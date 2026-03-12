Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Dân số và phát triển

Mô hình cảnh báo sớm tiền sản giật ở giai đoạn cuối thai kỳ

Thứ năm, 06:20 12/03/2026 | Dân số và phát triển

Tiền sản giật luôn là mối nguy hiểm với sức khỏe người mẹ và em bé. Một mô hình được các nhà nghiên cứu mới phát hiện có thể cung cấp cho các bác sĩ lâm sàng cảnh báo sớm về biến chứng này ở giai đoạn cuối thai kỳ.

1. Cảnh báo sớm giúp can thiệp tiền sản giật hiệu quả hơn

Tiền sản giật là một tình trạng khởi phát đột ngột liên quan đến huyết áp cao trước khi sinh. Tình trạng này ảnh hưởng đến khoảng 2% đến 8% số ca mang thai trên toàn thế giới và có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng cho cả mẹ và con.

Một nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí JAMA Network Open đã đưa ra một mô hình máy tính cung cấp các dự đoán được cập nhật liên tục về nguy cơ tiền sản giật dựa trên dữ liệu hồ sơ sức khỏe điện tử được ghi lại vào giai đoạn cuối thai kỳ. Nghiên cứu này do các nhà khoa học về trí tuệ nhân tạo, tin học y tế, bệnh lý lâm sàng và y học xét nghiệm tại Trường Y Weill Cornell phát triển.

Mô hình cảnh báo sớm tiền sản giật ở giai đoạn cuối thai kỳ- Ảnh 1.

Tiền sản giật được phát hiện sớm giúp can thiệp hiệu quả hơn.

Nghiên cứu cho biết, các mô hình hiện có đánh giá nguy cơ tiền sản giật trong ba tháng đầu thai kỳ chủ yếu được sử dụng như những cảnh báo sớm cho phép các bác sĩ lâm sàng kê đơn aspirin như một loại thuốc phòng ngừa sớm trong thai kỳ và cung cấp thêm sự theo dõi trong suốt thai kỳ có nguy cơ.

Mặc dù những phương pháp này có thể làm giảm nguy cơ tiền sản giật khởi phát sớm nhưng độ chính xác dự đoán của chúng bị hạn chế đối với các trường hợp khởi phát muộn và đủ tháng (chiếm phần lớn các chẩn đoán tiền sản giật). Có rất ít công cụ giúp dự đoán nguy cơ tiền sản giật ngắn hạn trong ba tháng cuối của thai kỳ.

Mô hình mới được nghiên cứu này có thể giúp các bác sĩ lâm sàng xác định những bệnh nhân trong ba tháng cuối thai kỳ có nguy cơ cao mắc tiền sản giật, giúp họ có thêm thời gian để thực hiện các biện pháp điều trị bao gồm tăng cường theo dõi, kiểm soát huyết áp và quyết định về thời điểm sinh nở.

Không giống như các phương pháp trước đây chỉ cung cấp một ước tính rủi ro duy nhất, tĩnh, mô hình này liên tục cập nhật nguy cơ tiền sản giật bằng dữ liệu hồ sơ sức khỏe điện tử hiện tại khi thai kỳ tiến triển, giúp các bác sĩ lâm sàng phát triển các biện pháp can thiệp tiền sản giật hiệu quả hơn.

Mô hình cảnh báo sớm tiền sản giật ở giai đoạn cuối thai kỳ- Ảnh 3.

Khám thai định kỳ là cách tốt nhất để phát hiện tiền sản giật. Ảnh minh họa

2. Thai phụ cần chú ý khám thai định kỳ để phát hiện tiền sản giật

Tiền sản giật không chỉ là một vấn đề về huyết áp đơn thuần mà có thể diễn tiến rất nhanh đến mức nguy hiểm.

Tiền sản giật có thể gây ra các biến chứng nguy hiểm như co giật (sản giật), đe dọa trực tiếp đến tính mạng của cả mẹ và bé. Một biến chứng cấp tính rất nặng nề là hội chứng HELLP bao gồm tan máu, tăng men gan và giảm tiểu cầu, có thể diễn tiến rất nhanh với tỷ lệ tử vong cao.

Không chỉ đe dọa sức khỏe cả mẹ và em bé, tiền sản giật còn tiềm ẩn những rủi ro sức khỏe lâu dài. Một trong những biến chứng nghiêm trọng về lâu dài của tiền sản giật là làm tăng gấp đôi nguy cơ mắc các bệnh tim mạch. Nguy cơ đột quỵ cũng tăng lên đáng kể ở những phụ nữ từng trải qua tiền sản giật trong thai kỳ.

Khám thai định kỳ là cách tốt nhất để phát hiện tiền sản giật. Các chuyên gia khuyến cáo, phụ nữ mang thai cần khám thai đầy đủ, thực hiện các xét nghiệm cần thiết phát hiện sớm tiền sản giật và các bất thường khác trong thai kỳ để có can thiệp kịp thời. Không phải thai phụ nào cũng có nguy cơ tiền sản giật nhưng những phụ nữ thừa cân, béo phì, rối loạn mỡ máu, có bệnh lý tăng huyết áp, đái tháo đường… có nguy cơ cao hơn cần chú ý.

Thu Phương
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Cùng chuyên mục

Nhận diện 5 bệnh phụ khoa thường gặp và bí quyết phòng ngừa chủ động

Nhận diện 5 bệnh phụ khoa thường gặp và bí quyết phòng ngừa chủ động

Dân số và phát triển - 14 giờ trước

Hiện nay, nhiều phụ nữ bận rộn với công việc và gia đình nên thường chủ quan, ít để ý đến sức khỏe phụ khoa.

