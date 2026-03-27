Giá xăng dầu tiếp tục giảm sâu, mặt hàng xăng giảm gần 6.000 đồng/lít

Từ 01/4, sau tạm dừng hoạt động 7 đường bay do thiếu cung xăng dầu, các hãng hàng không sẽ phụ thu nhiên liệu GĐXH - Theo Cục Hàng không Việt Nam, xung đột Trung Đông đã khiến các hãng hàng không trong nước đối mặt với nguy cơ thiếu hụt nhiên liệu hàng không. Do đó, từ ngày 01/4/2026, nhiều chuyến bay phải tạm dừng hoạt động.

Bộ Công thương cho biết, kỳ điều hành này, Liên Bộ Công thương – Tài chính không chi Quỹ Bình ổn, do đó, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến như sau:

Xăng E5RON92 có giá bán 23.326 đồng/lít (giảm 4.749 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành), thấp hơn xăng RON95-III 1.006 đồng/lít;

Xăng RON95-III: không cao hơn 24.332 đồng/lít (giảm 5.625 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành);

Dầu điêzen 0.05S: không cao hơn 35.440 đồng/lít (giảm 2.459 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành);

Dầu hỏa: không cao hơn 35.384 đồng/lít (giảm 971 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành);

Dầu madút 180CST 3.5S: không cao hơn 21.748 đồng/kg (tăng 1.503 đồng/kg so với giá bán tối đa hiện hành).

Bộ Công thương cho biết, kỳ điều hành này, liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định áp dụng mức thuế mới của thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng, dầu theo Quyết định số 482/QĐ-TTg ngày 26/3/2026 của Thủ tướng Chính phủ, không chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu theo Quyết định số 558/QĐ-BCT ngày 26/3/2026 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc áp dụng biện pháp sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu, thực hiện điều hành giá xăng dầu trong nước đảm bảo phản ánh đúng biến động của giá xăng dầu thế giới.

Đồng thời, tiếp tục duy trì mức chênh lệch giá giữa xăng sinh học E5RON92 và xăng không chì RON95 ở mức hợp lý để khuyến khích sử dụng nhiên liệu sinh học; bảo đảm hài hòa lợi ích giữa các chủ thể tham gia thị trường.