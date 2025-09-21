Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp

Mẹo phân biệt thịt bò với thịt lợn, thịt trâu giả bò

Chủ nhật, 15:45 21/09/2025 | Ăn
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

Những bí quyết dưới đây sẽ giúp bạn phân biệt thịt bò với thịt lợn, phân biệt thịt bò với thịt trâu giả bò để mua đúng nguyên liệu cho món ăn mình cần chế biến.

Trong bối cảnh thực phẩm bị làm giả ngày càng tinh vi, việc phân biệt thịt bò thật với thịt lợn hay thịt trâu giả bò được nhiều người tiêu dùng quan tâm.

Có một số mẹo đơn giản nhưng hiệu quả giúp bạn phân biệt thịt bò với thịt lợn, thịt bò với thịt trâu giả bò – chỉ bằng mắt thường và cảm quan khi đi chợ hoặc siêu thị.

Phân biệt thịt bò và thịt lợn giả bò

Thịt lợn thường được kẻ gian tẩm ướp hóa chất tạo màu đỏ sẫm hoặc ngâm hàn the để nhìn giống thịt bò. Tuy nhiên, nếu tinh ý bạn hoàn toàn có thể nhận ra sự khác biệt. Để phân biệt thịt bò và thịt lợn giả bò, bạn nên xem xét các yếu tố sau:

Màu sắc: Thịt bò có màu đỏ tươi hoặc đỏ sẫm tùy loại (đỏ đậm đều cả miếng thịt), nhìn hơi khô, không bóng. Thịt lợn màu hồng nhạt đến đỏ nhạt, mặt cắt thường ướt, bóng và sáng hơn, nếu xử lý màu để giả bò thì vẫn không đều, chỗ đậm chỗ nhạt.

Thớ thịt: Thịt bò thớ hẹp, mịn, khi sờ thấy chắc và khô. Thịt lợn thớ to, mềm, nhiều mỡ xen kẽ.

Mùi: Thịt bò có mùi đặc trưng hơi nồng, ngai ngái, khi nấu lên dậy mùi thơm riêng. Thịt lợn có mùi nhẹ hơn.·

Mỡ: Thịt bò có mỡ màu vàng nhạt, mềm, dính chặt vào thớ thịt. Thịt lợn có mỡ mềm hơn và thường tách biệt khỏi thịt; màu trắng đục, dù có được làm giả thì cũng khó tạo ra màu vàng nhạt đặc trưng của mỡ bò (đây là dấu hiệu giúp phân biệt thịt bò và thịt lợn giả bò dễ dàng).

Khi nấu, thịt bò co lại nhanh, nước dùng trong, thơm ngọt. Thịt lợn khi nấu tiết nhiều bọt, nước dùng đục hơn.

Mẹo phân biệt thịt bò với thịt lợn, thịt trâu giả bò - Ảnh 1.

Mẹo phân biệt thịt bò và thịt lợn, thịt trâu giả bò sẽ giúp ích cho bạn rất nhiều khi mua thực phẩm. (Ảnh: Allrecipes)

Phân biệt thịt bò và thịt trâu giả bò

Trong nhiều trường hợp, thịt trâu được dùng để làm giả thịt bò do có hình thức khá giống nhau. Tuy nhiên, vẫn có một số điểm khác biệt để nhận diện:

Màu sắc:Thịt bò đỏ tươi hoặc đỏ sẫm, nhìn khô ráo.Thịt trâu màu đỏ sẫm gần như tím, tối hơn thịt bò.

Thớ thịt:Thịt bò thớ mịn, sợi nhỏ. Thịt trâu thớ to, thô và cứng hơn.

Mùi: So với thịt trâu, thịt bò có mùi thơm nhẹ hơn khi nấu; thịt trâu có mùi hơi hôi, nồng hơn, đặc biệt khi để lâu.

Khi chế biến, thịt bò nấu nhanh mềm, giữ vị ngọt. Thịt trâu lâu chín, nếu nấu không kỹ sẽ rất dai.

Những chiêu trò biến thịt lợn, thịt trâu thành thịt bò

Người bán không trung thực có thể dùng nhiều cách để "hô biến" thịt lợn hoặc thịt trâu thành thịt bò để bán giá cao hơn, bao gồm:

- Dùng phẩm màu hoặc hóa chất tẩy rửa: Tẩm ướp thịt lợn hoặc thịt trâu bằng phẩm màu để làm đỏ thịt hơn, giống màu thịt bò. Một số chất có thể gây độc hại cho sức khỏe.

