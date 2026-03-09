Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc

CEO Trần Lâm (Mạnh Trường) 'dính bẫy' gái xinh tại quán bar

Thứ hai, 14:53 09/03/2026 | Xem - nghe - đọc
T.Hằng (th)
T.Hằng (th)
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Trang đến quán bar và tại đây cô bị gã đàn ông giở trò sàm sỡ, rất may là CEO Trần Lâm đã kịp thời ra tay giúp đỡ.

Trong trích đoạn giới thiệu tập 7 "Bước chân vào đời", qua anh Hưng - đồng hương hiện làm phục vụ tại quán bar, Trang (Ngọc Thủy) biết CEO Trần Lâm (Mạnh Trường) là khách VIP của quán nên cô cho rằng ông trời đã giúp mình. Cô ăn mặc gợi cảm và đến quán để có cơ hội tiếp cận Lâm. 

Cơ hội tiếp cận Trần Lâm đã đến khi Trang bị một thanh niên lạ mặt sàm sỡ tại quán nên cô đã cho hắn ta hai cái bạt tai. Đây cũng là lúc Trần Lâm vừa đi tới và chứng kiến cảnh này. Lâm lập tức ra tay bảo vệ phụ nữ, khiến thanh niên kia dè chừng và rời đi.

CEO Trần Lâm (Mạnh Trường) 'dính bẫy' gái xinh tại quán bar - Ảnh 1.

CEO Trần Lâm (Mạnh Trường) 'dính bẫy' gái xinh tại quán bar - Ảnh 2.

Trang bị người đàn ông lạ mặt giở trò sàm sỡ và được Trần Lâm ra tay giúp. Ảnh VTV

Trước đó, Trang nhận nhiệm vụ do sếp giao - đó là mời được CEO Trần Lâm tham dự sự kiện truyền thông của công ty mình. Xưa nay, Lâm chưa từng nhận lời hay tham gia bất cứ sự kiện tương tự như vậy và tất nhiên lần này, anh cũng từ chối. Trang nhiều lần tới công ty của Trần Lâm để nài nỉ xin được gặp anh nhưng bất thành. Thậm chí, có lần Trang tình cờ bắt gặp Trần Lâm nhưng anh vẫn "né" bằng cách nói Trang nhận nhầm người.

Trong khi đó, buổi hẹn hò đầu tiên của Quân (Huỳnh Anh) và Thương (Quỳnh Kool) đã diễn ra. Sau khi nhận lời làm bạn gái Quân, Thương được bạn trai tới đưa đi chơi. 

Buổi tối đó, hai chị gái đều đi vắng, chỉ còn một mình Minh (Sơn Tùng) ăn cơm ở phòng trọ. Tình huống này dễ làm chàng trai 17 tuổi nhớ bà ở quê.

CEO Trần Lâm (Mạnh Trường) 'dính bẫy' gái xinh tại quán bar - Ảnh 3.

Thương được Quân đưa đi chơi trong buổi hẹn hò chính thức đầu tiên. Ảnh VTV

Tập 7 phim "Bước chân vào đời" phát sóng lúc 20h ngày 9/3 trên VTV3.

CEO Trần Lâm (Mạnh Trường) 'dính bẫy' gái xinh tại quán bar - Ảnh 4.Nữ diễn viên phim Sex Education sắp đóng vai Jane Eyre kinh điển?

GĐXH - Nữ diễn viên Aimee Lou Wood nổi tiếng trong "Sex Education" nhiều khả năng sẽ đóng vai chính trong phiên bản chuyển thể mới từ tiểu thuyết kinh điển "Jane Eyre".

CEO Trần Lâm (Mạnh Trường) 'dính bẫy' gái xinh tại quán bar - Ảnh 5.Ca sĩ Hoàng Dũng bất ngờ công bố đã kết hôn, bà xã là ai?

GĐXH - Ca sĩ Hoàng Dũng vừa khiến người hâm mộ bất ngờ khi chính thức xác nhận đã kết hôn cách đây 6 năm.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Ca sĩ Hoàng Dũng bất ngờ công bố đã kết hôn, bà xã là ai?

Ca sĩ Hoàng Dũng bất ngờ công bố đã kết hôn, bà xã là ai?

Nữ diễn viên phim Sex Education sắp đóng vai Jane Eyre kinh điển?

Nữ diễn viên phim Sex Education sắp đóng vai Jane Eyre kinh điển?

Trung tá Minh Kiên có bỏ Lợi lại trong đám cháy khi được cầu xin rời đi?

Trung tá Minh Kiên có bỏ Lợi lại trong đám cháy khi được cầu xin rời đi?

'Công chúa Pop' Britney Spears bị bắt vì say rượu lái xe

'Công chúa Pop' Britney Spears bị bắt vì say rượu lái xe

Nam ca sĩ từng 'Giàu nhất showbiz Việt', tuổi U60 bất ngờ tiết lộ 'gia tài' quý giá nhất sau hơn 30 năm ca hát

Nam ca sĩ từng 'Giàu nhất showbiz Việt', tuổi U60 bất ngờ tiết lộ 'gia tài' quý giá nhất sau hơn 30 năm ca hát

Cùng chuyên mục

Đội trưởng Tạ 'Mưa đỏ' bất ngờ 'lột xác' trong phim của đạo diễn 'trăm tỷ' Đức Thịnh

Đội trưởng Tạ 'Mưa đỏ' bất ngờ 'lột xác' trong phim của đạo diễn 'trăm tỷ' Đức Thịnh

Xem - nghe - đọc - 4 giờ trước

GĐXH - Phương Nam - Đội trưởng Tạ của phim "Mưa đỏ" đã có bước chuyển mình thành 'người khác' trong tác phẩm mới của đạo diễn Đức Thịnh.

