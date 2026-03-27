Hà Nội: Giá nhà mặt phố tại phường Sơn Tây, Tùng Thiện và xã Đoài Phương tăng nhiệt tháng 3/2026

Giá nhà mặt phố tại 3 xã, phường mới được sáp nhập từ thị xã Sơn Tây cũ tăng nhiệt

Tại thời điểm tháng 3/2026, ghi nhận trên các sàn giao dịch bất động sản, đặc biệt là trên nền tảng trực tuyến Batdongsan.com.vn, giá nhà mặt phố tại khu vực 3 xã, phường mới được sáp nhập từ thị xã Sơn Tây cũ đã thiết lập mặt bằng mới dao động từ 80 đến gần 190 triệu đồng/m2.

Đơn cử có thể kể đến tòa nhà mặt phố thiết kế 4 tầng, rộng 120m2, mặt tiền 5m tại phố Chùa Thông, phường Tùng Thiện, thành phố Hà Nội mới (tức phường Sơn Lộc, thị xã Sơn Tây cũ) hiện đang được rao bán với giá 23 tỷ đồng, tương đương 191,67 triệu đồng/m2.

Căn nhà mặt phố rộng 220m2, sổ đỏ chính chủ, nằm trên phố Chùa Thông, phường Sơn Tây (tức phường Sơn Lộc, thị xã Sơn Tây cũ) hiện đang được đăng thông tin rao bán với giá 18,7 tỷ đồng, tương đương 85 triệu đồng/m2.

Nằm trên mặt phố Hữu Nghị, phường Xuân Khanh, thị xã Sơn Tây, Hà Nội cũ tức phường Tùng Thiện mới, căn nhà thiết kế 4 tầng, rộng 69m2, mặt tiền 6m hiện đang được rao bán với giá 5,6 tỷ đồng, tương đương 81,16 triệu đồng/m2.

Như vậy hiện nay, cùng chung với tốc độ tăng giá nhà đất trên địa bàn thành phố Hà Nội, giá nhà mặt phố tại địa bàn 3 xã, phường mới được sáp nhập từ thị xã Sơn Tây cũ hiện đang ở ngưỡng khá cao.

3 xã, phường mới được sáp nhập từ thị xã Sơn Tây

Phường Sơn Tây

Hiện nay, phường Sơn Tây được thành lập trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của các phường: Phú Thịnh, Ngô Quyền, Viên Sơn và xã Đường Lâm thuộc thị xã Sơn Tây cũ; phần lớn diện tích tự nhiên và dân số của các phường: Trung Hưng, Sơn Lộc thuộc thị xã Sơn Tây cũ và một phần diện tích tự nhiên dân số của xã Thanh Mỹ thuộc thị xã Sơn Tây cũ.

Phường Tùng Thiện

Phường Tùng Thiện hiện nay được thành lập trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của các phường: Xuân Khanh, Trung Sơn Trầm và xã Xuân Sơn thuộc thị xã Sơn Tây cũ; phần lớn diện tích tự nhiên và dân số của xã Thanh Mỹ thuộc thị xã Sơn Tây cũ và một phần diện tích tự nhiên, dân số của các phường Trung Hưng, Sơn Lộc thuộc thị xã Sơn Tây cũ.

Xã Đoài Phương

Sau sáp nhập, xã Đoài Phương được hình thành trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của các xã: Kim Sơn, Sơn Đông thuộc thị xã Sơn Tây; phần lớn diện tích tự nhiên và dân số của xã Cổ Đông thuộc thị xã Sơn Tây.

