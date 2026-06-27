Miền Bắc tiếp tục hứng chịu những trận mưa như trút nước, nơi nào là tâm điểm mưa lớn?

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước

Theo bản tin dự báo thời tiết, nắng nóng tại khu vực Trung Bộ vẫn diễn ra trên diện rộng. Còn Bắc Bộ có mưa to, cảnh báo lũ lên cao ở khu vực vùng núi.

Do rãnh áp thấp kết hợp với hội tụ gió trên cao trên mực 5000m tiếp tục hoạt động mạnh, khu vực Bắc Bộ có mưa to trên diện rộng. Lượng mưa phổ biến từ 20-40mm, có những nơi mưa rất to trên 120mm.

Mưa lớn tại các tỉnh như Thái Nguyên, Cao Bằng, Lạng Sơn làm nguy cơ về lũ quét, sạt lở đất tăng cao.

Do có mưa, miền Bắc duy trì thời tiết dịu mát, mức nhiệt phổ biến từ 28-32 độ.

Tại khu vực Trung Bộ, Thanh Hóa tạm chấm dứt nắng nóng. Còn từ Nghệ An đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh Quảng Ngãi đến Đắk Lắk vẫn nắng nóng gay gắt với nhiều điểm mức nhiệt 37-38 độ, thậm chí phường Đông Hà 39 độ.

Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ chiều nay có mưa dông rải rác, trong đó có nơi mưa to dễ đi kèm theo lốc sét, gió giật mạnh.

Theo dự báo thời tiết, miền Bắc có mưa trên diện rộng, thời tiết mát mẻ. Ảnh: T.H

Dự báo thời tiết 10 ngày tới các khu vực trên cả nước

Dự báo thời tiết từ đêm 27/6 đến ngày 28/6:

- Bắc Bộ: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, ngày có mưa rào và dông vài nơi.

- Khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực Thanh Hóa và Nghệ An đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt.

- Khu vực từ TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi đến Đắk Lắk: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt.

- Các khu vực khác: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; ngày nắng, có nơi nắng nóng.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết từ đêm 28/6 đến ngày 6/7:

- Bắc Bộ: Đêm 28-29/6, có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; sau có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (mưa tập trung vào chiều tối và đêm). Từ ngày 1/7, mưa ở khu vực phía Đông Bắc Bộ có xu hướng giảm dần.

- Khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực Thanh Hóa và Nghệ An từ chiều tối 28-29/6 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; từ khoảng ngày 29-30/6 nắng nóng có khả năng dịu dần.

- Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; từ ngày 30/6 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; từ khoảng ngày 29-30/6 phía Bắc cường độ nắng nóng có khả năng dịu dần.

- Khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ: Có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; riêng từ khoảng ngày 30/6 có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Miền Bắc đón mưa to, Hà Nội giảm bao nhiêu độ? GĐXH - Theo dự báo thời tiết, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp với hội tụ gió trên cao khu vực Bắc Bộ đã có mưa dông diện rộng, kết thúc đợt nắng nóng gay gắt. Mức nhiệt toàn Bắc Bộ trong đó có Thủ đô Hà Nội không nơi nào vượt quá 35 độ.