- Ngâm nước hoặc hàn the: Làm thịt dai hơn, giữ được lâu và tạo cảm giác thịt “tươi”.

- Trộn lẫn các loại thịt: Một số người bán còn thái mỏng và trộn thịt bò thật với thịt lợn/trâu để bán lẫn lộn.

Người tiêu dùng nên đặc biệt cảnh giác nếu thấy giá thịt bò thấp bất thường hoặc màu thịt quá sậm, mỡ trắng bất thường.

Lưu ý, khi chọn mua thịt, bạn nên đến nơi uy tín. Chợ truyền thống không rõ nguồn gốc dễ bị trộn lẫn thịt giả. Hãy chọn siêu thị, cửa hàng thực phẩm sạch, nơi có giấy kiểm định VSATTP. Không nên chọn thịt quá rẻ vì giá rẻ bất ngờ thường đi kèm rủi ro về chất lượng. Ngoài ra, cần quan sát kỹ trước khi mua, đừng ngại yêu cầu người bán cắt thịt ra để kiểm tra bên trong.

NGUYỆT ÁNH
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Cùng chuyên mục

Mẹo bảo quản ốc sống từ 1 đến 3 ngày không chết, không gầy mà vẫn tươi ngon

Mẹo bảo quản ốc sống từ 1 đến 3 ngày không chết, không gầy mà vẫn tươi ngon

Ăn - 14 giờ trước

GĐXH - Cách bảo quản ốc sống qua đêm luôn được nhiều người quan tâm, bởi nếu không biết cách, ốc dễ chết hoặc bị gầy. Chỉ cần áp dụng những mẹo đơn giản sau đây, bạn hoàn toàn có thể giữ ốc tươi sống đến hôm sau.

Thực phẩm giàu Vitamin A: Bí quyết giữ đôi mắt khỏe, ai cũng nên bổ sung thường xuyên

Thực phẩm giàu Vitamin A: Bí quyết giữ đôi mắt khỏe, ai cũng nên bổ sung thường xuyên

Ăn - 20 giờ trước

GĐXH - Hàm lượng vitamin A, zeaxanthin và lutein cao trong loại quả này có thể giúp bạn bảo vệ đôi mắt, giảm nguy cơ thoái hóa điểm vàng do tuổi tác và phòng ngừa chứng mất thị lực.

Thịt nên để trong ngăn đông tủ lạnh bao lâu? Lấy ra rã đông rồi lại cất vào nhiều lần có nên tiếp tục ăn?

Thịt nên để trong ngăn đông tủ lạnh bao lâu? Lấy ra rã đông rồi lại cất vào nhiều lần có nên tiếp tục ăn?

Ăn - 21 giờ trước

Nhiều người có thói quen rã đông đi rã đông lại một miếng thịt để nấu ăn và cho rằng "Đông lạnh trong tủ lạnh thì làm sao hỏng được chứ?"...

Đây là 8 thực đơn bữa tối đã giúp tôi giảm được 13.5kg và chỉ số sức khỏe cũng tốt hơn

Đây là 8 thực đơn bữa tối đã giúp tôi giảm được 13.5kg và chỉ số sức khỏe cũng tốt hơn

Ăn - 1 ngày trước

Nhờ kiên trì áp dụng chế độ ăn uống một cách khoa học cùng với luyện tập thể dục nhẹ nhàng, tôi đã giảm cân, bụng nhỏ lại, và cảm thấy khỏe khoắn hơn hẳn!

Cô gái gen Z gây sốt khi khoe thực đơn eat clean 50 ngày

Cô gái gen Z gây sốt khi khoe thực đơn eat clean 50 ngày

Ăn - 1 ngày trước

Thực đơn eat clean 50 ngày do cô gái gen Z Hà Nội xây dựng, chia sẻ được cộng đồng mạng nồng nhiệt đón nhận vì không chỉ lành mạnh mà còn ngon, đẹp, dễ "theo đuổi".

Ăn thân đừng bỏ lõi, loạt hạt này có chất hỗ trợ phòng ngừa ung thư hiệu quả

Ăn thân đừng bỏ lõi, loạt hạt này có chất hỗ trợ phòng ngừa ung thư hiệu quả

Ẩm thực 360 - 1 ngày trước

GĐXH - Chất neferine trong loại hạt này được nghiên cứu có khả năng làm chậm sự phát triển của tế bào ung thư.

