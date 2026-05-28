Dự báo thời điểm Hà Nội đón 'mưa vàng' giải nhiệt, kết thúc đợt nắng như thiêu đốt

Dự báo thời tiết Hà Nội

Theo dự báo thời tiết của Trung tâm dự báo KTTV Quốc gia, từ chiều tối nay (28/5) đến ngày 29/5:

- Khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ: Có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 15-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm (mưa tập trung vào chiều tối và đêm).

- Khu vực từ Khánh Hòa, Lâm Đồng và Nam Bộ: Có mưa rào và rải rác có dông với lượng mưa 15-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm.

- Các nơi khác của khu vực cao nguyên Trung Bộ: có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-20mm, cục bộ có nơi mưa to trên 50mm (mưa tập trung vào chiều và tối).

Theo dự báo, từ đêm nay thời tiết Hà Nội có mưa rào và dông. Ảnh: T.H

Thời tiết Hà Nội hôm nay: Có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió Nam đến Đông Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất: 35-37 độ, có nơi trên 37 độ.

Cơ quan khí tượng lưu ý, nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể cao hơn dự báo từ 2–4 độ C hoặc hơn tùy điều kiện mặt đệm như bê tông, đường nhựa.

Theo đó, từ đêm nay, Hà Nội và khu vực Bắc Bộ xuất hiện mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to kết thúc chuỗi ngày nắng nóng gay gắt kéo dài.

Cảnh báo, mưa dông sau những ngày nắng mạnh nguy cơ cao xảy ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thời tiết Hà Nội ngày mai

Dự báo thời tiết Hà Nội ngày mai: Có mây, ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông. Mức nhiệt cao nhất trong ngày cao nhất khoảng 34 độ.

Thời tiết Hà Nội 10 ngày tới

Bảng dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày tới (Nguồn: NCHMF)

Theo bảng dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày tới của Trung tâm dự báo KTTV Quốc gia, thời tiết Hà Nội 2 ngày cuối tuần nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác (thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm). Ban ngày trời nắng, mức nhiệt cao nhất từ 33-34 độ.

Từ Chủ nhật, thời tiết Hà Nội không mưa, trời nắng nóng trở lại với mức nhiệt cao 35-36 độ. Đến giữa tuần lại xuất hiện mưa rào và dông, tuy nhiên mức nhiệt vẫn ở ngưỡng cao 33-35 độ.

