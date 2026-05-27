Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật

Thời điểm này Hà Nội và miền Bắc đón 'mưa vàng' giải nhiệt, kết thúc đợt nắng nóng như thiêu đốt

Thứ tư, 11:32 27/05/2026 | Đời sống
L.Vũ (th)
L.Vũ (th)
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, từ chiều tối và đêm 27/5, miền Bắc bắt đầu có mưa rào và dông rải rác. Tại Hà Nội sẽ có mưa muộn hơn, khoảng chiều tối 28/5. Đợt mưa này giúp nền nhiệt giảm nhẹ sau chuỗi ngày nắng nóng đặc biệt gay gắt.

Nắng nóng miền Bắc sắp kết thúc?

Theo tin dự báo thời tiết 10 ngày tới của Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, miền Bắc sẽ có ít ngày trời giảm nhiệt trước khi đón nắng nóng diện rộng trở lại.

Từ đêm 27/5 và ngày 28/5 khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (mưa tập trung vào chiều tối và đêm), riêng khu vực trung du và đồng bằng ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt.

Tuy nhiên, mưa chỉ xuất hiện cục bộ tại một số địa phương, không phải đợt mưa lớn diện rộng. Nhiều nơi vẫn duy trì cảm giác oi bức.

Trước khi có mưa dông rải rác, ngày 27/5 tiếp tục hứng chịu nắng nóng đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Phú Thọ từ 38-40 độ C, có nơi trên 40 độ C, khu vực vùng núi và trung du từ 36-38 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Sang ngày 28/5, nắng nóng ở miền Bắc giảm nhẹ về cường độ và phạm vi. Trong đó khu vực đồng bằng và trung du Bắc Bộ nắng nóng cao nhất còn 35-37 độ C, vùng núi Bắc Bộ nhiệt độ cao nhất chỉ còn từ 33-35 độ C.

Dự báo từ chiều tối 28/5 đến ngày 30/5, miền Bắc có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Do có mưa, trong các ngày từ 29-31/5 thời tiết miền Bắc dễ chịu hơn với nhiệt độ cao nhất từ 32-34 độ C.

Từ khoảng ngày 1/6, khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ nắng nóng lại xảy ra trên diện rộng.

Thời điểm này Hà Nội và miền Bắc đón 'mưa vàng' giải nhiệt, kết thúc đợt nắng nóng như thiêu đốt - Ảnh 1.

Theo dự báo thời tiết, từ đêm nay 27/5, khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Ảnh minh họa: TL

Dự báo thời tiết Hà Nội

Theo cơ quan khí tượng, thời tiết Hà Nội hôm nay (27/5), tiếp tục có nắng nóng đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất 38-40 độ C, có nơi trên 40 độ C.

Ngày 28/5, thời tiết Hà Nội còn nắng nóng 35-37 độ C. Từ chiều tối và đêm 28/5, Hà Nội có thể xuất hiện mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa đến mưa to.

Cơ quan khí tượng lưu ý, các trận mưa dông xuất hiện sau các đợt nắng nóng đặc biệt gay gắt nguy cơ rất cao xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh nguy hiểm.

Dự báo thời tiết các khu vực khác trên cả nước

Thời tiết hôm nay tại khu vực miền Trung từ Thanh Hóa đến Huế tiếp tục có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 38-40 độ C, có nơi trên 40 độ C. Duyên hải Nam Trung Bộ nắng nóng phổ biến 36-38 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Ngày 28/5, khu vực Thanh Hóa đến Huế có nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 37-39 độ C, có nơi trên 39 độ C, duyên hải Nam Trung Bộ có nắng nóng 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Dự báo từ khoảng ngày 29/5-31/5, miền Trung hạ nhiệt, chỉ còn nắng nóng cục bộ khoảng 35-36 độ C.

Từ ngày 1/6, khu vực từ Thanh Hoá đến Huế khả năng xuất hiện nắng nóng diện rộng trở lại, riêng duyên hải Nam Trung bộ trong những ngày tới có mưa dông rải rác vào chiều tối, cục bộ có mưa vừa đến mưa to.

Tây Nguyên và Nam Bộ những ngày tới sẽ duy trì hình thái thời tiết điển hình của mùa mưa, ban ngày trời nắng, chiều và tối có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Bắc Bộ, Trung Bộ kết thúc nắng nóng gay gắt ở thời điểm nàyBắc Bộ, Trung Bộ kết thúc nắng nóng gay gắt ở thời điểm này

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, nắng nóng còn kéo dài ở Bắc Bộ đến ngày 16/5, Trung Bộ đến ngày 17/5. Nắng nóng chấm dứt khi có mưa dông xuất hiện.

