"Chị đẹp" Thiều Bảo Trâm và niềm đam mê ca hát từ nhỏ

Ca sĩ Thiều Bảo Trâm sinh năm 1994, gia nhập showbiz từ năm 2013. Trước khi hoạt động solo, cô cùng chị gái Thiều Bảo Trang thành lập nhóm nhạc Bee.T nhưng không có quá nhiều ấn tượng. Năm 2017, Thiều Bảo Trâm gây chú ý khi tham gia cuộc thi "The Remix", mở đầu con đường solo.

Cô là một trong những nghệ sĩ nổi bật của Chương trình "Chị đẹp đạp gió 2024", tạo dựng tên tuổi nhờ ngoại hình sáng và giọng hát tốt. Chương trình giúp cô có cơ hội gặp gỡ, học hỏi những nghệ sĩ mình ngưỡng mộ như Mỹ Linh, Phương Thanh, Ngọc Ánh và Thu Phương.

Thiều Bảo Trâm tạo dấu ấn từ khi tham gia "Chị đẹp đạp gió 2024". Ảnh TL

Sau "Chị đẹp đạp gió 2024", Thiều Bảo Trâm tiếp tục thử sức với những màu sắc âm nhạc khác nhau. Trong năm 2026, cô lần lượt giới thiệu "Thỏ săn mồi" và "Tạnh mưa", hai bài hát có phong cách đối lập. Hiện nữ ca sĩ đang có sự nghiệp ổn định, thăng hoa và ngày càng khẳng định vị thế trong showbiz Việt.

Thiều Bảo Trâm từng tiết lộ niềm đam mê ca hát đã xuất hiện từ nhỏ. Vừa biết nói, cô đã thích hát cho bố mẹ và hàng xóm nghe, thường xuyên mở karaoke hát vang cả xóm rồi tham gia các hoạt động văn nghệ ở trường. Được gia đình ủng hộ, Thiều Bảo Trâm ra Hà Nội học tập, sau đó vào TP Hồ Chí Minh lập nghiệp. Dù trải qua nhiều khó khăn, cô khẳng định chưa từng có ý định từ bỏ âm nhạc.

Ca sĩ Thiều Bảo Trâm. Ảnh FBNV

Gia đình luôn là điểm tựa, ủng hộ mọi quyết định của Thiều Bảo Trâm

Xuất hiện tại chương trình "Sao Check" vừa phát sóng, nữ ca sĩ Thiều Bảo Trâm tiết lộ điều thú vị đó là cách bố mẹ đón nhận những sản phẩm âm nhạc của cô. Bất kể con gái ra mắt một bản ballad nhẹ nhàng hay ca khúc dance sôi động, bố mẹ đều dành lời khen. "Bài nào bố mẹ em cũng khen 'quá hay luôn'. Cứ ra bài mới là bố gọi điện ngay, rồi cả nhà cùng quây quần xem trên tivi", nữ ca sĩ kể.

Không chỉ ủng hộ chuyện ca hát, bố mẹ còn rất thoải mái trước những thay đổi về ngoại hình của con gái. Thiều Bảo Trâm hài hước nhớ lại thời điểm từng cắt tóc tém, nhuộm tóc đỏ hay xăm mình nhưng vẫn được khen đẹp và cá tính. Đến khi xem lại những bức ảnh cũ, chính cô cũng "hết hồn" vì mình trông chẳng khác gì con trai.

Thiều Bảo Trâm hạnh phúc bên bố mẹ. Ảnh VTV

Thiều Bảo Trâm cho biết cô chưa từng bị gia đình thúc giục chuyện kết hôn, mua nhà hay phải đạt được thành tựu gì. Từ nhỏ, bố mẹ đã tôn trọng sở thích, để con cái tự trải nghiệm và chịu trách nhiệm với những lựa chọn của mình. Điều khiến nữ ca sĩ xúc động nhất lại là cách bố mẹ chăm sóc con gái mỗi khi gặp áp lực. Thay vì gặng hỏi, bố mẹ chỉ nói hôm nay con muốn ăn món gì.

Lớn lên trong gia đình có bố mẹ yêu thương, tôn trọng nhau, nữ ca sĩ vẫn luôn tin vào tình yêu và mong muốn có một mái ấm hạnh phúc. Sau những trải nghiệm, cô không còn nhìn chuyện tình cảm bằng sự ngây thơ như thời trẻ mà suy nghĩ thấu đáo hơn về tương lai lâu dài.

"Em biết rõ mình xứng đáng với điều gì", Thiều Bảo Trâm bày tỏ. Cô khẳng định vẫn giữ sự chân thành, sẵn sàng yêu hết mình nhưng cũng đủ tỉnh táo để dừng lại nếu không nhận được tình cảm tương xứng hoặc bị tổn thương.

Thiều Bảo Trâm sự nghiệp thăng hoa, nhan sắc thăng hạng ở tuổi 32. Ảnh FBNV

Trải qua nhiều thăng trầm, Thiều Bảo Trâm ở giai đoạn hiện tại đã trưởng thành để theo đuổi con đường âm nhạc và ghi dấu ấn trong lòng khán giả. Theo nữ ca sĩ, trưởng thành không có nghĩa là trở nên lạnh lùng mà là đủ bình tĩnh để nhìn nhận những điều đã qua và học cách tự chữa lành.

Thiều Bảo Trâm thừa nhận thời trẻ từng mải miết tìm kiếm điều gì đó, thường xuyên so sánh bản thân với người khác và có lúc đánh mất chính mình. Chỉ khi biết sống chậm lại, lắng nghe cảm xúc, cô mới nhận ra những trải nghiệm cá nhân cũng có thể trở thành chất liệu quý giá cho âm nhạc.

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