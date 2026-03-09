CEO Trần Lâm (Mạnh Trường) 'dính bẫy' gái xinh tại quán bar
GĐXH - Trang đến quán bar và tại đây cô bị gã đàn ông giở trò sàm sỡ, rất may là CEO Trần Lâm đã kịp thời ra tay giúp đỡ.
Trong trích đoạn giới thiệu tập 7 "Bước chân vào đời", qua anh Hưng - đồng hương hiện làm phục vụ tại quán bar, Trang (Ngọc Thủy) biết CEO Trần Lâm (Mạnh Trường) là khách VIP của quán nên cô cho rằng ông trời đã giúp mình. Cô ăn mặc gợi cảm và đến quán để có cơ hội tiếp cận Lâm.
Cơ hội tiếp cận Trần Lâm đã đến khi Trang bị một thanh niên lạ mặt sàm sỡ tại quán nên cô đã cho hắn ta hai cái bạt tai. Đây cũng là lúc Trần Lâm vừa đi tới và chứng kiến cảnh này. Lâm lập tức ra tay bảo vệ phụ nữ, khiến thanh niên kia dè chừng và rời đi.
Trước đó, Trang nhận nhiệm vụ do sếp giao - đó là mời được CEO Trần Lâm tham dự sự kiện truyền thông của công ty mình. Xưa nay, Lâm chưa từng nhận lời hay tham gia bất cứ sự kiện tương tự như vậy và tất nhiên lần này, anh cũng từ chối. Trang nhiều lần tới công ty của Trần Lâm để nài nỉ xin được gặp anh nhưng bất thành. Thậm chí, có lần Trang tình cờ bắt gặp Trần Lâm nhưng anh vẫn "né" bằng cách nói Trang nhận nhầm người.
Trong khi đó, buổi hẹn hò đầu tiên của Quân (Huỳnh Anh) và Thương (Quỳnh Kool) đã diễn ra. Sau khi nhận lời làm bạn gái Quân, Thương được bạn trai tới đưa đi chơi.
Buổi tối đó, hai chị gái đều đi vắng, chỉ còn một mình Minh (Sơn Tùng) ăn cơm ở phòng trọ. Tình huống này dễ làm chàng trai 17 tuổi nhớ bà ở quê.
Tập 7 phim "Bước chân vào đời" phát sóng lúc 20h ngày 9/3 trên VTV3.
