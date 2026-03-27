Cục Hàng không Việt Nam đề xuất tăng giá vé máy bay nội địa hạng phổ thông, từ 1/4/2026
GĐXH - Trước áp lực chi phí nhiên liệu tăng cao do biến động quốc tế đang khiến các hãng hàng không tính toán điều chỉnh giá và đề xuất cơ chế phụ thu nhiên liệu trong thời gian tới.
Trong báo cáo gửi đến Bộ Xây dựng về tình hình khai thác vận tải hàng không trong bối cảnh biến động giá nhiên liệu Jet A-1, Cục Hàng không Việt Nam cho biết, hiện nay, các hãng hàng không Việt Nam đang nỗ lực giữ ổn định mặt bằng giá vé nội địa trong tháng 3/2026, với dải giá linh hoạt trải từ khoảng 10% đến 100% mức trần quy định.
Thậm chí, do vào mùa thấp điểm nên giai đoạn từ 28/02 - 19/03/2026, mặt bằng giá có phần giảm so với giai đoạn cao điểm trước đó với sự sụt giảm điểm % tỷ trọng của phân khúc giá cao và tăng trưởng điểm % tỷ trọng ở phân khúc giá trung bình. Đặc biệt là phân khúc giá thấp.
Cụ thể, đối với đường bay HAN-SGN-HAN, giai đoạn từ 28/02/2026 đến 19/03/2026, tỷ trọng vé bán ở phân khúc giá thấp chiếm 81% (tăng 38 điểm % so với giai đoạn 01/02/2026 đến 27/02/2026); tỷ trọng vé bán ở phân khúc giá cao chiếm 6% (giảm 38 điểm % so với giai đoạn 01/02/2026 đến 27/02/2026).
Trên các đường bay quốc tế, các hãng HKVN đã có kế hoạch hoặc chính thức triển khai việc phụ thu nhiên liệu trên các đường bay và cung cấp thông tin đến khách hàng.
Theo thông tin khảo sát của Cục HKVN với gần 40 hãng hàng không quốc tế và khu vực, có hơn 60% các hãng đã, đang hoặc dự kiến áp dụng tăng phụ thu nhiên liệu hoặc điều chỉnh nâng giá vé kể từ trung tuần tháng 3/2026 nhằm bù đắp chi phí khai thác và duy trì hoạt động trong bối cảnh xung đột tiếp diễn và giá nhiên liệu tăng cao.
Theo ước tính của Cục HKVN, với tỷ trọng chi phí nhiên liệu khoảng 35-40% tổng chi phí của hãng hàng không, trường hợp mức giá Jet A-1 dao động khoảng 200 USD/thùng, tăng cao gấp đôi so với trước xung đột quân sự tác động làm tăng khoảng 40% chi phí của hãng hàng không.
Trong bối cảnh căng thẳng tại Trung Đông chưa hạ nhiệt và giá nhiên liệu vẫn diễn biến khó lường, nhiều hãng dự kiến sẽ điều chỉnh tăng giá vé trong tháng 4/2026.
Do đó, để chủ động ứng phó, đảm bảo ổn định hoạt động vận tải hàng không và hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, doanh nghiệp và người dân, Cục Hàng không Việt Nam đề xuất áp dụng phụ thu nhiên liệu đối với vé nội địa hạng phổ thông cơ bản trong thời gian ngắn là 3 tháng, dự kiến áp dụng từ ngày 1/4 - 30/6/2026 dựa trên nguyên tắc: Phụ thu được xây dựng theo từng mức giá nhiên liệu Jet A-1 và nằm ngoài khung giá trần hiện hành. Áp dụng cho các đường bay nội địa, hạng phổ thông cơ bản.
Mức giá Jet A-1 làm cơ sở sẽ do Cục Hàng không công bố, dựa trên báo cáo của các đơn vị cung ứng trong nước và tham chiếu giá giao dịch tại thị trường Singapore (MOPS) của tháng trước đó.
Mức phụ thu được tính toán dựa trên chi phí nhiên liệu thực tế phát sinh cho mỗi hành khách, tương ứng với từng nhóm đường bay theo cự ly.
Cụ thể, cơ quan quản lý sẽ xác định phần chi phí tăng thêm trên mỗi hành khách bằng cách so sánh mức giá nhiên liệu cơ sở 90 USD/thùng với các kịch bản giá Jet A-1 từ 100 đến 200 USD/thùng, qua đó làm căn cứ xây dựng mức phụ thu phù hợp.
Đề xuất giảm giá dịch vụ hàng không để hỗ trợ doanh nghiệp và kích cầu thị trường
Cục Hàng không Việt Nam đang tích cực phối hợp với các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trong ngành như Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam, Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam và Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc nhằm xây dựng phương án giảm giá các dịch vụ cất cánh, hạ cánh tàu bay và điều hành bay đi, đến.
Các đề xuất này hướng tới việc hỗ trợ các hãng hàng không giảm chi phí khai thác trong bối cảnh thị trường còn nhiều biến động, đồng thời góp phần kích cầu vận tải hàng không.
Việc xây dựng chính sách được cân nhắc kỹ lưỡng để đảm bảo hài hòa lợi ích giữa các hãng bay và các đơn vị cung cấp dịch vụ, duy trì ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh trong toàn ngành.
