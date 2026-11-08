Mẹo để phòng tắm luôn khô ráo, không ẩm mốc, thơm tho như khách sạn

Sử dụng loại sơn có độ bóng mờ để chống ẩm được tốt

Thông tin trên VTC news, do thường xuyên tiếp xúc với nước và hơi ẩm, tường phòng tắm cần được xử lý chống ẩm. Theo các kiến trúc sư, nên sử dụng loại sơn có độ bóng mờ, bán bóng để tăng khả năng chống ẩm.

Bên cạnh đó, ốp gạch tường cũng là giải pháp phổ biến, vừa bảo vệ bề mặt tường vừa tăng tính thẩm mỹ.

Luôn mở cửa sổ ô thoáng

Nguyên nhân hàng đầu gây ẩm mốc và vi khuẩn trong phòng tắm là ứ đọng nước. Do vậy, giải pháp thông gió cần được ưu tiên hàng đầu.

Đối với phòng tắm không có cửa sổ, quạt thông gió là thiết bị bắt buộc. Nên chọn loại quạt có công suất tương ứng với diện tích phòng và có chế độ hẹn giờ hoặc cảm biến độ ẩm.

Nếu điều kiện kiến trúc cho phép, hãy mở cửa sổ ô thoáng hoặc ô kính lấy sáng. Ánh nắng mặt trời giúp diệt khuẩn, khô sàn nhanh và đánh bay mùi ẩm mốc tự nhiên.

Phòng tắm không chỉ là nơi phục vụ nhu cá nhân mà còn là không gian thư giãn sau một ngày làm việc căng thẳng.

Khi cải tạo hoặc xây mới, hãy ưu tiên lựa chọn các loại gạch men có bề mặt chống bám bẩn và sơn chống thấm chuyên dụng cho khu vực ẩm ướt. Các loại sơn này chứa hoạt chất kháng khuẩn, ngăn chặn sự phát triển của bào tử nấm ngay trên bề mặt tường. Đồng thời, việc sử dụng keo chà ron gốc epoxy thay vì xi măng trắng thông thường sẽ giúp đường ron không bị thấm nước và không bị đen theo thời gian.

Khử mùi phòng tắm

Theo Báo Giáo dục và Thời đại, thứ bạn nghĩ tới khi nhà tắm ẩm, có mùi có thể là nước xịt phòng. Thế nhưng chúng không những không giải quyết triệt để mùi khó chịu mà còn khiến phòng tắm toàn mùi hương nhân tạo.

Mẹo hay đơn giản đó là sử dụng cà phê xay để khử mùi. Bạn chỉ cần cho cà phê vào cái bát hoặc đĩa có miệng rộng và để trong phòng tắm. Cà phê sẽ hút sạch hết mùi hôi, khiến cho căn phòng có mùi cà phê thoang thoảng rất dễ chịu.

Đặt cây xanh trong phòng tắm

Khi được đặt trong phòng tắm, cây có thể giúp giảm lượng hơi nước dư thừa trong không khí. Mặc dù không thể thay thế hoàn toàn các biện pháp chống ẩm, chúng vẫn góp phần giúp không gian khô thoáng hơn, từ đó hạn chế điều kiện để nấm mốc phát triển.

Khi được đặt trong phòng tắm, cây có thể giúp giảm lượng hơi nước dư thừa trong không khí.

Ví dụ như bạn có thể đặt cây lưỡi hổ, cây lan ý hoặc hoa lan. Trong đó, lưỡi hổ là lựa chọn phù hợp với những người bận rộn vì rất dễ chăm sóc. Cây chịu hạn tốt, có thể nhiều tuần không cần tưới nước và vẫn phát triển ngay cả trong điều kiện ánh sáng yếu.

Lan ý không chỉ được yêu thích bởi những bông hoa trắng thanh lịch mà còn là loài cây ưa ẩm, rất thích hợp với môi trường phòng tắm.

Khả năng sinh trưởng tốt trong điều kiện độ ẩm cao giúp lan ý vừa trở thành điểm nhấn trang trí, vừa góp phần cải thiện chất lượng không khí trong không gian kín.

Không để quần áo và khăn ẩm trong nhà tắm

1 số gia đình thường có thói quen treo quần áo trong phòng tắm để thuận tiện cho việc sử dụng. Nhưng khăn tắm cũng như quần áo ẩm ướt lại là nguyên nhân gây ra mùi phòng tắm đặc biệt trong thời tiết nồm ẩm.

Khăn tắm cũng như quần áo ẩm ướt lại là nguyên nhân gây ra mùi phòng tắm đặc biệt trong thời tiết nồm ẩm.

Đây cũng sẽ là cơ hội thích hợp để vi khuẩn sinh sôi, nấm mốc phát triển và gây hại cho sức khỏe. Vậy nên, bạn hãy giặt sạch, sấy khô quần áo và khăn tắm sau đó cất tại nơi khô ráo, thích hợp.

Sử dụng tinh dầu hoặc nến thơm

Thời tiết nồm ẩm, việc xuất hiện những mùi hôi, ẩm mốc là chuyện khó tránh khỏi. Để khắc phục tình trạng đó, bạn có thể sử dụng tinh dầu thơm với mùi nhẹ nhàng, tươi mát như: lavender, chanh, xả, bưởi... giúp nhà tắm vừa thơm tho, dễ chịu lại vừa hạn chế bớt vi khuẩn, vi rút lây lan trong không khí.

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