Nữ diễn viên phim Sex Education sắp đóng vai Jane Eyre kinh điển?

Theo nguồn tin từ Deadline, Aimee Lou Wood - nữ diễn viên trẻ nổi tiếng cùng các bộ phim truyền hình như "Sex Education", "The White Lotus" sẽ đảm nhận vai chính trong phiên bản chuyển thể mới từ tiểu thuyết kinh điển "Jane Eyre". Đây là tác phẩm gây tiếng vang lớn, góp phần làm nên thương hiệu của chị em nhà Brontë trên văn đàn thế giới.

Cũng theo nhận định từ Deadline, nhân vật Jane Eyre là hình mẫu phụ nữ được yêu mến, ngưỡng mộ, một cô gái mồ côi vượt lên trên số phận, kiên cường và mạnh mẽ, tìm kiếm tình yêu, sự độc lập và bình đẳng xã hội ở nước Anh thế kỷ XIX. Tiểu thuyết "Jane Eyre" không chỉ là một chuyện tình đầy cảm xúc giữa cô gia sư và ông chủ mà còn là một hành trình tự nhận thức và đấu tranh với những chuẩn mực xã hội.

Aimee Lou Wood tại lễ trao giải BAFTA 2026 (Ảnh: AP).

Nữ diễn viên Aimee Lou Wood được đánh giá là sự lựa chọn rất phù hợp cho dự án chuyển thể này. Tính cách hài hước nhưng mạnh mẽ, không thỏa hiệp với những định kiến, những áp đặt, bình phẩm về khác biệt ngoại hình của Aimee Lou Wood được coi có nhiều nét tương đồng để hóa thân vào nhân vật. Ngoài ra, dù tuổi đời, tuổi nghề còn khá trẻ nhưng Aimee Lou Wood đã cho thấy năng lực diễn xuất nổi bật.

Ở nước Anh, Aimee Lou Wood hiện là một trong những tên tuổi được săn đón ráo riết cho các dự án phim. Cô sẽ xuất hiện với vai Pattie Boyd trong loạt phim tiểu sử 4 phần sắp ra mắt về nhóm nhạc huyền thoại The Beatles. Vừa qua, nữ diễn viên Aimee Lou Wood được đánh giá cao về gu thời trang khi xuất hiện tại lễ trao giải BAFTA. Cô còn là một trong hai khách mời trao giải thưởng ở hạng mục Rising Star.

Nữ diễn viên Aimee Lou Wood nổi danh nhờ góp mặt trong bộ phim "Sex Education".

Trong series đình đám "Sex Education" của Netflix, Aimee Lou Wood hóa thân thành Aimee Gibbs - một nữ sinh thông minh, hồn nhiên và giàu năng lượng tích cực, nhưng cũng mang trong mình những vết thương tâm lý sâu kín.

Nhân vật Aimee vừa đem đến nhiều tiếng cười bởi sự ngây thơ, vui tính, vừa để lại dư âm xúc động khi khán giả nhìn thấy quá trình cô đối diện với nỗi đau và học cách yêu thương chính bản thân.

Kể từ sau khi gây tiếng vang lớn với bộ phim giáo dục giới tính học đường Sex Education, Aimee Lou Wood là một trong những ngôi sao trẻ được săn đón. Cô đã có vai diễn thành công, được đề cử giải thưởng Emmy 2025 hạng mục Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất trong mùa 3 The White Lotus. Ngoài ra, cô còn được đề cử giải Quả cầu Vàng, SAG...