Trung tá Minh Kiên có bỏ Lợi lại trong đám cháy khi được cầu xin rời đi?

Trung tá Minh Kiên có bỏ Lợi lại trong đám cháy khi được cầu xin rời đi?

Xem - nghe - đọc - 5 giờ trước

GĐXH - Minh Kiên rơi vào tình huống cân não giữa lựa chọn cứu Lợi mặc cho nguy hiểm đến tính mạng hay là nghe theo Lợi bỏ lại anh để đi cứu giúp người khác.

'Viết cho những ngày không dám khóc' - cuốn sách đáng tham khảo cho du học sinh

'Viết cho những ngày không dám khóc' - cuốn sách đáng tham khảo cho du học sinh

Xem - nghe - đọc - 6 giờ trước

GĐXH - Huỳnh Tú Uyên đã có những trang viết về những "tháng ngày không dám khóc" để kể lại hành trình đi du học, sống và làm việc ở nước ngoài của mình.

Sau khi cứu con gái Thượng tướng, Minh Kiên tiếp tục vào biển lửa tìm kiếm Lợi

Sau khi cứu con gái Thượng tướng, Minh Kiên tiếp tục vào biển lửa tìm kiếm Lợi

Xem - nghe - đọc - 2 ngày trước

GĐXH - Sau khi kịp thời đưa Lam Anh thoát khỏi đám cháy tại nhà máy nhiệt điện, Trung tá Kiên tiếp tục quay trở lại để tìm kiếm và giải cứu Lợi.

Nam diễn viên trải qua tình huống thập tử nhất sinh khi quay phim của Mỹ Tâm

Nam diễn viên trải qua tình huống thập tử nhất sinh khi quay phim của Mỹ Tâm

Xem - nghe - đọc - 2 ngày trước

GĐXH - Diễn viên Sĩ Toàn đã bị tụt huyết áp nặng và phải nhờ đến bác sĩ sơ cứu khi đóng phim "Tài" của Mỹ Tâm và Mai Tài Phến.

Bị xã hội đen dồn ép, thầy Thắng quyết định chết cùng con trai

Bị xã hội đen dồn ép, thầy Thắng quyết định chết cùng con trai

Xem - nghe - đọc - 3 ngày trước

GĐXH - Bị xã hội đen kéo đến đe doạ để đòi tiền, thầy Thắng đã quyết định uống chai thuốc trừ sâu chứ không trả nợ cho con trai.

Minh Kiên vẫn giữ mối quan hệ 'mập mờ' với con gái Thượng tướng

Minh Kiên vẫn giữ mối quan hệ 'mập mờ' với con gái Thượng tướng

Xem - nghe - đọc - 3 ngày trước

GĐXH - Lam Anh đã hỏi thẳng về chuyện tình cảm với Trung tá Minh Kiên, nhưng anh vẫn giữ im lặng chưa dám thổ lộ.

Mỹ Tâm: "Phim Tài còn rất nhiều bất ngờ cho khán giả'

Mỹ Tâm: "Phim Tài còn rất nhiều bất ngờ cho khán giả'

Xem - nghe - đọc - 3 ngày trước

GĐXH - Mỹ Tâm sau buổi công chiếu "Tài" nhận được đánh giá cao từ truyền thông đã quyết định tung thêm tư liệu gây bất ngờ.

Con gái Thượng tướng hỏi thẳng chuyện tình cảm khiến Minh Kiên bối rối

Con gái Thượng tướng hỏi thẳng chuyện tình cảm khiến Minh Kiên bối rối

Xem - nghe - đọc - 4 ngày trước

GĐXH - Lam Anh liên tiếp chất vấn khiến Minh Kiên cảm thấy bối rối trước tình cảm "mập mờ" trong lòng.

Minh Kiên có cơ hội ở gần con gái Thượng tướng

Minh Kiên có cơ hội ở gần con gái Thượng tướng

Xem - nghe - đọc - 4 ngày trước

GĐXH - Lam Anh nhận nhiệm vụ mới nên ở lại địa phương, cô và Trung tá Minh Kiên có thêm thời gian để gặp gỡ nhau.

Xem nhiều

Minh Kiên có cơ hội ở gần con gái Thượng tướng

Minh Kiên có cơ hội ở gần con gái Thượng tướng

Xem - nghe - đọc

GĐXH - Lam Anh nhận nhiệm vụ mới nên ở lại địa phương, cô và Trung tá Minh Kiên có thêm thời gian để gặp gỡ nhau.

Thương (Quỳnh Kool) và Quân (Huỳnh Anh) chính thức yêu nhau

Thương (Quỳnh Kool) và Quân (Huỳnh Anh) chính thức yêu nhau

Xem - nghe - đọc
Mỹ Tâm: "Phim Tài còn rất nhiều bất ngờ cho khán giả'

Mỹ Tâm: "Phim Tài còn rất nhiều bất ngờ cho khán giả'

Xem - nghe - đọc
Con gái Thượng tướng hỏi thẳng chuyện tình cảm khiến Minh Kiên bối rối

Con gái Thượng tướng hỏi thẳng chuyện tình cảm khiến Minh Kiên bối rối

Xem - nghe - đọc
Bị xã hội đen dồn ép, thầy Thắng quyết định chết cùng con trai

Bị xã hội đen dồn ép, thầy Thắng quyết định chết cùng con trai

Xem - nghe - đọc

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top