Dự báo thời điểm miền Bắc đón "mưa vàng" giải nhiệt, kết thúc đợt nắng như thiêu đốtDự báo thời điểm miền Bắc đón 'mưa vàng' giải nhiệt, kết thúc đợt nắng như thiêu đốt

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, từ khoảng chiều tối và đêm 27 - 30/5, Bắc Bộ xuất hiện mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, kết thúc chuỗi ngày nắng nóng gay gắt. Trong mưa dông cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Đây là nguyên nhân khiến Hà Nội là một trong những khu vực nắng nóng nhất cả nước

Đây là nguyên nhân khiến Hà Nội là một trong những khu vực nắng nóng nhất cả nước

Đây là nguyên nhân khiến thời tiết Hà Nội và miền Bắc nắng nóng kéo dài trong nhiều ngày tới

Đây là nguyên nhân khiến thời tiết Hà Nội và miền Bắc nắng nóng kéo dài trong nhiều ngày tới

Miền Bắc, miền Trung bước vào đợt nắng nóng mới, dự báo nền nhiệt nơi nào cao nhất?

Miền Bắc, miền Trung bước vào đợt nắng nóng mới, dự báo nền nhiệt nơi nào cao nhất?

Dự báo thời tiết Hà Nội: Thủ đô có thể ảnh hưởng 11 - 15 đợt nắng nóng trong mùa hè 2026

Dự báo thời tiết Hà Nội: Thủ đô có thể ảnh hưởng 11 - 15 đợt nắng nóng trong mùa hè 2026

Cả nước nắng nóng kéo dài, chuyên gia dự báo nơi nhiệt độ cao nhất

Cả nước nắng nóng kéo dài, chuyên gia dự báo nơi nhiệt độ cao nhất

Cùng chuyên mục

Công an Hưng Yên công bố danh sách hàng loạt biển số xe máy, ô tô vi phạm giao thông bị phạt nguội từ ngày 18 - 24/5/2026

Công an Hưng Yên công bố danh sách hàng loạt biển số xe máy, ô tô vi phạm giao thông bị phạt nguội từ ngày 18 - 24/5/2026

Đời sống - 10 phút trước

GĐXH - Phòng CSGT, Công an tỉnh Hưng Yên công bố danh sách 116 lượt phương tiện vi phạm Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ bị xử lý phạt nguội từ ngày 18 - 24/5/2026.

Ninh Bình: Nhà máy gạch Điền Xá xây dựng chưa phép sẽ bị xử phạt

Ninh Bình: Nhà máy gạch Điền Xá xây dựng chưa phép sẽ bị xử phạt

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Dự án nhà máy gạch Điền Xá, phường Vị Khê, tỉnh Ninh Bình xây dựng chưa phép ven sông Châu Thành đã bị yêu cầu dừng thi công. UBND phường Vị Khê cho biết sẽ xử phạt theo quy định pháp luật.

4 con giáp đón nhận nhiều tin vui, tài lộc dồi dào khi vào tuần cuối tháng 5/2026

4 con giáp đón nhận nhiều tin vui, tài lộc dồi dào khi vào tuần cuối tháng 5/2026

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH – Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, đây là 4 con giáp gặp nhiều may mắn, đón nhận tin vui, tài lộc dồi dào khi vào tuần cuối tháng 5/2026

Tháng 6 đổi vận ngoạn mục: 3 con giáp làm đâu thắng đó, ví tiền căng phồng

Tháng 6 đổi vận ngoạn mục: 3 con giáp làm đâu thắng đó, ví tiền căng phồng

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Bước sang tháng 6, vận trình tài lộc của 3 con giáp dưới đây được dự báo sẽ liên tiếp đón may mắn cả trong công việc lẫn tiền bạc.

Hà Nội: Báo động hiểm họa hỏa hoạn từ những nhà xưởng tạm bợ ở Đại Mỗ

Hà Nội: Báo động hiểm họa hỏa hoạn từ những nhà xưởng tạm bợ ở Đại Mỗ

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Trong khi Hà Nội đang trải qua những ngày nắng nóng đỉnh điểm, nỗi lo hỏa hoạn đang từng ngày, từng giờ đe dọa cuộc sống của người dân tại khu dân cư Tháp Truyền hình, phường Đại Mỗ. Hàng loạt nhà xưởng dựng tạm bằng tôn cũ kỹ, rách nát, chất đầy vật liệu dễ cháy đã và đang âm thầm "bủa vây" khu vực này, tạo nên một "quả bom hẹn giờ" thực sự. Mặc dù đã được phản ánh, nhưng đến nay thực trạng này vẫn chưa được giải quyết triệt để.

