Mệt mỏi khi phải chạm mặt người yêu cũ nơi công sở mỗi ngày
Chúng tôi từng là cặp đôi đẹp nhất phòng dự án, từng cùng nhau tăng ca bên những ly cà phê nguội ngắt, từng lén nắm tay nhau dưới gầm bàn trong những cuộc họp căng thẳng.
Nỗi khổ tâm lớn nhất của tình yêu công sở không phải là lúc yêu nhau phải giấu giếm, mà là lúc chia tay rồi vẫn phải chạm mặt nhau mỗi ngày 8 tiếng đồng hồ.
Sáng nào cũng vậy, tôi bước vào thang máy với nỗi phấp phỏng, liệu cửa mở ra có thấy dáng hình quen thuộc ấy không? Khi anh bước vào, cả hai chỉ có thể gật đầu chào nhau một cách lịch sự đến đáng sợ.
Có những lúc ngồi trong phòng họp, nghe anh thuyết trình về kế hoạch mới, tôi vẫn vô thức nhận ra thói quen hay nhíu mày khi gặp vấn đề khó của anh.
Tôi vẫn biết anh thích uống cà phê đen không đường, vẫn biết anh thường xuyên bỏ bữa trưa nếu công việc quá bận.
Nhưng giờ đây, tôi không còn tư cách để đặt một hộp cơm hay một ly nước lên bàn anh nữa. Sự quan tâm ấy giờ là "vượt quá giới hạn".
Đau lòng hơn cả là khi thấy anh cười đùa với những đồng nghiệp nữ mới vào. Tôi không có quyền ghen, cũng chẳng có lý do để giận hờn.
Tôi chỉ có thể giả vờ nhìn chăm chú màn hình máy tính, giả vờ như đang bận rộn với những con số, nhưng thực chất là để giấu đi đôi mắt đã bắt đầu hoe đỏ.
Chúng tôi không còn là gì của nhau, nhưng lịch trình của người này vẫn nằm gọn trong lòng bàn tay người kia.
Có lẽ, sai lầm của tôi không phải là đã yêu anh, mà là đã để tình yêu ấy bám rễ quá sâu vào nơi mà lẽ ra chỉ nên dành cho công việc.
Để rồi giờ đây, mỗi ngày đi làm với tôi đều là một cuộc đấu tranh giữa lý trí và con tim, giữa việc muốn nghỉ việc để trốn chạy và việc phải ở lại vì gánh nặng cơm áo gạo tiền.
Bước qua tuổi 60, có 5 điều tuyệt đối đừng làm để tuổi già không phải hối tiếcGia đình - 1 giờ trước
GĐXH - Tuổi già đừng vất vả vì nhà cửa, đừng gây áp lực cho gia đình, đừng khoe khoang phù phiếm, đừng thắt lưng buộc bụng quá mức và đừng cố thay đổi người khác.
Nhiều người tưởng tiền là tất cả, nhưng gia đình hạnh phúc thật ra chỉ cần 4 điều rất giản đơnChuyện vợ chồng - 12 giờ trước
GĐXH - Gia đình hạnh phúc không chỉ đến từ vật chất mà được xây dựng từ những điều rất giản dị trong đời sống hằng ngày. Theo các nghiên cứu tâm lý, những gia đình bền vững thường có 4 yếu tố quan trọng: giao tiếp cởi mở, thời gian sinh hoạt chung, quy tắc gia đình rõ ràng và sự hỗ trợ lẫn nhau. Khi những điều này được duy trì lâu dài, mối quan hệ giữa các thành viên sẽ ngày càng gắn kết và bền chặt hơn.
Giáo sư rời giảng đường để chăm mẹ mất trí nhớ: Khi chữ hiếu lớn hơn mọi danh vọngGia đình - 12 giờ trước
GĐXH - Khi sự nghiệp giảng dạy vẫn được nhiều người kính trọng, một giáo sư đại học đã quyết định rời giảng đường để ở nhà chăm sóc người mẹ già mắc bệnh Alzheimer làm tròn chữ hiếu.
Trước khi giao hết tài sản cho con: Hãy cân nhắc 3 điều này để không phải hối hậnGia đình - 13 giờ trước
GĐXH - Khoản tiền tiết kiệm trong tay có thể mang lại sự bảo đảm vững chắc về già, nhưng cũng có thể trở thành nguồn cơn của những phiền muộn nếu giao đi không đúng lúc.
Nghỉ hưu mới thấm: Tránh gặp 3 kiểu người này kẻo tuổi già mang họaGia đình - 17 giờ trước
GĐXH - Nếu trong họ hàng có 3 kiểu người sau đây, việc giữ khoảng cách không phải là tuyệt tình, mà là để bảo vệ những năm tháng xế chiều.
Khoản thừa kế lớn nhất khi cha mẹ về già: Không phải tiền bạc mà là 3 điều rất thực tếGia đình - 18 giờ trước
GĐXH - Nhiều người vẫn cho rằng, về già, tài sản lớn nhất cha mẹ để lại cho con cái là tiền bạc, đất đai. Nhưng khi nhìn lại cuộc đời, họ nhận ra có những "di sản" quan trọng hơn nhiều.
Đàn ông khôn ngoan nên biết: Tiền có thể giao cho vợ, nhưng 2 quyền này nhất định phải tự nắm giữ!Chuyện vợ chồng - 19 giờ trước
GĐXH - Một người đàn ông thực sự thông minh không bao giờ coi việc "nộp lương" là toàn bộ cách vận hành cuộc hôn nhân, càng không giao ra mọi quyền chủ động một cách không đáy.
Các cung hoàng đạo nữ mê 'phi công trẻ', càng chênh tuổi càng dễ rung độngGia đình - 21 giờ trước
GĐXH - Với một số cung hoàng đạo, cảm xúc mới là điều quan trọng nhất. Chỉ cần trái tim rung động, họ sẵn sàng bước vào những mối tình chênh lệch tuổi tác.
3 thời điểm người khôn thường chọn 'không biết gì': Không phải kém cỏi mà là cách ứng xử của người từng trảiChuyện vợ chồng - 22 giờ trước
GĐXH - Trong cuộc sống, không phải lúc nào thể hiện sự thông minh cũng là lựa chọn tốt. Có những tình huống, người càng khôn ngoan lại càng biết “giả ngốc” để tránh rắc rối và giữ hòa khí. Thực tế cho thấy, nhiều người từng trải thường chọn cách im lặng hoặc nhường nhịn trong 3 thời điểm dưới đây, bởi họ hiểu rằng đôi khi lùi một bước lại là cách xử lý khôn ngoan nhất.
Về già, dễ rơi vào cảnh '3 không thân, 3 không dựa': Lời cảnh tỉnh cho tuổi xế chiềuGia đình - 23 giờ trước
GĐXH - Trong xã hội hiện đại, hiện tượng người già rơi vào tình cảnh "3 không thân" (họ hàng, bạn bè, con cái) và "3 không dựa" (không dựa được vào ai trong số đó) đang trở nên phổ biến.
Nghỉ hưu mới thấm: Tránh gặp 3 kiểu người này kẻo tuổi già mang họaGia đình
GĐXH - Nếu trong họ hàng có 3 kiểu người sau đây, việc giữ khoảng cách không phải là tuyệt tình, mà là để bảo vệ những năm tháng xế chiều.