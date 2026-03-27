Hà Nội: Giá nhà mặt phố tại phường Sơn Tây, Tùng Thiện và xã Đoài Phương tăng nhiệt tháng 3/2026
GĐXH - Hiện nay, giá nhà mặt phố tại 3 xã, phường mới: Sơn Tây, Tùng Thiện và Đoài Phương được hình thành từ thị xã Sơn Tây cũ cũng thiết lập mặt bằng giá mới.
Giá nhà mặt phố tại 3 xã, phường mới được sáp nhập từ thị xã Sơn Tây cũ tăng nhiệt
Tại thời điểm tháng 3/2026, ghi nhận trên các sàn giao dịch bất động sản, đặc biệt là trên nền tảng trực tuyến Batdongsan.com.vn, giá nhà mặt phố tại khu vực 3 xã, phường mới được sáp nhập từ thị xã Sơn Tây cũ đã thiết lập mặt bằng mới dao động từ 80 đến gần 190 triệu đồng/m2.
Đơn cử có thể kể đến tòa nhà mặt phố thiết kế 4 tầng, rộng 120m2, mặt tiền 5m tại phố Chùa Thông, phường Tùng Thiện, thành phố Hà Nội mới (tức phường Sơn Lộc, thị xã Sơn Tây cũ) hiện đang được rao bán với giá 23 tỷ đồng, tương đương 191,67 triệu đồng/m2.
Căn nhà mặt phố rộng 220m2, sổ đỏ chính chủ, nằm trên phố Chùa Thông, phường Sơn Tây (tức phường Sơn Lộc, thị xã Sơn Tây cũ) hiện đang được đăng thông tin rao bán với giá 18,7 tỷ đồng, tương đương 85 triệu đồng/m2.
Nằm trên mặt phố Hữu Nghị, phường Xuân Khanh, thị xã Sơn Tây, Hà Nội cũ tức phường Tùng Thiện mới, căn nhà thiết kế 4 tầng, rộng 69m2, mặt tiền 6m hiện đang được rao bán với giá 5,6 tỷ đồng, tương đương 81,16 triệu đồng/m2.
Như vậy hiện nay, cùng chung với tốc độ tăng giá nhà đất trên địa bàn thành phố Hà Nội, giá nhà mặt phố tại địa bàn 3 xã, phường mới được sáp nhập từ thị xã Sơn Tây cũ hiện đang ở ngưỡng khá cao.
3 xã, phường mới được sáp nhập từ thị xã Sơn Tây
Phường Sơn Tây
Hiện nay, phường Sơn Tây được thành lập trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của các phường: Phú Thịnh, Ngô Quyền, Viên Sơn và xã Đường Lâm thuộc thị xã Sơn Tây cũ; phần lớn diện tích tự nhiên và dân số của các phường: Trung Hưng, Sơn Lộc thuộc thị xã Sơn Tây cũ và một phần diện tích tự nhiên dân số của xã Thanh Mỹ thuộc thị xã Sơn Tây cũ.
Phường Tùng Thiện
Phường Tùng Thiện hiện nay được thành lập trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của các phường: Xuân Khanh, Trung Sơn Trầm và xã Xuân Sơn thuộc thị xã Sơn Tây cũ; phần lớn diện tích tự nhiên và dân số của xã Thanh Mỹ thuộc thị xã Sơn Tây cũ và một phần diện tích tự nhiên, dân số của các phường Trung Hưng, Sơn Lộc thuộc thị xã Sơn Tây cũ.
Xã Đoài Phương
Sau sáp nhập, xã Đoài Phương được hình thành trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của các xã: Kim Sơn, Sơn Đông thuộc thị xã Sơn Tây; phần lớn diện tích tự nhiên và dân số của xã Cổ Đông thuộc thị xã Sơn Tây.
Tỷ giá USD/ VNĐ hôm nay (27/3): Đồng bạc xanh chững nhịp, 'chợ đen' vẫn neo caoGiá cả thị trường - 32 phút trước
GĐXH - Ngày 27/3, tỷ giá USD/VND có xu hướng điều chỉnh nhẹ khi cả thị trường trong nước và quốc tế đều ghi nhận trạng thái “chững lại” sau những phiên biến động mạnh.
