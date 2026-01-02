Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp

Mẹo làm sạch lò vi sóng không cần lau chùi nhiều

Thứ sáu, 06:58 02/01/2026 | Ăn
Nguyễn Thị Thanh Loan
Nguyễn Thị Thanh Loan
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

Thay vì lau chùi như cách thông thường, quay nóng một bát nước chứa dung dịch rửa bát và chanh tươi giúp làm mềm vết bẩn, khử mùi lò vi sóng.

Shine Ndine là một blogger chuyên chia sẻ các mẹo vệ sinh, làm sạch nhà cửa. Gần đây, cô tiết lộ cách đơn giản thường áp dụng để làm sạch lò vi sóng mà không cần chà rửa quá nhiều. Cô pha hỗn hợp gồm nước sạch, dung dịch rửa chén cùng chút nước cốt chanh, sau đó đặt bát nước trong lò vi sóng, để thiết bị hoạt động khoảng 5 phút.

Mẹo làm sạch lò vi sóng không cần lau chùi nhiều - Ảnh 1.

Lò vi sóng là nơi tích tụ dầu mỡ, thức ăn bắn ra trong quá trình sử dụng, dễ trở thành nơi lý tưởng cho vi khuẩn có hại sinh sôi, gây mùi nếu không được vệ sinh thường xuyên.

"Hãy để yên thêm 5 phút nữa để hơi nước thực sự làm mềm những cặn bẩn tích tụ. Tiếp theo, dùng khăn lau hoặc khăn giấy để lau sạch lò vi sóng, không cần chà xát vì hơi nước đã làm mềm các vết bẩn. Giờ thì bạn đã có một chiếc lò vi sóng sáng bóng và sạch sẽ rồi", Shine hướng dẫn. Ngoài sử dụng nước cốt chanh, bạn cũng có thể cho cả lát chanh vào trong hỗn hợp này.

Mẹo làm sạch lò vi sóng không cần lau chùi nhiều - Ảnh 2.

Blogger Shine Ndine chia sẻ các bước giúp cô làm sạch lò vi sóng dễ dàng hơn.

Một số người cho biết đã áp dụng cách vệ sinh lò vi sóng của Shine và nhận được kết quả ưng ý. Hơi nước làm mềm các vết bẩn bám bên trong lò vi sóng, nhờ đó chỉ cần lau nhẹ có thể dễ dàng loại bỏ những vết bẩn. Bên cạnh đó, nhờ có dung dịch rửa bát và nước cốt chanh, chúng cũng giúp loại bỏ mùi thức ăn tồn đọng bên trong thiết bị nhà bếp.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Cùng chuyên mục

Rau giúp 'hạ đường huyết tự nhiên', chứa chất tiêu diệt tế bào ung thư, đắt cũng nên mua

Rau giúp 'hạ đường huyết tự nhiên', chứa chất tiêu diệt tế bào ung thư, đắt cũng nên mua

Ăn - 23 phút trước

GĐXH - Loại rau này chứa Peperomin E có tác dụng ngăn ngừa sự phát triển của các tế bào ung thư

Mẹo bảo quản việt quất tươi lâu, ngừa nấm mốc

Mẹo bảo quản việt quất tươi lâu, ngừa nấm mốc

Ăn - 2 giờ trước

Chuyên gia khuyên nên ngâm việt quất trong giấm loãng hoặc baking soda khoảng 5 phút, nhằm ức chế vi khuẩn, nhờ đó giữ loại quả này tươi ngon lâu hơn

Bị sốt xuất huyết nên ăn gì?

Bị sốt xuất huyết nên ăn gì?

Ăn - 11 giờ trước

GĐXH - Người bị sốt xuất huyết nên bổ sung đầy đủ các chất dinh dưỡng để giúp đẩy nhanh quá trình phục hồi sức khỏe, giảm nguy cơ biến chứng. Dưới đây là danh sách một số loại thực phẩm người bệnh sốt xuất huyết nên ăn.

Loại cá bị xem nhẹ bấy lâu hóa ra bổ ngang cá hồi, là 'nhân sâm giá rẻ', Việt Nam rất phổ biến

Loại cá bị xem nhẹ bấy lâu hóa ra bổ ngang cá hồi, là 'nhân sâm giá rẻ', Việt Nam rất phổ biến

Ăn - 1 ngày trước

GĐXH - Cá rẻ, dễ mua, ít xương dăm nhưng lại giàu dinh dưỡng bất ngờ.

