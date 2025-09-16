Vẻ ngoài mộc mạc của nghệ sĩ Tú Oanh 'Gió ngang khoảng trời xanh'

GĐXH - Trúc Mai và Phương Oanh đã có màn đối đầu như phim hành động trong "Gió ngang khoảng trời xanh". Ở trên phim có diện mạo cứng nhắc như vậy nhưng đời thực Trúc Mai lại mang vẻ đẹp mềm mại.

Nghệ sĩ Tú Oanh ở tuổi 57 mang một vẻ ngoài khỏe khoắn và tươi trẻ. Ngoài những phút giây đắm mình trong công việc, chị chọn cuộc sống tận hưởng mọi thứ một cách nhẹ nhàng.

Chính điều này đã giúp chị tự tin với những gì mình đang có và không ngại khoe gương mặt với làn da nâu khỏe mạnh.

Trong một số khoảnh khắc, nghệ sĩ Tú Oanh khoe cận mặt không trang điểm của mình.

Khi không phải lên sân khấu hay đi sự kiện, chị chọn để mặt mộc cho da được "thở" và khỏe khoắn hơn.

Tuy nhiên, mỗi lần xuất hiện ở trước công chúng, nghệ sĩ Tú Oanh luôn biết make-up nhẹ nhàng để có vẻ ngoài tươi tắn.

Ảnh: FBNV

