Bữa cơm không màn hình: Đừng để người thân cô đơn ngay bên mâm cơm gia đình

Một bữa cơm có thể kéo dài 20 - 30 phút, nhưng mỗi người lại ở trong một thế giới khác. Bố bận trả lời công việc, mẹ tranh thủ xem điện thoại, con trẻ vừa ăn vừa xem video. Cả nhà vẫn ngồi chung một mâm cơm, nhưng những câu hỏi như “Hôm nay anh/em thế nào?”, “Có mệt không?” hay “Ở trường con có chuyện gì vui không?” lại ngày càng ít xuất hiện.

Không hẳn vì mọi người không có chuyện để kể. Chúng ta vẫn có những áp lực trong công việc, những điều vui buồn ở trường học, những dự định hay lo toan trong cuộc sống. Nhưng thay vì chia sẻ với người đang ngồi bên cạnh, nhiều người lại dành sự chú ý cho điện thoại, tin nhắn, mạng xã hội hay những đoạn video trên màn hình.

Một bữa cơm ngon không chỉ nằm ở món ăn. Đó còn là khoảng thời gian mọi người thực sự dành cho nhau. Vì vậy, thay vì vừa ăn vừa lướt điện thoại, hãy thử bắt đầu từ một bữa cơm không màn hình. Đặt điện thoại xuống, nhìn người đang ngồi đối diện và trò chuyện với nhau.

Bởi đôi khi, điều đáng quý nhất trên một mâm cơm không phải có bao nhiêu món ngon, mà là còn bao nhiêu người thật sự ngồi đó cùng nhau.