Rộn ràng mùa dâu tằm chín khiến bao người xao động ở vùng ngoại thành Hà Nội

Thứ sáu, 15:23 27/03/2026 | Sản phẩm - Dịch vụ

GĐXH - Những ngày cuối tháng ba, trên khắp những nhà vườn ở xã Hát Môn (Hiệp Thuận cũ, Hà Nội), người dân đang trong không khí thu hoạch mùa dâu mới tất bật, nhộn nhịp.

Với lợi thế đất đai ven sông cùng khí hậu thuận lợi, xã Hát Môn (Hiệp Thuận cũ, Hà Nội) là một trong những địa phương trồng nhiều dâu tằm. (Ảnh: Thảo Ninh)

Cây dâu tằm ra hoa vào tháng Chạp, thu hoạch chính vụ từ tháng 3 đến cuối tháng 4 hằng năm. Dâu chín theo ngày, rải rác khoảng một tháng thì hết vụ nên các chủ vựa thời gian này đều phải tăng năng suất để hạn chế tình trạng dâu rụng đen gốc, gây lãng phí. (Ảnh: Thảo Ninh)

Thoăn thoắt đôi tay hái những trái dâu chín, bà Phạm Thu Hương (Hát Môn, Hà Nội) cho biết: "Năm nay được trẩy dâu sớm hơn mọi năm, mùa thu hoạch có thể kéo dài khoảng hơn một tháng. Năm nay thời tiết không được thuận lợi, nên sản lượng quả cũng không nhiều như các năm trước." (Ảnh: Thảo Ninh)

Đầu mùa, người trồng phải chăm sóc kỹ, phun thuốc đầy đủ để diệt trừ các loại bọ, đến khi đậu quả thì dừng việc phun thuốc để dâu chín tự nhiên. Trái dâu có chất lượng tốt phụ thuộc nhiều vào thời tiết, nếu trời nắng nóng dâu ngọt, trời mưa dâu nhạt hơn hoặc có thể bị hỏng. (Ảnh: Thảo Ninh)

Công việc hái dâu đòi hỏi sự cẩn thận để không làm nát quả, người nông dân phải nhẹ tay đẩy ngược cuống lên để hái quả. (Ảnh: Thảo Ninh)

Những trái dâu chín đen, mọng nước nên sau mỗi buổi thu hoạch, bàn tay người hái dâu nhuộm màu. (Ảnh: Thảo Ninh)

Sau khi thu hoạch xong, dâu được bảo quản trong thùng để tránh bị dập. (Ảnh: Thảo Ninh)

Với vị ngọt dịu, giàu chất dinh dưỡng, dâu tằm được nhiều người ưa chuộng, mua về ngâm đường, làm nước uống giải nhiệt. Ngoài ra, một số doanh nghiệp cũng dùng dâu tằm để ngâm rượu, làm siro hoặc sản xuất nước giải khát. (Ảnh: Thảo Ninh)

Nguyễn Thảo Ninh

Dâu tằm vùng ngoại thành Hà Nội vào vụ, giá tốt nhưng mất mùa, nông dân khó trọn niềm vui

GĐXH - Thủ phủ dâu tằm ở ngoại thành Hà Nội đang vào vụ chính, mưa ít và sương muối khiến nhiều hộ trồng dâu tằm ngán ngẩm. Tuy nhiên với kinh nghiệm trồng dâu lâu năm, người dân tại xã Hát Môn (xã Hiệp Thuận, huyện Phúc Thọ cũ) vẫn có được nguồn thu nhập tương đối ổn định.

Cách ngâm dâu tằm để được lâu, không bị nổi váng

Biết cách ngâm dâu tằm để được lâu, bạn có thể sử dụng siro dâu tằm trong thời gian lâu mà không bị nổi váng hay lên men chua.

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