Bảo Tín Minh Châu 'lên tiếng' về việc tạm dừng giao dịch một số cửa hàngBảo vệ người tiêu dùng - 1 ngày trước
GĐXH - Đêm ngày 25/3, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu đã có thông tin chính thức liên quan đến việc một số cửa hàng tại Hà Nội tạm ngừng giao dịch, thu hút sự quan tâm của dư luận.
Bộ Công Thương chủ động giữ 'nhịp' thị trường xăng dầu, đưa thuế nhập khẩu về 0%Bảo vệ người tiêu dùng - 2 ngày trước
GĐXH - Để giảm thiểu tối đa những ảnh hưởng từ xung đột Trung Đông, Bộ Công Thương đã nhanh chóng triển khai hàng loạt giải pháp điều hành nhằm bảo đảm nguồn cung, kiểm soát giá và duy trì ổn định thị trường xăng dầu trong nước.
Từ 01/4, sau tạm dừng hoạt động 7 đường bay do thiếu cung xăng dầu, các hãng hàng không sẽ phụ thu nhiên liệuBảo vệ người tiêu dùng - 3 ngày trước
GĐXH - Theo Cục Hàng không Việt Nam, xung đột Trung Đông đã khiến các hãng hàng không trong nước đối mặt với nguy cơ thiếu hụt nhiên liệu hàng không. Do đó, từ ngày 01/4/2026, nhiều chuyến bay phải tạm dừng hoạt động.
Giá xăng dầu toàn cầu thay đổi lớn, Việt Nam ổn định thị trường bằng cách nào?Bảo vệ người tiêu dùng - 3 ngày trước
GĐXH - Gián đoạn tại eo biển Hormuz đang đẩy thị trường năng lượng toàn cầu vào vòng xoáy biến động mạnh, với quy mô được đánh giá còn vượt các cú sốc dầu mỏ thập niên 1970. Nhiều quốc gia buộc phải khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó nhằm bảo đảm nguồn cung và ổn định kinh tế vĩ mô.
15 chợ tại Hà Nội có quy mô tới 200 hộ kinh doanh buộc giải tỏa trước ngày 30/6/2027Bảo vệ người tiêu dùng - 4 ngày trước
GĐXH - Theo Kế hoạch của UBND TP Hà Nội, "chợ cóc", điểm kinh doanh tự phát thuộc nhóm 4 buộc giải tỏa trước ngày 30/6/2027 theo lộ trình.
118 chợ này ở Hà Nội buộc phải giải tỏa trước ngày 30/6/2026Bảo vệ người tiêu dùng - 5 ngày trước
GĐXH - Theo Kế hoạch triển khai các giải pháp xử lý “chợ cóc”, điểm kinh doanh tự phát trên địa bàn, thành phố Hà Nội có 118 chợ thuộc nhóm 2 với quy mô nhỏ, dưới 50 hộ kinh doanh, buộc giải tỏa trước 30/6/2026.
Khai mạc không gian Sức sống hàng Việt số 3, kích cầu tiêu dùng hàng Việt trong tháng Thanh niênBảo vệ người tiêu dùng - 1 tuần trước
GĐXH - Hôm nay (20/3), Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công thương) chính thức khai mạc không gian "Sức sống hàng Việt" lần thứ 3 nhằm kích cầu tiêu dùng nhân tháng Thanh niên.
Năm nay, bao nhiêu chợ tại Hà Nội sẽ 'biến mất'?Bảo vệ người tiêu dùng - 1 tuần trước
GĐXH - Trước mục tiêu xử lý dứt điểm các "chợ cóc", điểm kinh doanh tự phát theo Kế hoạch 373/KH-UBND của UBND thành phố Hà Nội, nhiều người dân không khỏi băn khoăn: Những chợ truyền thống nào ở Hà Nội sẽ phải "biến mất" trong lộ trình lập lại trật tự đô thị?
Xung đột Trung Đông, Bộ Công thương chỉ thị tăng cường giải pháp thúc đẩy sản xuất, xuất khẩu gạo trong tình hình mớiBảo vệ người tiêu dùng - 1 tuần trước
GĐXH - Bộ Công Thương vừa có Chỉ thị yêu cầu các đơn vị liên quan, Sở Công Thương địa phương, Hiệp hội và doanh nghiệp kinh doanh xuất khẩu gạo triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp nhằm thúc đẩy sản xuất, xuất khẩu gạo, đồng thời ổn định thị trường trong nước trong bối cảnh nhiều biến động.
Việt Nam sắp niêm yết bạc thỏi trên Sở Giao dịch hàng hóa, bảo đảm minh bạch, an toànBảo vệ người tiêu dùng - 1 tuần trước
GĐXH - Ngày 18/3/2026, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước phối hợp với Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) và các doanh nghiệp, ngân hàng liên quan tổ chức cuộc thảo luận phương án niêm yết và vận hành giao dịch mặt hàng bạc thỏi.
Bộ Công thương điều hành giá xăng dầu linh hoạt như thế nào để giảm 'sốc' cho doanh nghiệp, bảo vệ người tiêu dùng?Bảo vệ người tiêu dùng
GĐXH - Trước những biến động nhanh và khó lường của thị trường năng lượng thế giới, đặc biệt trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông, cơ chế điều hành giá xăng dầu của Việt Nam đã có sự điều chỉnh theo hướng linh hoạt hơn.