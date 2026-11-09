Nguyên nhân bếp từ bị nứt vỡ mặt kính và các cách khắc phục hiệu quả

Nguyên nhân và cách khắc phục

Do bếp kém chất lượng nên mặt kính bị nứt

Chuyên trang Gia đình và Xã hội từng đưa tin, nguyên nhân đầu tiên khiến mặt bếp từ dễ bị vỡ chính là do thiết bị kém chất lượng, được làm từ chất liệu có độ bền kém, khả năng chịu nhiệt thấp.

Điều này khiến cho việc đun nấu trong thời gian dài ở mức nhiệt cao khiến mặt kính nhanh nứt, không đảm bảo an toàn. Đặc biệt là những chiếc bếp từ không có thương hiệu, nguồn gốc xuất xứ rõ ràng hay cả những dòng sản phẩm giá rẻ.

Cách khắc phục hiệu quả nhất là bạn nên thay mới bếp từ. Nên chọn sử dụng những sản phẩm chất lượng, được sản xuất từ những thương hiệu uy tín. Lớp kính mặt bếp được làm từ chất liệu chịu lực, chịu nhiệt tốt.

Bếp từ bị va đập mạnh

Trong quá trình sử dụng, bạn không để bếp ở bề mặt phẳng dẫn đến bếp bị xê dịch trong khi nấu làm bếp bị vỡ hay va đập với các vật dụng khác dẫn đến tình trạng bếp bị nứt vỡ mặt kính.

Mặt kính bếp từ thường làm bằng kính chịu nhiệt nên trường hợp bị nứt vỡ rất hiếm, nhưng vẫn có khả năng xảy ra.

Cách khắc phục là bạn cần bố trí bếp từ ở nơi rộng thoáng và bằng phẳng, hạn chế để bếp dưới kệ, để tránh đồ vật trên kệ rơi xuống mặt bếp. Bạn cũng có thể lựa chọn thiết kế bếp từ âm, vừa sang trọng vừa cố định bếp một chỗ giúp bạn an tâm nấu nướng mà không làm rơi vỡ bếp.

Dùng cọ xoong nồi hoặc búi sắt để chà vết cháy

VOV cho hay, đối với các vết cháy khét cứng đầu, không ít bà nội trợ dùng miếng cọ nồi kim loại hoặc phần nhám màu xanh của mút rửa bát để chà xát.

Thao tác này tạo ra hàng ngàn vết xước vi mảnh trên bề mặt kính. Ban đầu, bạn có thể chỉ thấy mặt bếp hơi mờ đi. Nhưng về lâu dài, dầu mỡ, cặn thức ăn và hóa chất sẽ chui sâu vào các rãnh xước này, khiến mặt kính xỉn màu vĩnh viễn, ố vàng và mất đi độ bóng tự nhiên.

Rút phích cắm điện ra ngay sau khi nấu

Nhiều người thường có thói quen rút phích cắm khỏi ổ điện ngay khi sau sử dụng bếp, rồi tiến hành vệ sinh ngay. Theo Báo Lâm Đồng điện tử, việc này rất nguy hiểm vì nhiệt độ mặt bếp lúc này còn nóng, nước lạnh sẽ làm bếp bị sốc nhiệt, rất dễ nứt vỡ.

Nhiều người thường có thói quen rút phích cắm khỏi ổ điện ngay khi sau sử dụng bếp, rồi tiến hành vệ sinh ngay là sai lầm phổ biến.

Bạn nên để khoảng 15 - 20 phút rồi mới rút dây nguồn, để quạt tản nhiệt hoạt động thổi bớt hơi nóng từ bếp ra ngoài. Thời gian nghỉ này cũng vừa đủ để cho mặt bếp nguội, rồi mới tiến hành vệ sinh bếp.

Bếp từ có dùng được nữa không sau khi bị nứt mặt kính?

Mặt kính bếp từ được làm bằng kính cường lực. Khi bị nứt, mặt kính sẽ nứt theo đường dọc và không vỡ vụ như các loại kính thông thường. Nếu mặt kính bếp từ nứt nhỏ, không ảnh hưởng đến các phím điện tử hay vùng nấu ăn thì bạn vẫn có thể sử dụng được.

Sử dụng thêm các loại băng dính dán lên vết nứt để hạn chế sự xâm nhập của nước, gây hư hỏng các vi mạch của bếp. Nếu vết nứt quá to, bạn nên mang bếp đi sửa và thay mặt kính mới để đảm bảo chất lượng, tránh bếp bị hư hỏng.

Mẹo giúp hạn chế nứt vỡ mặt kính bếp từ

Thông tin trên Báo Hà Tĩnh điện tử, ngoài các cách khắc phục trên, bạn có thể tham khảo các mẹo sau để hạn chế tình trạng nứt vỡ mặt kính của bếp từ: Lựa chọn bếp từ có mặt kính chịu lực, chịu nhiệt tốt giúp tránh tình trạng nứt vỡ do sốc nhiệt hoặc bị lực tác dụng.

Sử dụng nồi, chảo đáy dày, phẳng và có kích thước phù hợp với vùng nấu của bếp từ để phân bố nhiệt đều, tránh hiện tượng nóng cục bộ gây nứt vỡ mặt kính.

Vệ sinh mặt kính thường xuyên để tránh làm hỏng lớp phủ của mặt kính. Không sử dụng lửa trực tiếp lên mặt kính của bếp từ.

Không để vật cứng, sắc nhọn rơi vào mặt kính bếp. Trong trường hợp cần di chuyển bếp, cần thao tác nhẹ nhàng, tránh va đập mạnh.

Vệ sinh mặt kính thường xuyên để tránh làm hỏng lớp phủ của mặt kính. Không sử dụng lửa trực tiếp lên mặt kính của bếp bếp từ.

Không để nước tràn lên mặt kính, vì điều này có thể khiến nhiệt độ thay đổi đột ngột, gây nứt vỡ. Không đặt vật liệu dễ cháy lên mặt kính bếp từ để đảm bảo an toàn trong quá trình sử dụng.

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