MIK Group đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong chiến lược phát triển mới

Phó Tổng Giám đốc MIK Group chia sẻ về đinh hướng chiến lược trong giai đoạn mới

Mở rộng, tăng cường hợp tác trong và ngoài nước là một trong những chiến lược phát triển trọng tâm của MIK Group năm 2026, qua đó định hình các dự án mang chuẩn mực quốc tế, tạo nên sự giao thoa giữa giá trị toàn cầu và bản sắc Việt một cách hài hòa, bền vững.

Quy tụ mạng lưới đối tác toàn cầu trong phát triển dự án

Tại sự kiện, MIK Group tiếp tục mở rộng hợp tác với các đối tác quốc tế và trong nước có năng lực hàng đầu thông qua loạt thỏa thuận trong nhiều lĩnh vực. Trong đó, Turner đại diện cho mảng quản lý dự án quốc tế, ULI trong xây dựng và phát triển các tiêu chuẩn và hệ thống đối tác, Accor và Savills trong vận hành cùng hai trong số những đối tác thi công hàng đầu Việt Nam là Coteccons và Ricons.

Thay vì hợp tác theo từng dự án riêng lẻ, MIK Group đang từng bước xây dựng mô hình hợp tác dài hạn, trong đó đối tác tham gia từ giai đoạn đầu để đảm bảo tính đồng bộ từ quy hoạch, thiết kế đến thi công và vận hành. Cách tiếp cận này giúp nâng cao hiệu quả triển khai, đồng thời đưa các tiêu chuẩn quốc tế vào thực tiễn phát triển dự án tại Việt Nam một cách có chọn lọc, phù hợp.

Các chuyên gia mang đến góc nhìn về triển vọng thị trường, xu hướng phát triển năm 2026

MIK Partnership Summit 2026 cũng ghi nhận sự tham dự của các đối tác hàng đầu đến từ nhiều thị trường phát triển trên thế giới. Từ Mỹ, sự kiện có sự tham gia của Turner International với năng lực quản lý dự án quốc tế hơn 120 năm kinh nghiệm, cùng các tên tuổi kiến trúc hàng đầu như Gensler, KPF, Benoy, NBBJ và Urban Land Institute (ULI) - mạng lưới gần 50.000 thành viên toàn cầu cũng tham gia chia sẻ, mang đến góc nhìn đa chiều về nghiên cứu và xây dựng tiêu chuẩn phát triển đô thị hiện đại. Bên cạnh đó là các đối tác quốc tế như G8A (Thụy Sỹ), COEN (Singapore), cùng các thương hiệu vận hành khách sạn quốc tế như Meliá (Tây Ban Nha), Hilton (Mỹ), Accor (Pháp) và IHG.

Đáng chú ý, trong khuôn khổ sự kiện, các chuyên gia đến từ Savills, Gensler và Urban Land Institute (ULI) đã mang đến những góc nhìn quốc tế về triển vọng thị trường, xu hướng thiết kế năm 2026 và bối cảnh bất động sản toàn cầu, qua đó góp phần làm rõ hơn các động lực tăng trưởng của thị trường Việt Nam trong giai đoạn tới.

MIK Group tăng cường hợp tác với các đối tác hàng đầu quốc tế

Ba trụ cột chiến lược cho giai đoạn tăng trưởng mới

Tại sự kiện, ông Nguyễn Dũng Minh - Phó Tổng Giám đốc MIK Group đã chia sẻ chiến lược phát triển của Tập đoàn được xây dựng trên ba trụ cột: mở rộng quy mô, tối ưu hiệu quả và tăng cường hợp tác với các đối tác hàng đầu quốc tế. Đây là định hướng xuyên suốt trong giai đoạn mới, khi thị trường bất động sản ngày càng đặt ra yêu cầu cao hơn về tiêu chuẩn phát triển đô thị, tính đồng bộ sản phẩm và năng lực vận hành dài hạn.

Về quy mô, MIK Group tiếp tục tập trung phát triển các khu đô thị hoàn chỉnh với hệ tiện ích đồng bộ, hướng tới đáp ứng trọn vẹn nhu cầu an cư, đồng thời tạo dựng giá trị sống bền vững. Trong giai đoạn tới, doanh nghiệp dự kiến triển khai hơn 20 dự án trọng điểm trên quỹ đất khoảng 1.400 ha, bao gồm hơn 171.000 căn hộ và khoảng 13.700 sản phẩm thấp tầng, trải rộng tại Hà Nội, TP.HCM và nhiều địa phương tiềm năng.

MIK Group ký kết hợp tác với các đối tác hàng đầu

Song song, yếu tố hiệu quả được đặt ở trung tâm trong toàn bộ quá trình phát triển và vận hành, thể hiện qua việc thiết kế không gian sống gắn với nhu cầu thực, tối ưu trải nghiệm di chuyển và tăng kết nối cộng đồng cư dân. Ông Minh nhấn mạnh, định hướng phát triển của Tập đoàn được xây dựng theo tinh thần bền bỉ và chuẩn mực, trong đó giá trị cốt lõi không nằm ở tốc độ mở rộng mà ở tính ổn định, độ tin cậy và hiệu quả được kiểm chứng theo thời gian.

Cùng với đó, hợp tác quốc tế tiếp tục là động lực quan trọng giúp nâng cao tiêu chuẩn phát triển. MIK Group đồng hành cùng các đối tác hàng đầu thế giới trong toàn bộ chuỗi giá trị từ quy hoạch, thiết kế, cảnh quan, thi công đến vận hành, đảm bảo sự hài hòa giữa chuẩn quốc tế và giá trị bản địa.

Đáng chú ý, xuyên suốt ba trụ cột này là cam kết về chất lượng, yếu tố chi phối mọi quyết định phát triển của MIK Group, từ lựa chọn quy mô dự án, cấu trúc sản phẩm đến mô hình hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước.

Song song với chiến lược phát triển, MIK Group tiếp tục hoàn thiện cấu trúc sản phẩm với ba dòng căn hộ cao tầng thế hệ mới gồm M Series, I Series và K Series, được phát triển theo từng nhóm nhu cầu và phong cách sống khác nhau, từ phân khúc cao cấp mang tính biểu tượng đến các sản phẩm hướng tới nhu cầu ở thực. Bên cạnh các dự án nhà ở cao tầng vốn là thế mạnh của MIK Group, thời gian tới Tập đoàn sẽ giới thiệu dòng sản phẩm mới dành cho phát triển đô thị quy mô lớn.

Không gian triển lãm MIK Design Exhibition tại sự kiện

Ở khía cạnh mở rộng thị trường, doanh nghiệp tiếp tục gia tăng hiện diện tại các khu vực có tiềm năng tăng trưởng dài hạn như Hà Nội, TP.HCM cùng các địa phương như Hưng Yên, Bắc Ninh, Hải Phòng, Quảng Ninh và Tây Ninh, với danh mục đa dạng bao gồm dự án cao tầng, khu đô thị phức hợp và tổ hợp thương mại dịch vụ quy mô lớn.

Đáng chú ý, năm 2026, MIK Group sẽ chính thức ra mắt thị trường TP.HCM với dòng Imperia thế hệ mới, bao gồm Imperia Sensa Park và một dự án tại Cần Giờ, đánh dấu bước mở rộng chiến lược quan trọng của Tập đoàn.

Bên cạnh hoạt động phát triển, tại sự kiện MIK Group cũng tri ân các đại lý chiến lược, đồng thời ra mắt MIK Millionaire Club - câu lạc bộ dành cho các đối tác và đại lý có thành tích kinh doanh nổi bật.

