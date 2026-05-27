Thời điểm này Hà Nội và miền Bắc đón 'mưa vàng' giải nhiệt, kết thúc đợt nắng nóng như thiêu đốt

Nắng nóng miền Bắc sắp kết thúc?

Theo tin dự báo thời tiết 10 ngày tới của Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, miền Bắc sẽ có ít ngày trời giảm nhiệt trước khi đón nắng nóng diện rộng trở lại.

Từ đêm 27/5 và ngày 28/5 khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (mưa tập trung vào chiều tối và đêm), riêng khu vực trung du và đồng bằng ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt.

Tuy nhiên, mưa chỉ xuất hiện cục bộ tại một số địa phương, không phải đợt mưa lớn diện rộng. Nhiều nơi vẫn duy trì cảm giác oi bức.

Trước khi có mưa dông rải rác, ngày 27/5 tiếp tục hứng chịu nắng nóng đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Phú Thọ từ 38-40 độ C, có nơi trên 40 độ C, khu vực vùng núi và trung du từ 36-38 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Sang ngày 28/5, nắng nóng ở miền Bắc giảm nhẹ về cường độ và phạm vi. Trong đó khu vực đồng bằng và trung du Bắc Bộ nắng nóng cao nhất còn 35-37 độ C, vùng núi Bắc Bộ nhiệt độ cao nhất chỉ còn từ 33-35 độ C.

Dự báo từ chiều tối 28/5 đến ngày 30/5, miền Bắc có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Do có mưa, trong các ngày từ 29-31/5 thời tiết miền Bắc dễ chịu hơn với nhiệt độ cao nhất từ 32-34 độ C.

Từ khoảng ngày 1/6, khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ nắng nóng lại xảy ra trên diện rộng.

Dự báo thời tiết Hà Nội

Theo cơ quan khí tượng, thời tiết Hà Nội hôm nay (27/5), tiếp tục có nắng nóng đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất 38-40 độ C, có nơi trên 40 độ C.

Ngày 28/5, thời tiết Hà Nội còn nắng nóng 35-37 độ C. Từ chiều tối và đêm 28/5, Hà Nội có thể xuất hiện mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa đến mưa to.

Cơ quan khí tượng lưu ý, các trận mưa dông xuất hiện sau các đợt nắng nóng đặc biệt gay gắt nguy cơ rất cao xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh nguy hiểm.

Dự báo thời tiết các khu vực khác trên cả nước

Thời tiết hôm nay tại khu vực miền Trung từ Thanh Hóa đến Huế tiếp tục có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 38-40 độ C, có nơi trên 40 độ C. Duyên hải Nam Trung Bộ nắng nóng phổ biến 36-38 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Ngày 28/5, khu vực Thanh Hóa đến Huế có nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 37-39 độ C, có nơi trên 39 độ C, duyên hải Nam Trung Bộ có nắng nóng 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Dự báo từ khoảng ngày 29/5-31/5, miền Trung hạ nhiệt, chỉ còn nắng nóng cục bộ khoảng 35-36 độ C.

Từ ngày 1/6, khu vực từ Thanh Hoá đến Huế khả năng xuất hiện nắng nóng diện rộng trở lại, riêng duyên hải Nam Trung bộ trong những ngày tới có mưa dông rải rác vào chiều tối, cục bộ có mưa vừa đến mưa to.

Tây Nguyên và Nam Bộ những ngày tới sẽ duy trì hình thái thời tiết điển hình của mùa mưa, ban ngày trời nắng, chiều và tối có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