VFF mở rộng mạng lưới y học thể thao, nâng cao chất lượng chăm sóc cầu thủ Việt Nam

VFF mở rộng mạng lưới y học thể thao, nâng cao chất lượng chăm sóc cầu thủ Việt Nam

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Ngày 26/5, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã chính thức công bố kết nạp thêm thành viên mới vào chương trình Mạng lưới Y học Thể thao (VFF Medical Committee Network Membership). Đây là chương trình do Ban Y học Thể thao VFF trực tiếp điều phối và phát triển.

Số cuối ngày sinh Âm lịch của người trẻ khổ bao nhiêu, già giàu bấy nhiêu

Số cuối ngày sinh Âm lịch của người trẻ khổ bao nhiêu, già giàu bấy nhiêu

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Theo tử vi, một số người sở hữu ngày sinh Âm lịch đặc biệt lại càng trưởng thành càng dễ phát tài, hậu vận sung túc nhờ biết tích lũy năng lượng và kinh nghiệm theo thời gian.

Điểm mới về đăng kiểm xe cơ giới từ 1/6, hàng triệu lái xe cần biết

Điểm mới về đăng kiểm xe cơ giới từ 1/6, hàng triệu lái xe cần biết

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Từ ngày 1/6, thời gian cấp mới giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định xe cơ giới, kiểm định khí thải xe mô tô, xe gắn máy… được rút ngắn theo quy định của Thông tư 24/2026/TT-BXD.

Đây là nguyên nhân khiến Hà Nội là một trong những khu vực nắng nóng nhất cả nước

Đây là nguyên nhân khiến Hà Nội là một trong những khu vực nắng nóng nhất cả nước

Đời sống - 21 giờ trước

GĐXH - Theo cơ quan khí tượng, tại Hà Nội, nắng nóng kết hợp hiệu ứng đô thị khiến nền nhiệt thường xuyên nằm trong nhóm cao nhất cả nước. Nhiệt độ cao nhất 39 - 40 độ, có nơi trên 40 độ.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội chỉ đạo khẩn, sân thể thao 'mọc' trên đất nông nghiệp ở Yên Nghĩa vẫn ngang nhiên hoạt động

Chủ tịch UBND TP Hà Nội chỉ đạo khẩn, sân thể thao 'mọc' trên đất nông nghiệp ở Yên Nghĩa vẫn ngang nhiên hoạt động

Đời sống - 22 giờ trước

GĐXH - Sau phản ánh của Chuyên trang Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống), UBND TP Hà Nội vừa có văn bản yêu cầu UBND phường Yên Nghĩa khẩn trương kiểm tra, làm rõ vụ 'hô biến' hàng ngàn m2 đất nông nghiệp thành tổ hợp sân thể thao quy mô khủng tại khu vực xóm An Đường, đồng thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Xem nhiều

Phố đi bộ sầm uất ở Nghệ An rơi cảnh 'chết lâm sàng'

Phố đi bộ sầm uất ở Nghệ An rơi cảnh 'chết lâm sàng'

Đời sống

GĐXH - Phố đi bộ và khu phố mua sắm về đêm ở trung tâm TP Vinh (cũ) từng thu hút hàng nghìn lượt khách mỗi đêm hiện nay đang trong tình cảnh vắng lặng, 'chết lâm sàng', không một bóng người.

Dự báo thời tiết ngày mai (26/5): Điểm danh những tỉnh thành tiếp tục là 'chảo lửa' do nhiệt độ ở mức cao

Dự báo thời tiết ngày mai (26/5): Điểm danh những tỉnh thành tiếp tục là 'chảo lửa' do nhiệt độ ở mức cao

Đời sống
Những con giáp vừa đẹp vừa giàu

Những con giáp vừa đẹp vừa giàu

Đời sống
Những năm sinh được dự đoán dễ thành đại gia, tài lộc vượng từ trung vận

Những năm sinh được dự đoán dễ thành đại gia, tài lộc vượng từ trung vận

Đời sống
Đây là nguyên nhân khiến Hà Nội là một trong những khu vực nắng nóng nhất cả nước

Đây là nguyên nhân khiến Hà Nội là một trong những khu vực nắng nóng nhất cả nước

Đời sống

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top