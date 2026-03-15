Người đàn ông 65 tuổi phát hiện ung thư dương vật từ dấu hiệu nhiều nam giới Việt bỏ qua

Nhiều nam giới thường chủ quan với các dấu hiệu bất thường ở vùng kín như nốt sùi, mảng đỏ hay vết loét nhỏ. Tuy nhiên, các bác sĩ cảnh báo đây có thể là dấu hiệu sớm của ung thư dương vật – bệnh lý hiếm gặp nhưng nguy hiểm nếu phát hiện muộn.

Phát hiện ung thư dương vật từ nốt sùi nhỏ

Các bác sĩ nạo hạch bẹn hai bên bằng phẫu thuật nội soi 3D cho người bệnh. Ảnh: BVCC

Ông Toàn (65 tuổi) đến khám tại bệnh viện khi vùng quy đầu xuất hiện tổn thương loét và hoại tử. Trước đó vài tháng, ông chỉ nhận thấy một nốt sùi nhỏ ở quy đầu nhưng nghĩ là viêm nhiễm thông thường nên không đi khám.

Sau khi thăm khám, TS.BS Nguyễn Hoàng Đức, Trưởng khoa Tiết niệu – Trung tâm Tiết niệu, Thận học và Nam khoa, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM tiến hành sinh thiết tổn thương. Kết quả giải phẫu bệnh xác định bệnh nhân mắc ung thư tế bào vảy dương vật, dạng phổ biến nhất của bệnh ung thư dương vật.

Theo bác sĩ Đức, ung thư dương vật thường khởi phát từ những tổn thương nhỏ trên bề mặt quy đầu như nốt sùi, mảng đỏ hoặc vết loét lâu lành. Nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời, các tế bào ung thư có thể lan theo hệ bạch huyết, trong đó hạch bẹn là vị trí di căn sớm thường gặp.

Cắt 1 phần dương vật, loại bỏ hoàn toàn tế bào ung thư

Trong trường hợp của ông Toàn, bác sĩ chỉ định phẫu thuật loại bỏ phần dương vật chứa khối u kết hợp nạo hạch bẹn hai bên nhằm đánh giá giai đoạn bệnh và loại bỏ nguy cơ di căn.

"Tùy mức độ lan rộng của khối u, bác sĩ có thể phải cắt một phần hoặc gần toàn bộ dương vật để đảm bảo loại bỏ hoàn toàn tế bào ung thư", bác sĩ Đức cho biết.

Sau khi cắt bỏ phần dương vật chứa khối u, êkíp tiếp tục nạo hạch bẹn hai bên bằng phương pháp phẫu thuật nội soi 3D.

Thông qua các đường rạch nhỏ ở vùng bẹn, hệ thống camera nội soi cho hình ảnh ba chiều phóng đại giúp bác sĩ quan sát rõ các cấu trúc giải phẫu như mạch máu, ống bạch huyết và các nhóm hạch. Hình ảnh phóng đại từ 10–15 lần giúp êkíp bóc tách tỉ mỉ từng lớp mô, lấy trọn các nhóm hạch bẹn nông và sâu – những vị trí ung thư dương vật thường di căn sớm.

So với phẫu thuật mổ hở truyền thống với đường rạch dài khoảng 8–10 cm, phương pháp nội soi 3D giúp giảm tổn thương mô mềm vùng bẹn, hạn chế nguy cơ hoại tử da, nhiễm trùng và rút ngắn thời gian hồi phục.

Ca phẫu thuật diễn ra thuận lợi, các nhóm hạch được gửi giải phẫu bệnh để xác định chính xác giai đoạn ung thư, từ đó xây dựng phác đồ điều trị tiếp theo. Sau một tuần điều trị, ông Toàn được xuất viện.

Dấu hiệu cảnh báo ung thư dương vật nam giới không nên bỏ qua

Theo các bác sĩ nam khoa, ung thư dương vật là bệnh lý ác tính xảy ra khi các tế bào ở da hoặc mô dương vật phát triển bất thường và hình thành khối u. Phần lớn các trường hợp là ung thư tế bào vảy, thường xuất phát từ vùng quy đầu hoặc bao quy đầu.

Một số yếu tố nguy cơ của bệnh gồm vệ sinh vùng kín kém, hẹp bao quy đầu kéo dài, viêm nhiễm mạn tính, nhiễm virus HPV hoặc quan hệ tình dục không an toàn.

Bác sĩ Đức khuyến cáo nam giới cần đặc biệt lưu ý khi xuất hiện các dấu hiệu như nốt sùi, mảng đỏ, vết loét lâu lành, chảy dịch, chảy máu hoặc tổn thương bất thường ở dương vật kéo dài hơn hai tuần. Khi đó, người bệnh nên đến cơ sở y tế chuyên khoa để được kiểm tra và điều trị kịp thời.

Phát hiện sớm ung thư dương vật không chỉ giúp tăng hiệu quả điều trị mà còn giúp hạn chế tối đa nguy cơ phải phẫu thuật cắt bỏ rộng, ảnh hưởng đến chức năng sinh lý và chất lượng cuộc sống của người bệnh.