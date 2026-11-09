Những công dụng tuyệt vời của vỏ kem đánh răng không phải ai cũng biết

Vệ sinh vòi inox

Theo trang thông tin điện tử của Tạp chí Đời sống và Pháp luật, do tác động của nước bẩn, thức ăn…, vòi nước inox ở bồn rửa tay và bồn rửa bát sẽ bị rỉ sét, trông rất gây mất thẩm mỹ. Những vết bẩn trên vòi khá cứng đầu, khó tẩy rửa nếu chỉ dùng nước.

Bạn lấy phần kem còn sót lại trong vỏ kem đánh răng, rồi bôi lên đầu vòi nước và dùng khăn hoặc miếng bọt biển lau thật sạch. Các hạt ma sát trong kem đánh răng sẽ từ từ lấy đi toàn bộ vết bẩn mà không làm xước vòi nước.

Vệ sinh ổ cắm điện

Sau một thời gian sử dụng, ổ cắm điện sẽ tích tụ mảng bám, nhiều vết bẩn cứng đầu khó loại bỏ nếu chỉ sử dụng khăn thông thường. Bạn cũng không thể sử dụng khăn ướt để vệ sinh ổ điện được vì làm vậy sẽ vô cùng nguy hiểm, dễ gây cháy nổ, tiềm ẩn nguy cơ bị điện giật.

Vỏ kem đánh răng khi dùng hết bạn khoan vứt, giữ lại sẽ có rất nhiều tác dụng.

Bạn lấy vỏ kem đánh răng từ từ chà lên các vết bẩn trên ổ điện, đợi một lúc rồi dùng giẻ khô lau chùi lại một lần nữa. Với cách này, các vết bẩn trên ổ điện sẽ biến mất hoàn toàn.

Tận dụng vỏ kem đánh răng để giữ dây điện, dây sạc ngăn nắp

Vỏ kem đánh răng cũng có thể được dùng để giữ cho dây điện, dây sạc không bị rối. Cụ thể, bạn cắt bỏ phần đầu, phần đuôi của vỏ kem đánh răng để tạo thành một ống có 2 đầu thông. Bạn để dây sạc vào ống này, giúp giữ dây sạc gọn gàng không bị rối.

Ngoài ra, bạn cũng có thể đục một lỗ ở phần đuôi của của vỏ kem đánh răng, rồi quấn vỏ kem đánh răng vào dây điện, luồn phần nắp kem đánh răng vào trong lỗ vừa tạo là đã có ngay một vòng dây để cuốn dây điện lại.

Xóa vết xước trên thủy tinh

Thông tin trên VTC News, chà xát những miếng vỏ kem đánh răng lên các bề mặt thủy tinh cần làm sạch các vết xước như bình hoa, chai lọ, bàn mặt kính, cốc nước... Nhẹ nhàng xoa miếng vỏ kem đánh răng theo vòng tròn và sẽ thấy các vết xước dần biến mất.

Vỏ kem đánh răng cũng có thể được dùng để giữ cho dây điện, dây sạc không bị rối.

Tẩy cặn bẩn trên bàn là

Những chiếc bàn là sử dụng trong thời gian dài rất dễ xuất hiện các vết ố, bụi bẩn thậm chí vết cháy. Chỉ cần tận dụng lại vỏ kem đánh răng, sau đó bôi nhẹ nhàng lên mặt bàn là. Một lúc sau dùng khăn hoặc vải mềm lau lại cho thật sạch là được.

Vệ sinh ấm điện

Bạn dùng phần kem đánh răng còn sót lại vệ sinh ấm điện bằng cách chà vỏ kem đánh răng lên bề mặt ấm nhẹ nhàng. Bạn để nguyên như vậy một lúc cho kem đánh răng phát huy công dụng, sau đó lấy giẻ ướt lau lại bề mặt ấm. Lúc này bạn sẽ bất ngờ vì ấm trông sạch sẽ và sáng bóng hơn hẳn.

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