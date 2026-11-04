Mẹo làm sạch vết ố vàng bám chặt trên bồn cầu

Nguyên nhân khiến bồn cầu bị ố vàng, đen

Theo Báo Lâm Đồng Điện tử, tình trạng bồn cầu bị ố vàng, đen không chỉ gây mất thẩm mỹ mà còn tiềm ẩn nguy cơ về sức khỏe. Dưới đây là những nguyên nhân phổ biến gây ra hiện tượng này:

Không vệ sinh định kỳ hoặc sai cách: Xả nước không đủ làm sạch cặn bẩn trên thành bồn cầu. Dùng dung dịch tẩy quá mạnh hoặc dụng cụ cọ xát cứng cũng làm hỏng lớp men, khiến vết bẩn dễ bám hơn.

Nguồn nước nhiễm phèn hoặc kim loại nặng: Nước chứa phèn hay kim loại như mangan dễ tạo kết tủa, bám vào bồn cầu, gây ố vàng hoặc nâu đen. Thói quen đổ thức ăn thừa, dầu mỡ: Dầu mỡ từ thức ăn thừa tích tụ, tạo lớp bám dính, giữ cặn bẩn và làm lan rộng các vết ố.

Bồn cầu bị ố vàng, đen lâu ngày không chỉ gây mất thẩm mỹ mà còn ảnh hưởng đến sức khỏe gia đình.

Lớp men bồn cầu kém chất lượng: Lớp men chất lượng thấp giảm khả năng chống bám bẩn, khiến bồn cầu dễ bị ố vàng và khó vệ sinh.

Cách tẩy vết ố vàng trên bồn cầu

Thông tin trên VTC News, thuốc tẩy bồn cầu là một giải pháp đơn giản và nhanh chóng để loại bỏ vết ố vàng cứng đầu. Bạn đổ thuốc tẩy chuyên dụng vào bồn cầu. Để yên trong khoảng 30 phút hoặc theo hướng dẫn của nhà sản xuất, sau đó dùng bàn chải chà mạnh vào các khu vực có vết ố vàng và xả nước.

Lưu ý, khi sử dụng thuốc tẩy, bạn cần đeo găng tay và đảm bảo không để hóa chất tiếp xúc với da hoặc mắt. Coca cola chứa axit citric và axit photphoric, có thể giúp loại bỏ các vết ố vàng bám trên bồn cầu. Đây là một mẹo ít người biết nhưng lại khá hiệu quả.

Cách thực hiện: Đổ một lượng coca cola vừa đủ vào bồn cầu. Để yên trong khoảng 30 phút hoặc lâu hơn nếu vết ố đã bám lâu ngày, rồi dùng bàn chải chà sạch các vết ố, cuối cùng xả nước sạch.

Cũng theo Báo Giáo dục và Thời đại, khi bồn cầu bị ố vàng, bạn có thể sử dụng chất tẩy tự nhiên. Các bước vệ sinh bồn cầu bằng chất tẩy tự nhiên cũng tương tự như khi sử dụng chất tẩy hóa học.

Tuy nhiên, bạn thay các sản phẩm vệ sinh bằng những nguyên liệu tự nhiên an toàn như nước ngọt, giấm, chanh, baking soda hay hàn the. Nếu nhà bạn có vật nuôi và chúng hay thử uống nước trong toilet, hoặc nếu bạn muốn hạn chế không dùng nhiều chất hóa học trong nhà có trẻ con, thì có thể sử dụng sản phẩm tự nhiên để thay thế.

Đeo khẩu trang và bao tay khi vệ sinh bồn cầu để bảo vệ da và tránh hít phải mùi hôi hay hóa chất tẩy rửa.

Giấm có khả năng thấm hút hiệu quả đối với cả mùi hôi và vết bẩn. Đổ khoảng 3 chén giấm trắng từ từ ở xung quanh thành rìa bồn cầu sau đó dùng chổi cọ toilet cọ quanh.

Acid có trong nước ngọt có ga cũng có tác dụng tẩy sạch toilet bẩn, vì chất acid trong đồ uống này có tác dụng diệt vi khuẩn và bọt khí có tác dụng phá vỡ cặn bẩn. Hãy đổ chất lỏng này xung quanh thành rìa và bên trong bồn cầu, sau đó ngâm trong một giờ hoặc qua đêm thì dung dịch sẽ phát huy tác dụng.

Một số lưu ý trước khi tẩy sạch bồn cầu mà bạn cần biết

Hiểu rõ nguyên nhân giúp bạn chọn đúng cách xử lý. Nếu do ít vệ sinh, bạn chỉ cần làm sạch thường xuyên. Tuy nhiên, nếu nguyên nhân từ nguồn nước nhiễm phèn, cần xử lý nguồn nước để tránh tái diễn tình trạng bồn cầu bị ố vàng.

Đeo khẩu trang và bao tay khi vệ sinh bồn cầu để bảo vệ da và tránh hít phải mùi hôi hay hóa chất tẩy rửa. Ưu tiên các sản phẩm tẩy rửa từ thương hiệu uy tín để đảm bảo hiệu quả và an toàn cho sức khỏe. Tránh sử dụng các loại hóa chất không rõ nguồn gốc để tránh nguy cơ gây hại.

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