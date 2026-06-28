Miền Bắc sẽ đón không khí lạnh đầu mùa vào tháng 10

Mới đây, Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương đã thông tin dự báo, cảnh báo khí hậu thời hạn mùa trên phạm vi toàn quốc từ tháng 7 tới tháng 12/2026.

Dự báo khí hậu từ tháng 7 đến tháng 9/2026: Nắng nóng gia tăng, khoảng 6-7 cơn bão khả năng đổ bộ

Thiên tai, mưa bão năm nay dự báo còn diễn biến phức tạp. Ảnh: SKĐS





Theo Trung tâm Khí tượng, hiện tại, ENSO đã chuyển sang trạng thái El Niño với chuẩn sai nhiệt độ mặt nước biển khu vực trung tâm Thái Bình Dương trong tuần đầu tháng 6/2026 cao hơn trung bình nhiều năm (TBNN) là 0,9 0C. Dự báo, trong khoảng ba tháng tới, hiện tượng ENSO duy trì trong trạng thái El Niño và cường độ có xu hướng tiếp tục tăng dần.

Từ tháng 7-9/2026, nhiệt độ trung bình (NĐTB) trên phạm vi toàn quốc phổ biến cao hơn từ 0,5-1,5 0C so với TBNN cùng thời kỳ.

Tháng 7/2026, tổng lượng mưa (TLM) phổ biến xấp xỉ so với TBNN, riêng khu vực Bắc Bộ và Cao nguyên Trung bộ ở mức cao hơn 5-15% TBNN cùng thời kỳ. Tháng 8/2026, TLM phổ biến cao hơn 10-30% TBNN, riêng Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa đến Huế có nơi cao hơn 25-50% so với TBNN cùng kỳ. Tháng 9/2026. TLM phổ biến thấp hơn 5-20%TBNN, riêng khu vực Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ ở mức xấp xỉ so với TBNN cùng thời kỳ.

Từ tháng 7-9/2026, bão/áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) hoạt động trên khu vực Biển Đông và ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền Việt Nam ở mức tương đương so với TBNN (TBNN trên Biển Đông: 6,5 cơn, đổ bộ vào đất liền: 2,8 cơn).

Từ tháng 7-9/2026, nắng nóng tiếp tục xảy ra và số ngày nắng nóng có khả năng cao hơn so với TBNN và cao hơn so với cùng kỳ năm 2025 tại các khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa-Huế và Duyên hải Nam Trung Bộ. Từ khoảng đầu tháng 9/2026, nắng nóng sẽ dần suy giảm tại khu vực Bắc Bộ và từ nửa cuối tháng 9/2026 sẽ suy giảm tại khu vực Trung Bộ.

Từ tháng 7-8/2026, các đợt mưa vừa, mưa to tập trung ở khu vực Bắc Bộ, khu vực Thanh Hóa-Tp. Huế, Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ. Tháng 9/2026 cần đề phòng những đợt mưa vừa, mưa to trên phạm vi cả nước. Mùa mưa tại khu vực Trung Bộ có khả năng xuất hiện tương đương TBNN (Quảng Trị -Tp. Huế khoảng tháng 8, Duyên hải Nam Trung Bộ khoảng tháng 9).

Dự báo xu thế khí hậu từ tháng 10 đến tháng 12/2026: Không khí lạnh xuất hiện, tăng cường độ từ tháng 11

Miền Bắc được dự báo sẽ đón không khí lạnh từ tháng 10. (Ảnh: SK&ĐS).





Trong thời kỳ từ tháng 10-12/2026, hiện tượng ENSO tiếp tục duy trì trạng thái El Niño với cường độ mạnh, đặc biệt xác suất xảy ra El Niño rất mạnh tăng lên mức 63% vào thời kỳ tháng 11/2026-01/2027.

Từ tháng 10-12/2026, NĐTB trên phạm vi toàn quốc phổ biến cao hơn so với TBNN cùng thời kỳ từ 1,0-2,00C, có nơi cao hơn.

Tháng 10/2026, TLM phổ biến thấp hơn từ 5-20% so với TBNN; riêng khu vực trung du và vùng núi Bắc Bộ có TLM cao hơn từ 5-20% so với TBNN.

Tháng 11/2026, TLM ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa-Hà Tĩnh cao hơn từ 10- 30% so với TBNN; các khu vực khác thấp hơn từ 10-35% so với TBNN cùng thời kỳ. Tháng 12/2026, TLM ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa-Hà Tĩnh cao hơn từ 10-30% so với TBNN; các khu vực khác thấp hơn từ 20-40% so với TBNN cùng thời kỳ, có nơi thấp hơn.

Từ tháng 10-12/2026, bão/ATNĐ hoạt động trên khu vực Biển Đông và ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền ở mức thấp hơn so với TBNN (TBNN trên Biển Đông: 4,5 cơn, đổ bộ vào đất liền: 1,9 cơn). Trong thời kỳ dự báo cần đề phòng những đợt mưa vừa, mưa to trên phạm vi cả nước, đặc biệt tập trung nhiều tại khu vực Trung Bộ. Không khí lạnh có thể xuất hiện từ tháng 10 và từ tháng 11/2026, không khí lạnh gia tăng về cường độ, tần suất và tác động tới thời tiết nước ta; rét đậm, số ngày rét hại có khả năng xuất hiện ở mức thấp hơn TBNN so với cùng kỳ.