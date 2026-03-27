Cục Hàng không Việt Nam đề xuất tăng giá vé máy bay nội địa hạng phổ thông, từ 1/4/2026

Giá xăng dầu tiếp tục giảm sâu, mặt hàng xăng giảm gần 6.000 đồng/lít GĐXH - Ngày 27/3, Bộ Công thương vừa công bố giá bán lẻ xăng dầu mới có hiệu lực từ 0h cùng ngày. Kỳ điều hành này, các mặt hàng xăng dầu đều giảm sâu, mặt hàng xăng E5RON92 giảm còn 23.326 đồng/lít.

Trong báo cáo gửi đến Bộ Xây dựng về tình hình khai thác vận tải hàng không trong bối cảnh biến động giá nhiên liệu Jet A-1, Cục Hàng không Việt Nam cho biết, hiện nay, các hãng hàng không Việt Nam đang nỗ lực giữ ổn định mặt bằng giá vé nội địa trong tháng 3/2026, với dải giá linh hoạt trải từ khoảng 10% đến 100% mức trần quy định.

Thậm chí, do vào mùa thấp điểm nên giai đoạn từ 28/02 - 19/03/2026, mặt bằng giá có phần giảm so với giai đoạn cao điểm trước đó với sự sụt giảm điểm % tỷ trọng của phân khúc giá cao và tăng trưởng điểm % tỷ trọng ở phân khúc giá trung bình. Đặc biệt là phân khúc giá thấp.

Cụ thể, đối với đường bay HAN-SGN-HAN, giai đoạn từ 28/02/2026 đến 19/03/2026, tỷ trọng vé bán ở phân khúc giá thấp chiếm 81% (tăng 38 điểm % so với giai đoạn 01/02/2026 đến 27/02/2026); tỷ trọng vé bán ở phân khúc giá cao chiếm 6% (giảm 38 điểm % so với giai đoạn 01/02/2026 đến 27/02/2026).

Trước áp lực chi phí nhiên liệu tăng cao do biến động quốc tế đang khiến các hãng hàng không tính toán điều chỉnh giá và đề xuất cơ chế phụ thu nhiên liệu trong thời gian tới.

Trên các đường bay quốc tế, các hãng HKVN đã có kế hoạch hoặc chính thức triển khai việc phụ thu nhiên liệu trên các đường bay và cung cấp thông tin đến khách hàng.

Theo thông tin khảo sát của Cục HKVN với gần 40 hãng hàng không quốc tế và khu vực, có hơn 60% các hãng đã, đang hoặc dự kiến áp dụng tăng phụ thu nhiên liệu hoặc điều chỉnh nâng giá vé kể từ trung tuần tháng 3/2026 nhằm bù đắp chi phí khai thác và duy trì hoạt động trong bối cảnh xung đột tiếp diễn và giá nhiên liệu tăng cao.

Theo ước tính của Cục HKVN, với tỷ trọng chi phí nhiên liệu khoảng 35-40% tổng chi phí của hãng hàng không, trường hợp mức giá Jet A-1 dao động khoảng 200 USD/thùng, tăng cao gấp đôi so với trước xung đột quân sự tác động làm tăng khoảng 40% chi phí của hãng hàng không.

Trong bối cảnh căng thẳng tại Trung Đông chưa hạ nhiệt và giá nhiên liệu vẫn diễn biến khó lường, nhiều hãng dự kiến sẽ điều chỉnh tăng giá vé trong tháng 4/2026.

Do đó, để chủ động ứng phó, đảm bảo ổn định hoạt động vận tải hàng không và hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, doanh nghiệp và người dân, Cục Hàng không Việt Nam đề xuất áp dụng phụ thu nhiên liệu đối với vé nội địa hạng phổ thông cơ bản trong thời gian ngắn là 3 tháng, dự kiến áp dụng từ ngày 1/4 - 30/6/2026 dựa trên nguyên tắc: Phụ thu được xây dựng theo từng mức giá nhiên liệu Jet A-1 và nằm ngoài khung giá trần hiện hành. Áp dụng cho các đường bay nội địa, hạng phổ thông cơ bản.

Mức giá Jet A-1 làm cơ sở sẽ do Cục Hàng không công bố, dựa trên báo cáo của các đơn vị cung ứng trong nước và tham chiếu giá giao dịch tại thị trường Singapore (MOPS) của tháng trước đó.

Mức phụ thu được tính toán dựa trên chi phí nhiên liệu thực tế phát sinh cho mỗi hành khách, tương ứng với từng nhóm đường bay theo cự ly.

Cụ thể, cơ quan quản lý sẽ xác định phần chi phí tăng thêm trên mỗi hành khách bằng cách so sánh mức giá nhiên liệu cơ sở 90 USD/thùng với các kịch bản giá Jet A-1 từ 100 đến 200 USD/thùng, qua đó làm căn cứ xây dựng mức phụ thu phù hợp.

Đề xuất giảm giá dịch vụ hàng không để hỗ trợ doanh nghiệp và kích cầu thị trường Cục Hàng không Việt Nam đang tích cực phối hợp với các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trong ngành như Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam, Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam và Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc nhằm xây dựng phương án giảm giá các dịch vụ cất cánh, hạ cánh tàu bay và điều hành bay đi, đến. Các đề xuất này hướng tới việc hỗ trợ các hãng hàng không giảm chi phí khai thác trong bối cảnh thị trường còn nhiều biến động, đồng thời góp phần kích cầu vận tải hàng không. Việc xây dựng chính sách được cân nhắc kỹ lưỡng để đảm bảo hài hòa lợi ích giữa các hãng bay và các đơn vị cung cấp dịch vụ, duy trì ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh trong toàn ngành.

Bộ Công Thương chủ động giữ 'nhịp' thị trường xăng dầu, đưa thuế nhập khẩu về 0% GĐXH - Để giảm thiểu tối đa những ảnh hưởng từ xung đột Trung Đông, Bộ Công Thương đã nhanh chóng triển khai hàng loạt giải pháp điều hành nhằm bảo đảm nguồn cung, kiểm soát giá và duy trì ổn định thị trường xăng dầu trong nước.