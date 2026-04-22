Meyhomes Voyage – hành trình đa sắc trải nghiệm Meyhomes Capital Phú Quốc
Ngày 21/04 vừa qua, tại Phú Quốc, sự kiện "Meyhomes Voyage" – Lễ khai trương Văn phòng bán hàng & trải nghiệm Meyhomes Capital Phú Quốc do MEYGROUP tổ chức đã diễn ra thành công. Chương trình mang đến hành trình trải nghiệm hấp dẫn dành cho các đại lý chiến lược cùng đội ngũ chuyên viên kinh doanh xuất sắc.
Khai mở "điểm chạm" cảm xúc mới
Sự kiện mở màn với nghi thức khai trương Văn phòng bán hàng dự án Meyhomes Capital Phú Quốc trong không khí trang trọng và hứng khởi. Không gian có diện tích hơn 1.300 m2 được đầu tư bài bản và hiện đại, ứng dụng công nghệ tiên tiến, đóng vai trò như một "trạm" kết nối thông tin và trải nghiệm, giúp khách tham quan có được góc nhìn trực quan và cảm nhận thực tế về dự án.
Bên cạnh đó, nhằm mang đến cho khách hàng cái nhìn chân thực và trực quan về kiến trúc cùng hệ cảnh quan độc đáo, toàn cảnh đại đô thị quy mô hơn 300ha với 78 tiện ích đồng bộ đã được tái hiện sống động và rõ nét thông qua mô hình sa bàn chân thực. Nghi thức khai mở sa bàn đã trở thành điểm nhấn quan trọng, chính thức "kích hoạt" toàn bộ không gian trưng bày.
Chia sẻ tại sự kiện, ông Nguyễn Minh Ngọc - Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Tân Á Đại Thành cho biết: "Khi văn phòng bán hàng chính thức đi vào vận hành sẽ giúp các đối tác, các đại lý có thêm công cụ chuyên môn và nguồn cảm hứng mạnh mẽ để truyền tải những giá trị độc bản của Meyhomes Capital Phú Quốc đến khách hàng. Chúng tôi mong muốn rằng, mỗi vị khách khi đến với dự án sẽ luôn được tiếp đón một cách chu đáo, có được những trải nghiệm trọn vẹn, từ đó xây dựng niềm tin về một cuộc sống chất lượng tại nơi đây".
Từ tầm nhìn gắn với chiến lược phát triển dài hạn của Phú Quốc – nơi đang bước vào giai đoạn bứt phá hạ tầng hướng tới APEC 2027, Meyhomes Capital Phú Quốc được định vị là đô thị an cư chuẩn mực, góp phần hoàn thiện bức tranh phát triển bền vững cho đảo Ngọc.
Ngay sau lễ khai trương, hành trình site tour đã đưa các khách mời trực tiếp khám phá những tiện ích nổi bật trong đại đô thị. Từ trường liên cấp Meyschool Đoàn Thị Điểm, trường mầm non Edison, đến công viên nghệ thuật Ice Jungle, phố đi bộ Mebox hay tổ hợp giải trí Meyfun… tất cả cho thấy một diện mạo đô thị rực rỡ, đa sắc màu đang hiện hữu.
Trải nghiệm đa tầng cùng Meyhomes Capital Phú Quốc
Một trong những điểm khác biệt của "Meyhomes Voyage" là sự kết hợp giữa trải nghiệm dự án và các hoạt động gắn kết giàu năng lượng. Giải đấu Pickleball và đường đua đa tầng Go Kart đã mang đến bầu không khí náo nhiệt và vui vẻ. Những pha bóng kịch tính, những cú "bứt tốc" ngoạn mục cùng tinh thần thi đấu hết mình và sự cổ vũ nhiệt tình đã tạo nên trải nghiệm thú vị, tăng cường kết nối và thúc đẩy tinh thần hợp tác giữa chủ đầu tư và các đơn vị phân phối.
Kết lại chuỗi hoạt động là Gala dinner mang chủ đề "Shine On" – một buổi tối hội tụ đủ đầy cảm xúc, từ thư giãn, kết nối đến vinh danh. Trong không gian lung linh và gần gũi, các khách mời cùng nâng ly cho những thành tựu đã đạt được và cam kết với những mục tiêu kinh doanh phía trước. Bên cạnh đó, các hoạt động như quay số may mắn và chương trình âm nhạc bùng nổ đã đẩy cảm xúc của đêm tiệc lên cao, đúng với tinh thần "tỏa sáng" mà chương trình hướng tới.
Từ nguồn năng lượng ấy, "Meyhomes Voyage" chính là hành trình đưa quý đối tác cùng MEYGROUP khám phá và cảm nhận những giá trị thực đang từng bước hình thành tại Meyhomes Capital Phú Quốc.
Với lợi thế thuộc quỹ đất sở hữu lâu dài hiếm hoi, vị trí tại lõi trung tâm phát triển mới của đảo Ngọc cùng hệ tiện ích đồng bộ, dự án dần định hình vai trò của một đô thị an cư đúng nghĩa. Tại đây, tiện ích không chỉ hiện diện trên quy hoạch, mà đã và đang vận hành trong đời sống thường nhật, góp phần kiến tạo một cộng đồng cư dân ổn định và gắn bó.
Khép lại hành trình hai ngày trải nghiệm, "Meyhomes Voyage" không chỉ để lại những dấu ấn đáng nhớ, mà còn mở ra nhiều cơ hội kết nối, hợp tác mới và góp phần lan tỏa những giá trị của đô thị đáng sống Meyhomes Capital Phú Quốc.
Tân Á Đại Thành
