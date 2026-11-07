Làm sao để máy giặt không còn mùi hôi sau thời gian sử dụng?

Nguyên nhân quần áo giặt xong lại có mùi hôi

Thông tin trên VOV, máy giặt là môi trường ẩm ướt, dễ trở thành nơi tích tụ vi khuẩn, nấm mốc nếu không được vệ sinh định kỳ, đặc biệt là trong môi trường khí hậu ẩm. Việc này có thể làm máy giặt có mùi hôi và quần áo bị ám mùi sau khi giặt.

Quá nhiều bột giặt có thể dẫn đến cặn xà phòng bám lại trên quần áo và trong lồng giặt, gây ra mùi hôi. Ngược lại, sử dụng quá ít bột giặt sẽ không làm sạch hoàn toàn bụi bẩn và vi khuẩn, cũng dẫn đến mùi khó chịu.

Khi quần áo sau khi giặt không được phơi ngay, việc để chúng trong môi trường kín và ẩm sẽ tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển, gây ra mùi hôi.

Máy giặt là môi trường ẩm ướt, dễ trở thành nơi tích tụ vi khuẩn, nấm mốc nếu không được vệ sinh định kỳ, đặc biệt là trong môi trường khí hậu ẩm. Việc này có thể làm máy giặt có mùi hôi và quần áo bị ám mùi sau khi giặt.

Khi máy giặt chứa quá nhiều quần áo, nước và bột giặt không thể lưu thông đều, dẫn đến việc giặt không sạch và để lại mùi hôi.

Bao lâu vệ sinh máy giặt một lần?

Thông tin trên VOV, tần suất vệ sinh máy giặt lý tưởng là khoảng một lần mỗi tháng. Ngoài ra để hạn chế sự phát triển của mầm bệnh, mỗi khi giặt xong, bạn nên mở cửa máy, giúp không khí đi vào làm khô lồng giặt, vì môi trường ẩm ướt bên trong máy là điều kiện thuận lợi để vi khuẩn, nấm mốc phát triển.

Việc vệ sinh máy giặt thường xuyên không chỉ giúp tiêu diệt nấm mốc, vi khuẩn mà còn loại bỏ cặn bột giặt và các vụn bẩn khác có thể làm tắc nghẽn thiết bị. Chiếc máy giặt sạch sẽ luôn có tuổi thọ dài hơn. Làm vệ sinh máy thường xuyên chính là quy trình đơn giản để tiết kiệm tiền bạc và thời gian, tránh phải sửa chữa và thay thế tốn kém.

Vì sao cần thường xuyên vệ sinh lồng máy giặt?

Lồng máy giặt là bộ phận trực tiếp tiếp xúc với quần áo trong quá trình giặt, vì vậy việc vệ sinh máy giặt tại nhà định kỳ là vô cùng quan trọng để đảm bảo quần áo luôn sạch sẽ và không có mùi hôi. Dưới đây là một số lý do bạn nên vệ sinh lồng máy giặt thường xuyên:

Ngăn ngừa vi khuẩn và nấm mốc: Lồng giặt là nơi có nhiều vi khuẩn và nấm mốc phát triển, đặc biệt trong môi trường ẩm ướt. Vệ sinh lồng giặt giúp loại bỏ các tác nhân gây hại này, ngăn chúng tiếp xúc với quần áo.

Lồng máy giặt là bộ phận trực tiếp tiếp xúc với quần áo trong quá trình giặt, vì vậy việc vệ sinh máy giặt tại nhà định kỳ là vô cùng quan trọng để đảm bảo quần áo luôn sạch sẽ và không có mùi hôi.

Tăng hiệu quả giặt giũ: Khi lồng giặt sạch sẽ, quá trình giặt sẽ diễn ra hiệu quả hơn, quần áo được giặt sạch và không còn cặn bột giặt hay các chất bẩn bám lại.

Kéo dài tuổi thọ của máy giặt: Một chiếc máy giặt được bảo dưỡng tốt sẽ hoạt động hiệu quả hơn và kéo dài tuổi thọ, giúp bạn tiết kiệm chi phí sửa chữa và thay thế.

Cách khử mùi ẩm mốc trong lồng máy giặt

Theo VTC News, giấm trắng là một trong những nguyên liệu tự nhiên có khả năng tẩy rửa và độc lập khử mùi cực kỳ mạnh mẽ nhờ chứa hàm lượng axit axetic nhẹ. Phương pháp này không chỉ đánh bay mùi hôi mà còn giúp làm tan các cặn bám cứng đầu của xà phòng tích tụ lâu ngày trong lồng giặt mà không gây bào mòn hay hỏng hóc các linh kiện kim loại.

Nếu giấm trắng mạnh về khoản khử khuẩn và làm mềm vết bẩn thì baking soda (muối nở) lại là "vua" trong việc hút mùi và tẩy sạch các vết ố vàng, nấm mốc đen cứng đầu bám ở các khe kẽ. Baking soda có tính kiềm nhẹ, an toàn tuyệt đối cho sức khỏe con người và thân thiện với môi trường.

Việc làm sạch máy giặt định kỳ không chỉ giúp duy trì hiệu suất hoạt động của máy mà còn bảo vệ sức khỏe cho cả gia đình.

Nếu bạn e ngại mùi hắc nhẹ đặc trưng của giấm, chanh tươi chính là sự thay thế hoàn hảo mang lại hương thơm thanh mát tự nhiên cho thiết bị của bạn. Trong chanh chứa hàm lượng axit citric cao, vừa có tác dụng diệt khuẩn, vừa có khả năng khử mùi hôi tinh tế nhờ tinh dầu có sẵn trong vỏ chanh.

Ngoài ra, bột tẩy cũng là phương pháp làm sạch máy giặt thông dụng và phổ biến nhất, với các bước: Lấy hết quần áo trong máy giặt ra ngoài. Đổ trực tiếp bột tẩy vào lồng giặt, không đổ vào khay đựng. Bật chế độ xả nước, ưu tiên sử dụng chế độ nước nóng.

Bật chế độ vệ sinh máy giặt được cài đặt sẵn (nếu không có, bạn thay thế bằng chương trình vắt nhẹ để hòa tan bột tẩy). Sau 5 phút, bạn cho máy tạm dừng và ngâm hỗn hợp trong máy khoảng 2-3 tiếng. Bật chế độ xả nước và mở máy để thông thoáng hơn.

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