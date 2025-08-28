'Miss Audition' Ngọc Anh cầm đầu, điều hành đường dây khí cười như thế nào?
Công an TP.HCM xác định Nguyễn Thị Ngọc Anh là người cầm đầu, trực tiếp điều hành toàn bộ hoạt động kinh doanh khí cười trái phép tại quán bar Lava.
Ngày 28/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM cho biết khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị Ngọc Anh (SN 1988, còn gọi là Miss Audition Ngọc Anh) cùng nhiều người khác để điều tra về hành vi buôn bán, tàng trữ và tổ chức cho khách sử dụng khí N2O (khí cười) tại quán bar Lava, phường Sài Gòn, TP.HCM.
Theo điều tra, khoảng 21h50 ngày 27/7, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.HCM phối hợp với Công an phường Sài Gòn kiểm tra hành chính quán bar Lava. Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện cơ sở đang tổ chức cung cấp khí cười cho khách ngay tại bàn.
Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM thu giữ nhiều bình kim loại chứa khí N2O, bóng cao su phục vụ việc hít khí cười cùng các thiết bị liên quan. Để che giấu hành vi, các đối tượng tại quán bar Lava đã mã hóa khí cười dưới tên đồ uống trên phần mềm bán hàng và hóa đơn. Khách hàng thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản với nội dung ngụy trang.
Việc giao nhận khí cười được thực hiện thông qua các nhóm kín trên Zalo, Telegram và vận chuyển bằng xe công nghệ. Sau khi nhận hàng, nhân viên quán cất giấu bình khí N2O tại khu vực bếp hoặc kho.
Phòng Cảnh sát kinh tế xác định Nguyễn Thị Ngọc Anh là người cầm đầu, trực tiếp điều hành toàn bộ hoạt động kinh doanh khí cười trái phép. Nguyễn Thị Cẩm Phượng phụ trách thu ngân, quản lý giao dịch và liên hệ nguồn cung khi thiếu hàng. Trịnh Ngọc Hải và Phan Tiến Đạt là nhân viên phục vụ, thực hiện bơm khí N2O vào bóng cao su, đồng thời tiếp nhận, cất giấu bình khí. Nguyễn Văn Trường được xác định là người cung cấp khí cười chính cho quán bar Lava, giao dịch qua mạng xã hội và vận chuyển bằng dịch vụ công nghệ.
Ngoài ra, một số nhân viên khác của quán cũng bị xác định có hành vi tiếp tay, tham gia phục vụ hoặc che giấu tang vật. Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ vai trò của từng cá nhân để xử lý theo quy định pháp luật.
Lại thêm vụ đối tượng vi phạm giao thông, 'thông chốt' bảo vệ A80Pháp luật - 2 giờ trước
GĐXH - Dù lực lượng chức năng đã ra tín hiệu dừng xe, thế nhưng Nguyễn Xuân Khải (SN 2003) vẫn tăng ga xe máy, lao vào 1 cán bộ Công an phường đang làm nhiệm vụ bảo vệ buổi Sơ duyệt cấp Nhà nước Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành A80.
Công an xã bắt đối tượng truy nã sau 3 năm lẩn trốnPháp luật - 2 giờ trước
GĐXH - Năm 2022, sau khi có quyết định thi hành án, Thảo bỏ trốn sang Campuchia. Công an tỉnh Nghệ An đã ra quyết định truy nã và lập kế hoạch truy bắt.
Công an Hải Phòng giải cứu nam thanh niên bị 'bắt cóc online'Pháp luật - 5 giờ trước
Công an phường Hòa Bình (Hải Phòng) vừa phối hợp với Phòng CSHS - Công an TP Hải Phòng ngăn chặn vụ việc “bắt cóc online”, đưa nam sinh Trần M.T (SN 2007) về nhà an toàn.
Bắt trùm lừa đảo giả danh cán bộ tư pháp lẩn trốn ở CampuchiaPháp luật - 19 giờ trước
GĐXH - Lực lượng Công an Nghệ An vừa bắt giữ thành công Lê Minh Dũng, đối tượng cầm đầu băng nhóm giả danh cán bộ tư pháp lừa đảo hàng trăm tỉ đồng, khi đang lẩn trốn tại Campuchia.
Hà Nội: Xử lý trường hợp thách thức lực lượng công an, gây rối tại chốt bảo vệ A80Pháp luật - 19 giờ trước
GĐXH - Lực lượng chức năng Công an TP Hà Nội đã lập hồ sơ xử lý đối tượng thách thức lượng lượng công an, gây rối tại chốt bảo vệ A80.
Cầm hơn 200 sổ đỏ vay vốn ngân hàng, nguyên tổng giám đốc doanh nghiệp vướng vào lao lýPháp luật - 20 giờ trước
GĐXH - Theo cơ quan chức năng, Trần Huy Cường bị cáo buộc mang 205 sổ đỏ các thửa đất trong dự án Khu nhà ở Anh Dũng IV đi thế chấp, vay vốn ở nhiều ngân hàng, với số tiền lên tới 910 tỉ đồng.
Hành trình hơn 14 giờ truy bắt người nước ngoài cướp tiệm vàng ở Đà NẵngPháp luật - 21 giờ trước
Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Đà Nẵng kể lại quá trình truy bắt nghi phạm gây ra vụ cướp tiệm vàng táo tợn.
Hà Nội xử nghiêm vụ 'bán ghế' giữ chỗ xem lễ sơ duyệt A80Pháp luật - 1 ngày trước
Trưa 27/8, UBND phường Ba Đình (Hà Nội) đã xử phạt nghiêm các đối tượng cho thuê ghế nhựa với giá 50.000 đồng để chờ xe lễ diễu binh, duyệt binh A80; kiên quyết xử lý các trường hợp bán hàng rong và dựng lều bạt trái quy định.
Danh tính nghi phạm cướp tiệm vàng PNJ tại Đà NẵngPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Theo lãnh đạo Công an TP Đà Nẵng, nghi phạm gây ra vụ cướp tiệm vàng táo tợn trên đường Núi Thành là Dale James (SN 1996, quốc tịch Hoa Kỳ).
Thông tin bất ngờ về quốc tịch nghi phạm cướp tiệm vàng PNJ tại Đà NẵngPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Giám đốc Công an TP Đà Nẵng cho biết, nghi phạm thực hiện vụ cướp tại tiệm vàng PNJ trên đường Núi Thành (phường Hòa Cường) đã bị bắt giữ. Người này mang quốc tịch nước ngoài.
Video: Khoảnh khắc thanh niên táo tợn hành hung bảo vệ, đập tủ kính, cướp tiệm vàng ở Đà NẵngPháp luật
GĐXH - Nam thanh niên mặc áo Grab hành hung bảo vệ, dùng búa đập tủ kính, cướp tiệm vàng ở Đà Nẵng giữa lúc đông người.