Thực tế xe ga 150cc giá 59 triệu đồng của Honda có ABS và TCS như SH, rẻ hơn SH Mode, cạnh tranh Air BladeGiá cả thị trường - 1 giờ trước
GĐXH - Xe ga 150cc lập tức thu hút sự chú ý của công chúng khi sở hữu trang bị an toàn như Honda SH, trong khi giá bán lại khá rẻ.
Giá vàng hôm nay 27/3: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý tăng giảm ra sao?Giá cả thị trường - 1 giờ trước
GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC tiếp tục lùi sâu rời mốc 170 triệu đồng/lượng, rồi tăng trở lại.
Trải nghiệm SUV hạng A Kia Sonet giá 242 triệu đồng thiết kế đẹp, trang bị tiện nghi, rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10 sẽ gây sốt thị trườngGiá cả thị trường - 6 giờ trước
GĐXH - SUV hạng A Kia Sonet phiên bản mới với mức giá siêu rẻ chỉ 242 triệu đồng, rẻ hơn cả những mẫu ô tô điện cỡ nhỏ hiện nay nhằm thu hút khách hàng.
Giá xăng dầu tiếp tục giảm sâu, mặt hàng xăng giảm gần 6.000 đồng/lítGiá cả thị trường - 6 giờ trước
GĐXH - Ngày 27/3, Bộ Công thương vừa công bố giá bán lẻ xăng dầu mới có hiệu lực từ 0h cùng ngày. Kỳ điều hành này, các mặt hàng xăng dầu đều giảm sâu, mặt hàng xăng E5RON92 giảm còn 23.326 đồng/lít.
Hatchback giá 250 triệu đồng của Honda trang bị thực dụng, nội thất tiện nghi, rẻ hơn cả Kia Morning, Hyundai Grand i10 khiến chị em mê mẩnGiá cả thị trường - 8 giờ trước
GĐXH - Hatchback của Honda với loạt cải tiến đáng chú ý về công nghệ, an toàn và hệ thống truyền động, giữ mức giá khởi điểm chỉ khoảng 250 triệu đồng nhưng được bổ sung nhiều trang bị mới.
MPV 7 chỗ giá 489 triệu đồng của Hyundai về đại lý Việt đẹp long lanh, trang bị sánh ngang Mitsubishi Xpander, rẻ nhất phân khúcGiá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - MPV 7 chỗ giá rẻ về các đại lý, chuẩn bị sẵn sàng để thực hiện một màn cạnh tranh quyết liệt với Mitsubishi Xpander và Toyota Veloz Cross.
Giá bạc hôm nay 26/3: Thị trường trong nước tiếp tục điều chỉnh, xu hướng giảm chiếm ưu thếGiá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Giá bạc hôm nay ngày 26/3 tiếp tục có sự điều chỉnh theo hướng giảm, từ vùng giá 73 triệu đồng/kg lùi về mốc 71 triệu đồng/kg.
Hà Nội: Bất ngờ trước giá nhà riêng tại thị xã Sơn Tây cũ tháng 3/2026Giá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Hiện nay, giá nhà riêng tại 2 phường Sơn Tây, Tùng Thiện và xã Đoài Phương mới được hình thành từ thị xã Sơn Tây cũ đã thiết lập mặt bằng giá mới.
Thực tế xe máy điện giá 14,5 triệu đồng bán ở Việt Nam thiết kế xinh xắn, cốp rộng, pin bền, đi 75km/lần sạc, rẻ hơn Vision, Wave AlphaGiá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Xe máy điện gây chú ý khi sở hữu thiết kế trẻ trung, chi phí vận hành thấp và phạm vi di chuyển phù hợp nhu cầu đô thị.
Cận cảnh Honda SH 2026 phiên bản mới nhất ở Việt Nam đẹp long lanh có giá ra sao mà khiến khách hàng 'đứng ngồi không yên'?Giá cả thị trường
GĐXH - Honda SH 2026 phiên bản mới đẹp long lanh vừa chính thức cập bến đại lý Việt Nam khiến dân tình ‘đứng ngồi không yên’.