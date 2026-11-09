Cách đuổi ong vò vẽ làm tổ ra khỏi nhà an toàn, nhanh chóng

Đuổi ong bằng giấm

Giấm không chỉ được sử dụng trong việc chế biến món ăn, mà còn giúp đuổi ong khỏi nhà vô cùng hiệu quả. Báo Lâm Đồng điện tử thông tin, bạn pha một muỗng cà phê giấm cùng với một ít nước và cho vào bình xịt. Sau đó, bạn xịt nước vào tổ ong. Cách này sẽ khiến ong bị ngạt thở và bất động.

Đuổi ong bằng bột tỏi

Với mùi hăng của bột tỏi, ong sẽ thay đổi nơi ở và không "xâm phạm" đến khu vực sống của bạn nữa. Bạn chỉ cần đặt một ít bột tỏi ở vị trí gần tổ ong. Chúng sẽ nhanh chóng ra khỏi nhà của bạn ngay.

Đuổi ong tại nhà bằng khói

Khói là một phương pháp hiệu quả để diệt ong nhờ chứa carbon dioxide (CO₂) và các hạt phân tử nhỏ từ quá trình cháy, làm gián đoạn khả năng giao tiếp và định hướng của ong. Khói cũng khiến ong cảm thấy nguy hiểm, dẫn đến việc rời tổ để tìm nơi an toàn hơn.

Đuổi ong bằng nhả khói

Để diệt ong bằng khói, bạn có thể đốt các nguyên liệu tự nhiên như giấy, gỗ khô, hoặc lá cây dưới gió nhẹ, tạo khói dày và hướng nó về phía tổ ong. Hãy duy trì khoảng cách an toàn, dùng thiết bị tạo khói hoặc vật che chắn để đảm bảo không bị ong tấn công. Thực hiện vào sáng sớm hoặc tối muộn khi ong ít hoạt động để đạt hiệu quả tốt nhất.

Cách đuổi ong vò vẽ bằng tinh dầu bạc hà

Chuyên trang Gia đình và Xã hội từng đưa tin, các loại tinh dầu như tinh dầu chanh, cam, bạc hà, bạch đàn có tác dụng tốt trong việc đuổi ong.

Bạn có thể sử dụng tinh dầu bạc hà bằng cách nhỏ vài giọt tinh dầu bạc hà và vài thìa nước rửa chén vào bình xịt, đổ đầy nước vào bình và lắc đều. Xịt hỗn hợp vào bất kỳ tổ ong nào đã hình thành hoặc những nơi bạn từng nhìn thấy tổ ong.

Cách đuổi ong vò vẽ bằng long não

Mua long não dạng viên nhỏ đặt vào túi vải hoặc lưới nhỏ. Sau đó đặt túi long não ở những khu vực ong vò vẽ thường xuất hiện hoặc gần tổ của chúng hoặc có thể treo túi long não lên các cành cây gần tổ ong, gần cửa sổ, cửa ra vào hoặc ở các góc tường bên ngoài nhà.

Tuy nhiên, khi sử dụng long não cần lưu ý đeo găng tay và giữ nó ngoài tầm tay của trẻ em và thú cưng.

Biện pháp phòng chống ong hiệu quả và đơn giản

Dọn dẹp rác thải, đặc biệt là các thực phẩm ngọt hoặc trái cây chín, vì chúng thu hút ong. Loại bỏ các vật liệu dễ làm nơi trú ẩn cho ong như gỗ mục, lá cây khô, hoặc các vật dụng cũ bị bỏ quên.

Kiểm tra và che kín các khe nứt, lỗ trên tường, mái nhà hoặc các khu vực mà ong có thể làm tổ. Sử dụng lưới chống côn trùng để che chắn các cửa sổ và lỗ thông hơi.

Các loại cây như bạc hà, oải hương, húng quế, hoặc cây sả có mùi thơm mạnh giúp ong tránh xa khu vực nhà bạn.

Pha nước giấm hoặc nước cốt chanh, sau đó phun quanh khu vực cửa sổ, cửa ra vào hoặc nơi ong có thể xuất hiện. Treo túi vải chứa bột cà phê hoặc hương liệu sả tại các góc nhà.

Quan sát thường xuyên để phát hiện sớm các dấu hiệu ong làm tổ tại khu vực sân vườn, mái nhà, hoặc tường nhà. Nếu phát hiện tổ ong nhỏ, hãy xử lý ngay bằng các biện pháp an toàn như phun nước xà phòng hoặc sử dụng tinh dầu xua đuổi.

Không để thực phẩm ngọt, nước ngọt hoặc mật ong lộ ra ngoài trong thời gian dài. Tránh mặc quần áo có màu sắc rực rỡ hoặc sử dụng nước hoa có mùi ngọt khi đi vào khu vực có nhiều ong.

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