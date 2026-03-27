Tỷ giá USD/ VNĐ hôm nay (27/3): Đồng bạc xanh chững nhịp, 'chợ đen' vẫn neo cao
GĐXH - Ngày 27/3, tỷ giá USD/VND có xu hướng điều chỉnh nhẹ khi cả thị trường trong nước và quốc tế đều ghi nhận trạng thái “chững lại” sau những phiên biến động mạnh.
Tỷ giá USD trung tâm giảm nhẹ
Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm ở mức 25.100 VND/USD, giảm 2 đồng so với phiên trước. Tỷ giá tham khảo tại Cục Quản lý ngoại hối cũng điều chỉnh tương ứng, về mức 23.895 – 26.305 VND/USD (mua vào – bán ra).
Với biên độ ±5%, tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại được phép dao động trong khoảng 23.846 – 26.357 VND/USD. Thực tế, giá USD tại nhiều ngân hàng có xu hướng giảm nhẹ, duy trì quanh vùng 26.1 – 26.35 VND/USD.
USD chợ đen giữ mức cao sau khi hạ nhiệt
Trong khi đó, thị trường tự do tiếp tục là điểm đáng chú ý khi tỷ giá USD vẫn neo ở mức cao. Hiện giá USD "chợ đen" giao dịch quanh 27.820 – 27.870 đồng/USD, gần như không thay đổi so với phiên trước.
Dù đã giảm nhẹ so với giữa tuần và không còn duy trì mốc 28.000 đồng/USD, nhưng mặt bằng giá này vẫn cao hơn đáng kể so với kênh ngân hàng.
Thị trường trong nước dần ổn định sau biến động
Sau chuỗi ngày biến động mạnh, tỷ giá USD/VND đang có dấu hiệu ổn định hơn khi cả thị trường trong nước và quốc tế cùng bước vào trạng thái giằng co.
Theo các chuyên gia, trong ngắn hạn, diễn biến tỷ giá vẫn sẽ phụ thuộc vào yếu tố bên ngoài như chính sách tiền tệ và tình hình địa chính trị, song áp lực tăng mạnh có thể không còn quá lớn như giai đoạn trước.
USD thế giới đi ngang ở vùng cao
Trên thị trường quốc tế, chỉ số US Dollar Index (DXY) – thước đo sức mạnh của đồng USD so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt – giảm nhẹ 0,06%, xuống mức 99,87 điểm, nhưng vẫn duy trì ở vùng cao của nhiều tháng gần đây.
Đồng USD có dấu hiệu chững lại so với các đồng tiền lớn như EUR, GBP và JPY, song vẫn được hỗ trợ bởi nhu cầu trú ẩn và mặt bằng lợi suất trái phiếu ổn định.
Cụ thể, USD giảm nhẹ so với EUR và Bảng Anh, trong khi so với đồng Yên Nhật, đồng bạc xanh vẫn duy trì xu hướng tăng trong trung hạn do đồng JPY tiếp tục chịu áp lực.
