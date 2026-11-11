6 loại nước bỏ đi hàng ngày nhưng cực tốt để bón cây

Sữa chua hết hạn

Theo Báo Giáo dục và Thời đại, khi cây có dấu hiệu héo úa, lá chuyển dần sang màu vàng, không phải quá lo lắng, bạn chỉ cần lấy 1 hộp sữa chua để tưới cho chúng, đảm bảo sẽ khắc phục được vấn đề này.

Nước có chứa sữa chua chứa các loại nấm men rất tốt cho cây cối và an toàn cho cả con người.

Do đó, nếu trong tủ lạnh có sữa chua hết hạn, đừng vội vứt bỏ, hãy cho vào chai nhựa rồi đặt ở nơi có ánh sáng trong vòng một tuần. Sau đó dùng sữa chua này pha loãng với nước tỷ lệ 1:1 rồi dùng để tưới cây.

Khi cây có dấu hiệu héo úa, lá chuyển dần sang màu vàng, không phải quá lo lắng, bạn chỉ cần lấy 1 hộp sữa chua để tưới cho chúng, đảm bảo sẽ khắc phục được vấn đề này.

Việc này sẽ giúp cây "uống" đủ chất dinh dưỡng, lá xanh tươi trở lại, kích thích hoa nở, làm cho đất tơi xốp hơn.

Dùng bia thừa

Trong bia chứa rất nhiều a-xit a-min, ngoài ra còn nhiều muối phốt pho, kali cần cho thực vật, bổ sung dinh dưỡng cho cây, phòng ngừa lá vàng.

Do đó, chỉ cần một ít bia thừa bạn chịu khó gom chúng lại để làm nước tưới cho cây thêm tốt hơn mà không cần đến phân bón hóa học.

Nguyên nhân là bia có thể thay thế các loại thuốc trừ sâu, diệt côn trùng có hại trong khu vườn nhà bạn. Bên cạnh đó, bia sẽ giúp cho hoa bền màu hơn, đẹp hơn do tăng sắc hương của hoa.

Nước rửa cá, thịt

Thông tin trên Báo Lâm Đồng điện tử, nước rửa cá thịt có mùi khá khó chịu, tuy nhiên chúng lại chứa khá nhiều chất dinh dưỡng tốt cho sự phát triển của thực vật. Do đó, sau khi rửa cá, thịt (không chứa muối), bạn có thể tưới cho cây.

Nước rửa cá thịt có mùi khá khó chịu, tuy nhiên chúng lại chứa khá nhiều chất dinh dưỡng tốt cho sự phát triển của thực vật.

Nước luộc trứng

Vỏ trứng chứa khoảng 95% lượng canxi cacbonat và các hoạt chất như magie, kali, sắt, photpho… Tuy nhiên, trong quá trình luộc trứng, những thành phần này sẽ được truyền từ vỏ trứng sang nước luộc. Vì vậy, sau khi luộc trứng, bạn có thể dùng nước luộc đã để nguội tưới cây, việc làm này sẽ giúp kích thích rễ, tăng tốc độ sinh trưởng của lá.

Nước từ luộc rau củ quả

Khi bạn đun sôi thức ăn như rau, củ, quả, các chất dinh dưỡng sẽ còn tồn đọng trong nước luộc. Do đó, sau khi để nước nguội giúp cung cấp cho cây của bạn một thức uống ngon. Cây còn nhận được một chút phân bón cần thiết từ các chất dinh dưỡng trong nước.

Không những tiết kiệm được chi phí và nguồn lực, phân bón. Nó còn mang lại cho cây trồng của bạn một quá trình sinh trưởng, phát triển tốt nhất.

Khi bạn đun sôi thức ăn như rau, củ, quả, các chất dinh dưỡng sẽ còn tồn đọng trong nước luộc.

Dùng nước vo gạo làm phân bón hữu cơ

Cũng theo VTC News, mỗi ngày, sau khi nấu cơm, chúng ta thường trữ được một lượng nước vo gạo. Thành phần của nước vo gạo rất giàu dinh dưỡng, thích hợp để tưới cây, giúp cây phát triển. Nếu nhà bạn có cây lớn, trồng dưới đất thì có thể tưới trực tiếp nước vo gạo.

Với cây nhỏ trồng chậu, bạn không nên dùng nước vo gạo ngay vì sẽ khiến nước lên men trong đất, sinh ra nhiều nhiệt và khí carbonic, dễ làm cháy rễ cây. Hãy ủ nước vo gạo vào chai nhựa (thời gian ủ tốt nhất là khoảng 1 tháng), sau đó pha loãng để tưới cây mỗi tuần 2-3 lần, bạn sẽ thấy cây mọc xanh tốt, thân mập mạp, nhiều nụ hoa hơn.

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