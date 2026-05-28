Dự báo thời điểm Hà Nội đón 'mưa vàng' giải nhiệt, kết thúc đợt nắng như thiêu đốt

Thứ năm, 16:27 28/05/2026 | Đời sống
GĐXH - Theo Dự báo thời tiết, từ chiều tối và đêm nay Hà Nội và khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 15-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm. Cảnh báo mưa dông sau ngày nắng to dễ đi kèm lốc sét, gió giật mạnh nguy hiểm.

Dự báo thời tiết Hà Nội

Theo dự báo thời tiết của Trung tâm dự báo KTTV Quốc gia, từ chiều tối nay (28/5) đến ngày 29/5:

- Khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ: Có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 15-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm (mưa tập trung vào chiều tối và đêm).

- Khu vực từ Khánh Hòa, Lâm Đồng và Nam Bộ: Có mưa rào và rải rác có dông với lượng mưa 15-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm.

- Các nơi khác của khu vực cao nguyên Trung Bộ: có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-20mm, cục bộ có nơi mưa to trên 50mm (mưa tập trung vào chiều và tối).

Dự báo thời điểm Hà Nội đón 'mưa vàng' giải nhiệt, kết thúc đợt nắng như thiêu đốt - Ảnh 1.

Theo dự báo, từ đêm nay thời tiết Hà Nội có mưa rào và dông. Ảnh: T.H

Thời tiết Hà Nội hôm nay: Có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió Nam đến Đông Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất: 35-37 độ, có nơi trên 37 độ.

Cơ quan khí tượng lưu ý, nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể cao hơn dự báo từ 2–4 độ C hoặc hơn tùy điều kiện mặt đệm như bê tông, đường nhựa.

Theo đó, từ đêm nay, Hà Nội và khu vực Bắc Bộ xuất hiện mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to kết thúc chuỗi ngày nắng nóng gay gắt kéo dài.

Cảnh báo, mưa dông sau những ngày nắng mạnh nguy cơ cao xảy ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thời tiết Hà Nội ngày mai

Dự báo thời tiết Hà Nội ngày mai: Có mây, ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông. Mức nhiệt cao nhất trong ngày cao nhất khoảng 34 độ.

Thời tiết Hà Nội 10 ngày tới

Dự báo thời điểm Hà Nội đón 'mưa vàng' giải nhiệt, kết thúc đợt nắng như thiêu đốt - Ảnh 2.

Bảng dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày tới (Nguồn: NCHMF)

Theo bảng dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày tới của Trung tâm dự báo KTTV Quốc gia, thời tiết Hà Nội 2 ngày cuối tuần nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác (thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm). Ban ngày trời nắng, mức nhiệt cao nhất từ 33-34 độ.

Từ Chủ nhật, thời tiết Hà Nội không mưa, trời nắng nóng trở lại với mức nhiệt cao 35-36 độ. Đến giữa tuần lại xuất hiện mưa rào và dông, tuy nhiên mức nhiệt vẫn ở ngưỡng cao 33-35 độ.

Khối không khí lạnh tràn về, thời tiết Hà Nội và miền Bắc thay đổi thế nào sau chuỗi ngày nắng nóng gay gắt?Khối không khí lạnh tràn về, thời tiết Hà Nội và miền Bắc thay đổi thế nào sau chuỗi ngày nắng nóng gay gắt?

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, nhờ những sóng lạnh yếu khu vực Hà Nội và Bắc Bộ có mưa dông diện rộng, nhiệt độ giảm đáng kể so với những ngày trước. Cần đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm đi kèm trong mưa dông.

Đây là nguyên nhân khiến thời tiết Hà Nội và miền Bắc nắng nóng kéo dài trong nhiều ngày tớiĐây là nguyên nhân khiến thời tiết Hà Nội và miền Bắc nắng nóng kéo dài trong nhiều ngày tới

GĐXH - Theo chuyên gia khí tượng, tổ hợp các hình thái gây mưa tại khu vực Bắc Bộ trong những ngày qua sẽ hoàn toàn suy yếu. Thay thế vào đó là hoạt động của vùng áp thấp nóng phía Tây khiến thời tiết Hà Nội và Bắc Bộ nắng nóng kéo dài.

GĐXH - Từ ngày 28/5, sau 2 tháng tạm dừng để triển khai công tác sửa chữa đột xuất, cầu Long Biên (TP Hà Nội) đã chính thức cho phép xe máy, xe thô sơ và người đi bộ lưu thông trở lại theo cả hai chiều.

GĐXH - Sau phản ánh của phóng viên về tình trạng xe tải hoạt động rầm rộ trên đê Hữu Luộc và khu dân cư thôn Bến Hiệp, xã Minh Thọ, Phòng CSGT, Công an tỉnh Hưng Yên đã nhanh chóng lập chốt kiểm tra, xử lý nhiều phương tiện vi phạm. Đáng chú ý, nhiều xe bị xử lý trùng với các phương tiện từng bị Chuyên trang GĐ&XH phản ánh trước đó.

GĐXH - Chính sự chăm chỉ, biết tính toán và không tiêu xài hoang phí đã giúp những con giáp này tích lũy tài sản ngày một vững vàng, càng lớn tuổi càng sống sung túc.

GĐXH - Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết dự báo những thay đổi bất ngờ cho các con giáp Tý, Sửu, Mão, Tỵ, Mùi những ngày cuối tháng 5/2026 dưới đây. Mọi người cùng tham khảo để đón tài vận.

GĐXH - Dưới đây là chi tiết lịch chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 6/2026 tại nhiều tỉnh thành trên cả nước.

GĐXH - Theo tử vi, những người sinh vào các tháng Âm lịch dưới đây thường sở hữu ý chí mạnh mẽ, càng trưởng thành càng dễ gặt hái thành công và tiền bạc.

GĐXH - Trong bối cảnh ô nhiễm môi trường được xác định là một trong những "điểm nghẽn" lớn của Thủ đô, nhiều người dân tại Hà Nội đang từng bước thay đổi thói quen sinh hoạt, tiêu dùng theo hướng xanh hơn, góp phần giảm áp lực rác thải nhựa và bảo vệ môi trường đô thị.

GĐXH - Phòng CSGT, Công an tỉnh Hưng Yên công bố danh sách 116 lượt phương tiện vi phạm Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ bị xử lý phạt nguội từ ngày 18 - 24/5/2026.

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, từ chiều tối và đêm 27/5, miền Bắc bắt đầu có mưa rào và dông rải rác. Tại Hà Nội sẽ có mưa muộn hơn, khoảng chiều tối 28/5. Đợt mưa này giúp nền nhiệt giảm nhẹ sau chuỗi ngày nắng nóng đặc biệt gay gắt.

GĐXH - Dự án nhà máy gạch Điền Xá, phường Vị Khê, tỉnh Ninh Bình xây dựng chưa phép ven sông Châu Thành đã bị yêu cầu dừng thi công. UBND phường Vị Khê cho biết sẽ xử phạt theo quy định pháp luật.

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