Món ăn vặt không thể thiếu trong ngày Tết Dương lịch

Món ăn vặt không thể thiếu trong ngày Tết Dương lịch

Ăn - 1 ngày trước

GĐXH - Một trong những ngày nghỉ lễ trong năm được mong chờ nhất đó là ngày nghỉ Tết Dương lịch. Ngày này, gia đình quây quần bên nhau ngoài việc chuẩn bị những món ăn chính thì hãy tham khảo thêm thực đơn các món ăn vặt dưới đây.

Cách bảo quản khoai tây tươi lâu, ngăn mọc mầm

Cách bảo quản khoai tây tươi lâu, ngăn mọc mầm

Ăn - 1 ngày trước

Khoai tây nên để cách xa hành tây, tỏi, cà chua vì chúng giải phóng lượng lớn khí ethylene cùng hơi ẩm, thúc đẩy quá trình nảy mầm, nhanh thối rữa.

Sai lầm khi dùng tỏi nhiều người mắc phải

Sai lầm khi dùng tỏi nhiều người mắc phải

Ăn - 1 ngày trước

Tỏi nguyên củ khi bảo quản trong tủ lạnh sẽ càng nhanh mọc mầm hơn, tốt nhất nên treo ở nơi thoáng mát, khô ráo.

3 món ngon dễ làm cho bữa cơm sum ngày nghỉ lễ Tết Dương lịch 2025 với những “siêu thực phẩm” bổ dưỡng ngày lạnh

3 món ngon dễ làm cho bữa cơm sum ngày nghỉ lễ Tết Dương lịch 2025 với những “siêu thực phẩm” bổ dưỡng ngày lạnh

Ăn - 1 ngày trước

GĐXH – Thay vì loay hoay với những món cầu kỳ, bạn có thể lựa chọn các công thức nhanh gọn và dễ làm nhưng vẫn đảm bảo ngon miệng và đủ dinh dưỡng. Dưới đây là 3 gợi ý món ăn “siêu tốc” giúp bữa cơm gia đình thêm trọn vẹn trong ngày nghỉ lễ Tết Dương lịch 2025.

Mẹo khi đi chợ mua thực phẩm nấu ăn: Nếu muốn hời phải biết cách "nhắm đúng mục tiêu"

Mẹo khi đi chợ mua thực phẩm nấu ăn: Nếu muốn hời phải biết cách "nhắm đúng mục tiêu"

Ăn - 2 ngày trước

Nắm vững những nguyên tắc này sẽ biến bạn từ một người tiêu dùng mù quáng thành một người sành ăn biết cách đánh giá và lựa chọn.

Hoa hậu Đỗ Hà vào bếp, thần thái chuẩn 'dâu hào môn'

Hoa hậu Đỗ Hà vào bếp, thần thái chuẩn 'dâu hào môn'

Mẹo nấu nướng - 2 ngày trước

GĐXH - Thần thái, phong cách của nàng hậu chuẩn "dâu hào môn".

Xem nhiều

Ăn gì trong tiết khí Đông Chí: Những thực phẩm nên bổ sung để dưỡng thận và tích năng lượng cho cả năm

Ăn gì trong tiết khí Đông Chí: Những thực phẩm nên bổ sung để dưỡng thận và tích năng lượng cho cả năm

Ăn

GĐXH – Đông Chí là tiết khí quan trọng nhất của mùa Đông, thời điểm âm thịnh – dương sinh, cơ thể cần được nuôi dưỡng đúng cách để bảo toàn nguyên khí, tăng sức đề kháng và chuẩn bị nền tảng sức khỏe cho năm mới. Theo chuyên gia, trong tiết khí Đông Chí nên ăn những thực phẩm này để dưỡng thận và tích năng lượng cho cả năm.

Món ngon ngày lạnh: Thịt kho đông bắp bò cẩm thạch trong veo, thơm ngọt, nhìn là muốn gắp ngay

Món ngon ngày lạnh: Thịt kho đông bắp bò cẩm thạch trong veo, thơm ngọt, nhìn là muốn gắp ngay

Ăn
Loại cá bị xem nhẹ bấy lâu hóa ra bổ ngang cá hồi, là 'nhân sâm giá rẻ', Việt Nam rất phổ biến

Loại cá bị xem nhẹ bấy lâu hóa ra bổ ngang cá hồi, là 'nhân sâm giá rẻ', Việt Nam rất phổ biến

Ăn
Tiết lộ món ăn đặc biệt trên bàn tiệc của vợ chồng MC Mai Ngọc dịp kỷ niệm một năm cưới

Tiết lộ món ăn đặc biệt trên bàn tiệc của vợ chồng MC Mai Ngọc dịp kỷ niệm một năm cưới

Ẩm thực 360
Đây là những món ăn ngon hấp dẫn không thể thiếu dịp lễ Noel

Đây là những món ăn ngon hấp dẫn không thể thiếu dịp lễ Noel

Ăn

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top