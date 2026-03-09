Mới nhất
Ca sĩ Hoàng Dũng bất ngờ công bố đã kết hôn, bà xã là ai?

Thứ hai, 11:59 09/03/2026 | Giải trí
Ngô Quang Huy
Ngô Quang Huy
GĐXH - Ca sĩ Hoàng Dũng vừa khiến người hâm mộ bất ngờ khi chính thức xác nhận đã kết hôn cách đây 6 năm.

Trên trang cá nhân, Hoàng Dũng đăng tải khoảnh khắc hôn môi vợ trong đám cưới, chia sẻ đã kết hôn cách đây 6 năm. Nam ca sĩ cũng đã có bức "tâm thư" dài đầy cảm xúc về việc kết hôn. Giọng ca "Nàng thơ" tiết lộ vợ chính là người đứng sau hàng loạt thành công trong sự nghiệp âm nhạc của anh. Anh viết - "Không giấu, mà là chọn lúc để kể" để bắt đầu chia sẻ của mình.

Mở đầu bài viết, Hoàng Dũng hồi tưởng lại khoảnh khắc cả hai đưa ra quyết định quan trọng nhất. Nam ca sĩ sinh năm 1995 thừa nhận việc lập gia đình từng là một viễn cảnh rất xa xôi đối với anh, cho đến khi "người ấy" xuất hiện. "Vào một ngày mùa xuân 6 năm về trước, hai đứa mình đưa ra quyết định lớn nhất trong đời. Anh từng nghĩ chuyện chọn bạn đời với anh nằm ở một viễn cảnh tương lai xa lắm, ấy thế mà nó đến trước cả khi anh có album đầu tiên trong đời. Tất cả là tại em xuất hiện", Hoàng Dũng viết.

Nhớ lại những ngày đầu tiên lập nghiệp, khi đang chật vật với âm nhạc độc lập tại Hà Nội, bạn gái anh cũng đang gặp nhiều áp lực trong công việc. Bằng sự chân thành, nam ca sĩ đã hứa: "Em nghỉ ở nhà đi anh nuôi". Và chính từ khoảnh khắc nửa đùa nửa thật nhưng mang đầy tính "nghiêm túc" ấy, cả hai đã chính thức bước vào hành trình chung của cuộc đời.

Ca sĩ Hoàng Dũng bất ngờ công bố kết hôn đúng ngày 8/3: &quot;Không giấu, mà là chọn lúc để kể&quot; - Ảnh 1.

Hình ảnh Hoàng Dũng và vợ được anh chia sẻ trên trang cá nhân

Không chỉ là người bạn đời, Hoàng Dũng tự hào khẳng định vợ chính là người cộng sự đắc lực nhất, người đã định hình và cứu vãn nhiều dự án âm nhạc tưởng chừng đã bị bỏ ngỏ. Nếu không có cô, có lẽ Vpop đã không có một bản hit "Nàng thơ" làm say đắm lòng người, hay những dự án nghệ thuật mang đậm dấu ấn Hoàng Dũng.

Anh xúc động liệt kê những dấu ấn của vợ trong sự nghiệp của mình: "Chính em là người đặt tên cho album 25 và gom những demo mà anh vứt xó thành một đĩa nhạc. Chính em là người bảo anh sửa lại bài "Nàng thơ" và phát hành dù anh đã tính vứt nó đi từ lâu rồi. "Yên" cũng làm cùng em, "Xoay tròn" cũng thế. Chính em thắp giấc mơ làm concert cá nhân mà anh luôn coi là viển vông, như một phiếu bầu đắt giá cho mỗi quyết định mà anh còn băn khoăn vì hầu như em luôn ủng hộ anh trong mọi quyết định của sự nghiệp", anh kể.

Cũng trong bài viết, tác giả "Nửa thập kỷ" đã có những suy ngẫm vô cùng sâu sắc về tình yêu. Đó là tiếng cười chung khi nhìn thấy một que kem rơi, là những đêm thức trắng chia sẻ mọi góc khuất quá khứ, là quyết tâm cùng nhau xây dựng sự nghiệp, và đặc biệt là mong muốn được ở cạnh nhau đến cuối cuộc đời.

Ca sĩ Hoàng Dũng bất ngờ công bố đã kết hôn cách đây 6 năm - Ảnh 2.

Ca sĩ, nhạc sĩ Hoàng Dũng từng là Á quân The Voice 2015.

Thông tin Hoàng Dũng kết hôn ngay lập tức nhận được "cơn mưa" lời chúc mừng từ đồng nghiệp trong giới giải trí và đông đảo khán giả. Nhiều người hâm mộ bày tỏ sự ngưỡng mộ trước tình yêu bình dị nhưng vô cùng vững chắc và sâu sắc của nam ca sĩ tài năng.

Hoàng Dũng (sinh năm 1995) là á quân The Voice 2015. Anh sở hữu nhiều ca khúc được khán giả yêu thích như "Yếu đuối", "Nép vào anh và nghe anh hát", "Đôi lời tình ca", "Vì anh vẫn", "Đi đâu để thấy hoa bay", "Nàng thơ"...  Bà xã của anh là Khánh Linh là quản lý nhiều năm qua của Hoàng Dũng.

Nữ diễn viên "Cô gái xấu xí" từng bị trầm cảm, U50 tuổi làm mẹ đơn thân luôn khao khát đóng vai "tử tế"Nữ diễn viên 'Cô gái xấu xí' từng bị trầm cảm, U50 tuổi làm mẹ đơn thân luôn khao khát đóng vai 'tử tế'

GĐXH - Diễn viên Lan Phương có sự nghiệp diễn xuất ấn tượng, nhưng chuyện tình cảm lận đận và hiện đang làm mẹ đơn thân, tiếp tục theo đuổi nghề diễn.

Con dâu David Beckham đóng phim 18+, phản ứng "lạ" khi nhắc tới nhà chồngCon dâu David Beckham đóng phim 18+, phản ứng 'lạ' khi nhắc tới nhà chồng

GĐXH - Nicola Peltz Beckham gây ấn tượng trong tập cuối phần 1 bộ phim truyền hình thể loại kinh dị hình thể đang gây tranh cãi "The Beauty".


Top