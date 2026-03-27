Thực tế xe ga 150cc giá 59 triệu đồng của Honda có ABS và TCS như SH, rẻ hơn SH Mode, cạnh tranh Air Blade

Xe ga 150cc của Honda có ABS và TCS như SH

NWG150 là mẫu xe tay ga 150cc làm mát bằng chất lỏng đầu tiên của liên doanh Wuyang-Honda tại Trung Quốc. Với hệ thống truyền động thừa hưởng từ PCX, khung xe chắc chắn và tư thế lái cân bằng, Wuyang-Honda NWG150 đã đạt mức doanh số hơn 50.000 chiếc chỉ trong vòng một năm kể từ khi ra mắt, khẳng định vị thế là chuẩn mực trong phân khúc xe tay ga 150cc.

Để tiếp tục duy trì sức hấp dẫn trong mắt khách hàng, mới đây phiên bản cập nhật Wuyang-Honda NWG150 2026 đã được ra mắt tại Hàng Châu, Trung Quốc. Không chỉ đơn thuần là thay đổi màu sắc, phiên bản mới này còn tối ưu hóa sức mạnh, giải quyết chính xác những điểm yếu của đời cũ và bổ sung thêm các tính năng thiết thực.

Trước tiên, về mặt ngoại hình, chiếc NWG150 2026 vẫn giữ nguyên những đường nét mạnh mẽ đặc trưng của dòng xe thể thao crossover, nhưng đã được bổ sung thêm phối màu ngụy trang ngoài trời đặc biệt. Màu sơn ngụy trang xanh cát vàng mới này đã tối đa hóa khí chất off-road và du lịch của NWG150.

Hệ thống truyền động cốt lõi vẫn là động cơ eW15 dung tích 150cc, 4 van, làm mát bằng nước, được phát triển dựa trên nền tảng động cơ PCX160. Động cơ này sản sinh ra công suất 15 mã lực tại 8.500 vòng/phút và mô-men xoắn 14,4 Nm tại 6.500 vòng/phút. Đây là khối động cơ mà độ tin cậy, độ bền và khả năng vận hành mượt mà đã được chứng minh trên thị trường. Với sự cân bằng hoàn hảo giữa mức tiêu thụ nhiên liệu, sức mạnh và độ ổn định, động cơ này được coi là “động cơ vàng” trong phân khúc xe ga 150cc.





Điểm nổi bật thực sự trên Wuyang-Honda NWG150 2026 là nâng cấp về cấu hình, bao gồm toàn bộ các tính năng thiết thực mà những biker kỳ cựu cần, không có bất kỳ chức năng hào nhoáng nhưng vô dụng nào. Hệ thống treo sau đã được nâng cấp lên hệ thống treo khí nén, đây là một nâng cấp chất lượng cho chiếc xe tay ga được thiết kế cho mục đích sử dụng đa năng và vượt địa hình. Khả năng giảm xóc trên đường gồ ghề, hỗ trợ khi đi đường đồi núi và sự thoải mái khi chở người cũng như hàng hóa đã được cải thiện đáng kể. Cho dù là đi trên đường đất, chinh phục đường đồi núi hay đi lại hàng ngày, khả năng giảm xóc và chất lượng điều khiển đều được nâng cấp trực tiếp lên một tầm cao mới.

Phiên Wuyang-Honda NWG150 mới được tích hợp hệ thống giám sát áp suất lốp, mang lại sự an toàn tối đa cho những chuyến đi đường dài bằng xe máy, loại bỏ các nguy cơ mất an toàn do áp suất lốp không đúng chuẩn.

NWG150 2026 được trang bị tiêu chuẩn công nghệ sạc nhanh kép TYPE A+C 24W, cho phép người dùng sạc điện thoại, camera hành trình và tai nghe mọi lúc, mọi nơi, đáp ứng nhu cầu năng lượng cho các chuyến đi phượt bằng xe máy. Một còi báo rẽ mới đã được thêm vào để giải quyết tình huống khó xử khi quên tắt đèn báo rẽ ở mẫu xe cũ, giúp các chi tiết trở nên thân thiện hơn với người dùng.