Mất ngủ do gan nóng, nên thường xuyên nấu 4 món canh này để ngủ sâu hơn

Mất ngủ do gan nóng, nên thường xuyên nấu 4 món canh này để ngủ sâu hơn

Ăn - 2 ngày trước

Nếu bạn thường xuyên trằn trọc khó ngủ do gan nóng, hãy thử nấu và thưởng thức những món canh giúp giải độc gan, nâng cao chất lượng giấc ngủ này.

Loại quả Việt là 'kho vitamin tổng hợp', bảo vệ tim mạch, đang vào mùa, bán đầy chợ Việt, chế biến thành nhiều món ngon

Loại quả Việt là 'kho vitamin tổng hợp', bảo vệ tim mạch, đang vào mùa, bán đầy chợ Việt, chế biến thành nhiều món ngon

Ăn - 2 ngày trước

GĐXH - Không chỉ là nguyên liệu cho các món nộm, gỏi, loại quả này còn được xem là một "siêu thực phẩm" với hàm lượng dinh dưỡng dồi dào.

Bí kíp của người sành ăn: Ăn đủ 6 món giàu đạm này, vừa ngon vừa 'dưỡng nhan', đẩy lùi bệnh vặt mùa lạnh

Bí kíp của người sành ăn: Ăn đủ 6 món giàu đạm này, vừa ngon vừa 'dưỡng nhan', đẩy lùi bệnh vặt mùa lạnh

Ăn - 2 ngày trước

Mùa thu sang, gió se lạnh cũng là lúc cơ thể dễ “trúng gió” bệnh vặt. Muốn khỏe từ trong ra ngoài, không thể thiếu protein – nền tảng của sức mạnh và miễn dịch. Đừng chỉ nghĩ đến bột bổ sung, bởi ngay trong bếp đã có sẵn 6 loại thực phẩm giàu đạm, vừa ngon vừa dễ chế biến.

Luộc trứng dùng nước sôi hay nước lạnh đều sai bét, nhớ 5 điểm này, luộc xong chỉ chạm nhẹ là vỏ tự bong

Luộc trứng dùng nước sôi hay nước lạnh đều sai bét, nhớ 5 điểm này, luộc xong chỉ chạm nhẹ là vỏ tự bong

Mẹo nấu nướng - 3 ngày trước

Chỉ cần ghi nhớ những mẹo đơn giản dưới đây trứng luộc xong sẽ thơm ngon, lòng đỏ chín tới, không khô, quan trọng nhất là róc vỏ.

Xem nhiều

Luộc trứng dùng nước sôi hay nước lạnh đều sai bét, nhớ 5 điểm này, luộc xong chỉ chạm nhẹ là vỏ tự bong

Luộc trứng dùng nước sôi hay nước lạnh đều sai bét, nhớ 5 điểm này, luộc xong chỉ chạm nhẹ là vỏ tự bong

Mẹo nấu nướng

Chỉ cần ghi nhớ những mẹo đơn giản dưới đây trứng luộc xong sẽ thơm ngon, lòng đỏ chín tới, không khô, quan trọng nhất là róc vỏ.

Mùa thu, đừng quên thưởng thức món ngon hỗ trợ thải độc gan, kháng khuẩn và dưỡng nhan với loại rau độc đáo này

Mùa thu, đừng quên thưởng thức món ngon hỗ trợ thải độc gan, kháng khuẩn và dưỡng nhan với loại rau độc đáo này

Ẩm thực 360
Cách làm cá hấp tía tô rất thơm ngon, đậm vị quê nhà của bà ngoại tôi

Cách làm cá hấp tía tô rất thơm ngon, đậm vị quê nhà của bà ngoại tôi

Ăn
Mất ngủ do gan nóng, nên thường xuyên nấu 4 món canh này để ngủ sâu hơn

Mất ngủ do gan nóng, nên thường xuyên nấu 4 món canh này để ngủ sâu hơn

Ăn
Cách làm món bánh thơm nức từ loại quả mùa thu giúp cải thiện thị lực, ổn định huyết áp, ai ăn cũng tấm tắc khen

Cách làm món bánh thơm nức từ loại quả mùa thu giúp cải thiện thị lực, ổn định huyết áp, ai ăn cũng tấm tắc khen

Ăn

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tòa nhà Cục Dân số, ngõ 8 đường Tôn Thất Thuyết, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top