trong ngày Tết Dương lịchĂn - 1 ngày trước
GĐXH - Một trong những ngày nghỉ lễ trong năm được mong chờ nhất đó là ngày nghỉ Tết Dương lịch. Ngày này, gia đình quây quần bên nhau ngoài việc chuẩn bị những món ăn chính thì hãy tham khảo thêm thực đơn các món ăn vặt dưới đây.
Cách bảo quản khoai tây tươi lâu, ngăn mọc mầmĂn - 1 ngày trước
Khoai tây nên để cách xa hành tây, tỏi, cà chua vì chúng giải phóng lượng lớn khí ethylene cùng hơi ẩm, thúc đẩy quá trình nảy mầm, nhanh thối rữa.
Sai lầm khi dùng tỏi nhiều người mắc phảiĂn - 1 ngày trước
Tỏi nguyên củ khi bảo quản trong tủ lạnh sẽ càng nhanh mọc mầm hơn, tốt nhất nên treo ở nơi thoáng mát, khô ráo.
3 món ngon dễ làm cho bữa cơm sum ngày nghỉ lễ Tết Dương lịch 2025 với những “siêu thực phẩm” bổ dưỡng ngày lạnhĂn - 1 ngày trước
GĐXH – Thay vì loay hoay với những món cầu kỳ, bạn có thể lựa chọn các công thức nhanh gọn và dễ làm nhưng vẫn đảm bảo ngon miệng và đủ dinh dưỡng. Dưới đây là 3 gợi ý món ăn “siêu tốc” giúp bữa cơm gia đình thêm trọn vẹn trong ngày nghỉ lễ Tết Dương lịch 2025.
Mẹo khi đi chợ mua thực phẩm nấu ăn: Nếu muốn hời phải biết cách "nhắm đúng mục tiêu"Ăn - 2 ngày trước
Nắm vững những nguyên tắc này sẽ biến bạn từ một người tiêu dùng mù quáng thành một người sành ăn biết cách đánh giá và lựa chọn.
Hoa hậu Đỗ Hà vào bếp, thần thái chuẩn 'dâu hào môn'Mẹo nấu nướng - 2 ngày trước
GĐXH - Thần thái, phong cách của nàng hậu chuẩn "dâu hào môn".
Ăn gì trong tiết khí Đông Chí: Những thực phẩm nên bổ sung để dưỡng thận và tích năng lượng cho cả nămĂn
GĐXH – Đông Chí là tiết khí quan trọng nhất của mùa Đông, thời điểm âm thịnh – dương sinh, cơ thể cần được nuôi dưỡng đúng cách để bảo toàn nguyên khí, tăng sức đề kháng và chuẩn bị nền tảng sức khỏe cho năm mới. Theo chuyên gia, trong tiết khí Đông Chí nên ăn những thực phẩm này để dưỡng thận và tích năng lượng cho cả năm.