Diện tích thấu kính gương chiếu hậu đã được tăng thêm 15%, mang lại tầm nhìn rộng hơn phía sau xe, giúp người dùng quan sát rõ hơn khi chuyển làn hoặc vượt xe khác, và trực tiếp cải thiện an toàn khi lái xe.

Phần cứng cơ bản và cấu hình thông minh của Wuyang-Honda NWG150 2026 vẫn thuộc hàng đầu trong phân khúc. Xe có khung sườn dạng keel mang lại độ ổn định khi vào cua và khả năng điều khiển vượt trội so với các loại xe tay ga thông thường. Bảng đồng hồ điều khiển TFT màu 7 inch với giao diện người dùng mới hiển thị rõ nét và cung cấp thông tin đầy đủ.

Chưa hết, Wuyang-Honda NWG150 còn có hệ thống chìa khóa thông minh Smartkey cho phép người dùng khởi động không cần chìa khóa, đèn pha độ sáng cao. Đặc biệt mẫu xe này sở hữu phanh đĩa ở cả bánh trước và bánh sau, đi kèm hệ thống ABS kênh đôi và hệ thống kiểm soát lực kéo tương tự như trên Honda SH, hoàn toàn vượt trội hơn Air Blade.

Phiên bản 2026 cũng mở rộng hệ sinh thái camera hành trình, giúp việc quay phim và ghi lại vlog khi đang di chuyển trở nên thuận tiện hơn. Phiên bản touring đi kèm với hộp đựng đồ thông minh, thanh chắn bảo vệ tích hợp, kính chắn gió gắn cao và bộ phụ tùng độ chính hãng đầy đủ, cho phép người dùng bắt đầu chuyến đi ngay lập tức mà không cần phải lo lắng về việc độ chế sau này. Độ tương thích và chất lượng của các phụ tùng chính hãng cũng vượt trội hơn hẳn so với các phụ tùng không chính hãng.

Giá xe ga 150cc Wuyang-Honda NWG150

Hiện tại Honda NWG150 có giá khởi điểm tại thị trường Trung Quốc là 16.980 nhân dân tệ (59,84 triệu đồng) cho bản tiêu chuẩn, và 17.980 nhân dân tệ (63,37 triệu đồng) cho bản hành trình.

Loạt xe ga siêu đắt đỏ ở Việt Nam

Những mẫu xe tay ga có mức tiêu hao nhiên liệu tương đương với ô tô đều có đặc điểm chung là sở hữu dung tích động cơ lớn và xác xe nặng, giá cũng không hề rẻ ở Việt Nam.

Yamaha X-Max 300: 4,65 lít/100km

X-Max 300 là mẫu xe tay ga phân khối lớn đến từ hãng xe Nhật Yamaha. Vào tháng 10/2021, dữ liệu về chiếc xe này đã xuất hiện ở web Cục đăng kiểm Việt Nam cho thấy X-Max sẽ chuẩn bị được bán.

Mặc dù chưa chính thức có mặt tại cửa hàng chính hãng, nhưng giới thạo tin cho rằng Yamaha X-Max 300 sẽ bán giá 110 – 130 triệu đồng, cạnh tranh với các mẫu xe ga cùng phân khúc động cơ như Honda SH 350i hay Vespa GTS 300.

Yamaha X-Max 300 có kích thước khá dài, mang đặc trưng của dòng xe maxi-scooter. Yên xe có thiết kế dài và được phân thành hai tầng, chỗ để chân rộng rãi nhằm mang đến sự thoải mái tối đa. Phần đầu xe nổi bật với cặp đèn pha lớn và kính chắn gió touring.

Cung cấp sức mạnh cho Yamaha X-Max 300 là động cơ xylanh đơn, dung tích 292cc, làm mát bằng dung dịch, sản sinh công suất 27,6 mã lực tại tua máy 7.250 vòng/phút và mômen xoắn cực đại 29 Nm tại tua máy 5.750 vòng/phút.

Mức tiêu hao nhiên liệu theo công bố là 4,65 lít/100 km, tương đương một chiếc ô tô cỡ A trang bị động cơ 1.0 lít như Kia Morning. Với bình xăng dung tích 13 lít, đổ đầy bình xăng RON95 theo giá mới (32.870 đồng/lít) sẽ hết 427.310 đồng.

