Đây mới là cách dùng bình nóng lạnh để tiết kiệm điện lại an toàn cho gia đình bạn

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GĐXH - Bình nóng lạnh có công suất rất lớn, "ngốn" rất nhiều điện năng nên để tiết kiệm điện, gia đình bạn phải chú ý tới những mẹo dưới đây.

Chỉ nên bật bình nóng lạnh trước khi sử dụng

Bình nóng lạnh hoạt động tương tự ấm đun nước, khi đạt đến nhiệt độ cài đặt, nó sẽ ngừng. Thông tin trên VTC News, khi nhiệt độ của nước giảm xuống dưới ngưỡng này, ấm sẽ hoạt động trở lại.

Nếu bạn bật bình nóng lạnh mà không tắt thì quá trình này sẽ lặp đi lặp lại liên tục dẫn đến lượng điện năng tiêu thụ tăng cao hơn, bình nóng lạnh dễ bị quá tải và nhanh hỏng hơn.

Để tiết kiệm điện, bạn chỉ nên bật bình nóng lạnh trước khi sử dụng khoảng 15-20 phút. Khi nước đã đủ nóng, hãy tắt bình nóng lạnh rồi mới sử dụng để hạn chế tai nạn.

Không lãng phí nước nóng

Nếu nhiệt độ không quá lạnh, bạn không cần sử dụng nước nóng vào nhiều mục đích như nấu ăn, rửa bát, giặt đồ… để tiết kiệm nước nóng cho công việc cần thiết hơn, tránh bật tắt bình nhiều lần, gây tốn điện.

Đây mới là cách dùng bình nóng lạnh để tiết kiệm điện lại an toàn cho người dùng - Ảnh 1.

Nếu bạn bật bình nóng lạnh mà không tắt thì quá trình này sẽ lặp đi lặp lại liên tục dẫn đến lượng điện năng tiêu thụ tăng cao hơn, bình nóng lạnh dễ bị quá tải và nhanh hỏng hơn.

Chọn dung tích bình nóng lạnh phù hợp với nhu cầu

Theo Báo Giáo dục và Thời đại, khi chọn mua bình nóng lạnh thì việc lựa chọn dung tích của bình như thế nào cho phù hợp với nhu cầu là điều rất quan trọng, vì điều đó ảnh hưởng đến công suất sử dụng và khả năng tiêu hao điện năng. 

Dung tích quá nhỏ khiến bình nóng lạnh bị khai thác tối đa công suất, hao mòn nhanh chóng, còn dung tích bình quá lớn vừa tiêu hao nhiều điện năng vừa dư thừa nước nóng đã đun, gây lãng phí.

Cụ thể, nếu gia đình có 1-2 người, nên mua loại bình 15 lít; gia đình 2-4 người nên dùng bình nóng lạnh loại 20 lít; còn gia đình 4-6 người nên chọn bình nóng lạnh dung tích 30 lít (loại bình này cũng phù hợp với gia đình 2-4 người thường xuyên sử dụng bồn tắm).

Thường xuyên kiểm tra và bảo trì bình nóng lạnh

Ngoài việc sử dụng bình nóng lạnh đúng cách để giúp tiết kiệm điện năng và bảo vệ an toàn cho bạn, thì bạn cũng nên thường xuyên bảo trì, kiểm tra bình nóng lạnh.

Đây mới là cách dùng bình nóng lạnh để tiết kiệm điện lại an toàn cho người dùng - Ảnh 2.

Để tiết kiệm tối đa thời gian chờ đợi bình đun nóng nước, nhiều bạn có thói quen bật bình nóng lạnh khi đang sử dụng.

Bạn có thể kiểm tra bình nóng lạnh bằng cách dùng đơn giản là dùng bút thử điện để thử vào đường ống nước hoặc trực tiếp vào nước, từ đó giúp phát hiện sự cố sớm để giải quyết kịp thời, tiết kiệm chi phí và hạn chế xảy ra tai nạn nguy hiểm.

Bảo dưỡng bình nóng lạnh định kỳ sẽ giúp bình nóng lạnh nhà bạn hoạt động tốt hơn, giảm tối đa nguy cơ tai nạn điện.

Không bật bình nóng lạnh khi đang tắm

Cũng theo Báo Lâm Đồng điện tử, để tiết kiệm tối đa thời gian chờ đợi bình đun nóng nước, nhiều bạn có thói quen bật bình nóng lạnh khi đang sử dụng.

Tuy nhiên điều không những không tốt mà còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ như: Tai nạn giật điện trong lúc tắm, việc nước nóng xả ra bất chợt có thể khiến bạn phỏng nhẹ hoặc nặng hơn là bỏng toàn thân, thậm chí dẫn đến tử vong nếu bạn vừa bật bình vừa sử dụng khi bình nóng lạnh trong giai đoạn cần bảo trì, có một vài hỏng hóc.

Do đó, bạn nên bật bình nóng lạnh khoảng 10-15 phút trước khi sử dụng vừa tiết kiệm điện năng vừa an toàn.

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