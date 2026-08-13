Miền Bắc lại sắp đón đợt mưa lớn sau những ngày nắng nóng?

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Bao giờ thời tiết miền Bắc có mưa to giải nhiệt sau những ngày nắng nóng?

Theo bản tin dự báo thời tiết của VTV thời tiết, nắng nóng tiếp diễn ở khu vực Hà Nội, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Nguyên nhân do trường gió Bắc đến Tây Bắc vẫn đang hoạt động mạnh chi phối thời tiết khu vực này.

Thời tiết hôm nay khắp các phường ở Bắc Bộ trong đó có phường Hoàn Kiếm (Hà Nội) nhiệt độ phổ biến khoảng 36-37 độ.

Theo dự báo thời tiết 10 ngày tới của Trung tâm dự báo KTTV Quốc gia, nắng nóng ở khu vực Bắc Bộ còn kéo dài đến cuối tuần. Từ đêm nay mưa rào và dông có xu hướng gia tăng.

Từ khoảng ngày 17/8 hoặc 18/8, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to (mưa tập trung vào khoảng thời gian chiều tối và đêm). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tại khu vực Trung Bộ, thời tiết hôm nay từ Thanh Hóa xuống đến Khánh Hòa cũng có nắng nóng gay gắt với nhiệt độ 37-38 độ. Dự báo đợt nắng nóng này còn kéo dài trong nhiều ngày tới.

Tại khu vực Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ từ sáng đến trưa thời tiết có nắng. Mức nhiệt các phường Cao nguyên Trung Bộ từ 29-33 độ; tại Nam Bộ nóng hơn với mức nhiệt 32-34 độ.

Dự báo từ chiều tối khu vực Cao nguyên Trung Bộ và miền Đông Nam Bộ có mưa dông rải rác, ít điểm mưa to. Cần đề phòng lốc sét, gió giật mạnh nguy hiểm có thể đi kèm trong cơn dông.

Theo dự báo thời tiết miền Bắc sắp có mưa dông sau đợt nắng nóng gay gắt. Ảnh: T.H

Dự báo thời tiết 10 ngày tới các khu vực trên cả nước

Dự báo thời tiết từ đêm 13/8 đến ngày 14/8:

- Bắc Bộ: Chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông; ngày nắng nóng, riêng Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Quảng Ninh và Hải Phòng ngày nắng, có nơi nắng nóng.

- Khu vực từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng, phía Đông Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt.

- Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ: Chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông (mưa tập trung ở cao nguyên Trung Bộ và miền Đông Nam Bộ), riêng chiều tối 14/8 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; ngày nắng.

- Các khu vực khác: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết từ đêm 14/8 đến ngày 22/8:

- Bắc Bộ: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Từ khoảng ngày 17/8 hoặc 18/8, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to (mưa tập trung vào khoảng thời gian chiều tối và đêm).

- Khu vực từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi đến Đắk Lắk: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Từ ngày 15/8, nắng nóng thu hẹp dần ở khu vực Trung Bộ.

- Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ: Có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to.

- Các khu vực khác: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Hà Nội và miền Bắc nắng nóng mạnh trong ngày, sau đó có sự thay đổi hình thái thời tiết về chiều tối GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, khu vực Hà Nội và Bắc Bộ tiếp diễn nắng nóng, thời gian nắng mạnh về trưa và chiều. Chiều tối có mưa dông, giúp làm dịu nóng.