Piaggio Beverly 400HPE: 4,13 lít/100km

Beverly 400 HPE chính là đối thủ đáng gườm của BMW C400GT, nhưng hiện mẫu xe này vẫn chưa được bán chính thức dù đã xuất hiện trên cổng thông tin của Cục đăng kiểm Việt Nam.

Beverly 400 HPE có kiểu dáng cùng nhiều trang bị tương đương Beverly 150cc đang bán tại thị trường Việt Nam, nhưng kích thước lớn hơn. Chiếc xe tay ga này nặng 195 kg, trang bị động cơ dung tích 399cc cho công suất tối đa 35 mã lực. Mức tiêu thụ nhiên liệu của xe là 4,13 lít/ 100 km. Dung tích bình xăng 12,5 lít của xe hiện tại đổ đầy bình RON95 sẽ hết 410.875 đồng.

Theo tiêu chuẩn Châu Âu, Beverly 400 HPE sẵn có nhiều trang bị an toàn và tiêu chuẩn như dèn Full LED, màn hình LCD 5,5 inch, hệ thống kết nối Piaggio MIA, phanh ABS...

Honda SH350i: 3,906 lít/100km

Honda Việt Nam đã ra mắt SH350i vào 25/8/2021 với giá bán chỉ dao động từ 145,9 – 147,5 triệu đồng, bằng một nửa so với xe được nhập khẩu từ Ý của các doanh nghiệp tư nhân.

SH350i được trang bị động cơ hoàn toàn mới eSP+, dung tích 329,6cc, SOHC xy lanh đơn 4 van, phun xăng điện tử PGM-Fi, làm mát bằng dung dịch cho công suất tối đa 28,8 mã lực tại 7.500 v/p và mô-men xoắn cực đại 31,8Nm tại 5.250 v/ph. Dữ liệu từ Cụ đăng kiểm công bố, Honda SH350i tiêu thụ 3,906 lít/100km. Với bình xăng dung tích 9,3 lít, số tiền để đổ đầy bình RON95 sẽ là 305.691 đồng.

Chính vì thiết kế Honda SH350i khá giống bản 150i nên chiếc xe này bị hạn chế dung tích bình xăng, cộng với mức tiêu hao nhiên liệu lớn dẫn đến quãng đường đi được không xa, chỉ phù hơp di chuyển trong phố, khác hẳn những chiếc scooter phân khối lớn như BMW C400GT hay Piaggio Beverly 400HPE.

Bù lại, với giá rẻ hơn nhưng SH350i vẫn có đủ các trang bị đáng tiền như phanh ABS, hệ thống kiểm soát lực kéo (HSTC), khóa thông minh, ngăn chứa đồ được trang bị cổng sạc USB Type-C, 2 màn hình LCD có khả năng kết nối Bluetooth với điện thoại thông minh.

Vespa GTS Super Tech 300: 3,44 lít/100km

Dòng xe Vespa GTS Super Tech 300 ABS hiện đang bán ở Việt Nam với giá 155,4 triệu đồng được trang bị động cơ 278,3 cc, nặng 160 kg. Chính vì vậy, mẫu xe này khác biệt hẳn với những dòng Vespa máy nhỏ, khi hướng đến khách hàng nam tính và có xu hướng thích dịch chuyển đi xa.

Tuy nhiên, theo công bố từ Cục Đăng kiểm, mức tiêu hao nhiên liệu của Vespa GTS Super Tech 300 là 3,44 lít/100km, trong khi dung tích bình xăng xe là 8,5 lít nên quãng đường xe di chuyển khi đổ đầy bình chỉ vào khoảng 247 km.

Vespa GTS Super Tech 300 khác hẳn so với các mẫu GTS khác khi có sẵn một số trang bị mang tính công nghệ như màn hình TFT kích thước 4,3 inch, có thể kết nối điện thoại qua bluetooth và phần mềm Vespa Mia, phanh ABS, kiểm soát lực kéo chủ động (ASR).

Sở hữu kiểu dáng cong cong đặc trưng của thương hiệu Vespa, chiếc GTS Super Tech 300 hiện có giá bán rẻ nhất và mức tiêu hao nhiên liệu thấp nhất trong nhóm xe tay ga phân khối lớn sẽ là một lợi thế khi hướng đến các khách hàng có tài chính không quá thoải mái.