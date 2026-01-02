Mẹo làm sạch lò vi sóng không cần lau chùi nhiều

Shine Ndine là một blogger chuyên chia sẻ các mẹo vệ sinh, làm sạch nhà cửa. Gần đây, cô tiết lộ cách đơn giản thường áp dụng để làm sạch lò vi sóng mà không cần chà rửa quá nhiều. Cô pha hỗn hợp gồm nước sạch, dung dịch rửa chén cùng chút nước cốt chanh, sau đó đặt bát nước trong lò vi sóng, để thiết bị hoạt động khoảng 5 phút.

Lò vi sóng là nơi tích tụ dầu mỡ, thức ăn bắn ra trong quá trình sử dụng, dễ trở thành nơi lý tưởng cho vi khuẩn có hại sinh sôi, gây mùi nếu không được vệ sinh thường xuyên.

"Hãy để yên thêm 5 phút nữa để hơi nước thực sự làm mềm những cặn bẩn tích tụ. Tiếp theo, dùng khăn lau hoặc khăn giấy để lau sạch lò vi sóng, không cần chà xát vì hơi nước đã làm mềm các vết bẩn. Giờ thì bạn đã có một chiếc lò vi sóng sáng bóng và sạch sẽ rồi", Shine hướng dẫn. Ngoài sử dụng nước cốt chanh, bạn cũng có thể cho cả lát chanh vào trong hỗn hợp này.

Blogger Shine Ndine chia sẻ các bước giúp cô làm sạch lò vi sóng dễ dàng hơn.

Một số người cho biết đã áp dụng cách vệ sinh lò vi sóng của Shine và nhận được kết quả ưng ý. Hơi nước làm mềm các vết bẩn bám bên trong lò vi sóng, nhờ đó chỉ cần lau nhẹ có thể dễ dàng loại bỏ những vết bẩn. Bên cạnh đó, nhờ có dung dịch rửa bát và nước cốt chanh, chúng cũng giúp loại bỏ mùi thức ăn tồn đọng bên trong thiết bị nhà bếp.