Chai nhựa dài 20cm mắc kẹt trong trực tràng người đàn ông, bác sĩ cảnh báo biến chứng nguy hiểm

Chai nhựa dài 20cm mắc kẹt trong trực tràng người đàn ông, bác sĩ cảnh báo biến chứng nguy hiểm

Dân số và phát triển - 1 ngày trước

GĐXH - Một người đàn ông nhập viện trong tình trạng đau rát dữ dội vùng hậu môn. Qua thăm khám, bác sĩ phát hiện một chai nhựa dài khoảng 20cm mắc kẹt sâu trong trực tràng.

Dấu hiệu cảnh báo polyp nội mạc tử cung cần đi khám

Dấu hiệu cảnh báo polyp nội mạc tử cung cần đi khám

Dân số và phát triển - 1 ngày trước

Mặc dù đa số polyp nội mạc tử cung là lành tính nhưng nếu không được theo dõi can thiệp phù hợp có thể gây thiếu máu nặng và ảnh hưởng đến khả năng sinh sản. Vậy dấu hiệu nào nhận biết polyp nội mạc tử cung?

Hà Nội: 100% trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt phải được chăm sóc, trợ giúp bằng nhiều hình thức

Hà Nội: 100% trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt phải được chăm sóc, trợ giúp bằng nhiều hình thức

Dân số và phát triển - 1 ngày trước

GĐXH - Ngày 10/3, UBND TP Hà Nội có kế hoạch tăng cường lãnh đạo công tác chăm sóc và bảo vệ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn, hướng tới bảo đảm tốt nhất quyền lợi của trẻ em và nâng cao hiệu quả các chính sách an sinh dành cho nhóm đối tượng dễ bị tổn thương này.

Ra máu giữa chu kỳ kinh có nguy hiểm không? Khi nào cần được khám sớm?

Ra máu giữa chu kỳ kinh có nguy hiểm không? Khi nào cần được khám sớm?

Dân số và phát triển - 2 ngày trước

GĐXH - Ra máu giữa chu kỳ kinh đây là hiện tượng khá thường gặp và có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau, bao gồm cả sinh lý bình thường, rối loạn nội tiết và dấu hiệu mang thai sớm...

Sự thật về rụng tóc khi dùng biện pháp tránh thai nội tiết tố

Sự thật về rụng tóc khi dùng biện pháp tránh thai nội tiết tố

Dân số và phát triển - 2 ngày trước

Nhiều phụ nữ cho biết bị rụng tóc thưa cả da đầu sau khi dùng biện pháp tránh thai. Liệu rụng tóc có phải là tác dụng phụ khi tránh thai? Hãy cùng giải mã hiện tượng này dưới góc nhìn khoa học và tìm cách lấy lại mái tóc dày mượt.

5 nhóm thực phẩm giàu canxi an toàn cho phụ nữ mang thai

5 nhóm thực phẩm giàu canxi an toàn cho phụ nữ mang thai

Dân số và phát triển - 3 ngày trước

Trong suốt thai kỳ, cơ thể thai nhi cần một lượng canxi đáng kể để hình thành khung xương, răng và hỗ trợ các chức năng thần kinh, cơ bắp. Đó chính là lý do người mẹ cần đặc biệt chú ý cung cấp đủ khoáng chất này.

7 dưỡng chất nam giới ngoài 40 tuổi cần đặc biệt quan tâm

7 dưỡng chất nam giới ngoài 40 tuổi cần đặc biệt quan tâm

Dân số và phát triển - 4 ngày trước

Bước sang tuổi 40, cơ thể nam giới bắt đầu có những thay đổi lớn về trao đổi chất và nội tiết, bổ sung đúng cách 7 nhóm dưỡng chất dưới đây giúp duy trì sức khỏe, sự dẻo dai và ngăn ngừa các bệnh lý tuổi tác.

Người phụ nữ 36 tuổi ở Hà Nội khám vô sinh: Phát hiện polyp mọc chi chít trong buồng tử cung

Người phụ nữ 36 tuổi ở Hà Nội khám vô sinh: Phát hiện polyp mọc chi chít trong buồng tử cung

Dân số và phát triển - 6 ngày trước

GĐXH - Các bác sĩ phát hiện hàng chục polyp mọc dày đặc trong buồng tử cung của chị Phương. Đây là nguyên nhân khiến chị vô sinh suốt nhiều năm.

Bé trai 6 tuổi ho suốt 6 tháng không khỏi, bác sĩ chỉ rõ nguyên nhân bất ngờ

Bé trai 6 tuổi ho suốt 6 tháng không khỏi, bác sĩ chỉ rõ nguyên nhân bất ngờ

Dân số và phát triển - 1 tuần trước

GĐXH - Căn bệnh khiến bé 6 tuổi ở TP. HCM ho khan suốt 6 tháng không khỏi là do mắc hen phế quản thể ho kèm viêm mũi dị ứng, bệnh rất dễ bị nhầm lẫn với nhiễm trùng hô hấp thông thường.

Xem nhiều

Giao lưu trực tuyến: Chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên, thanh niên và tầm quan trọng của tư vấn khám sức khỏe trước khi kết hôn

Giao lưu trực tuyến: Chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên, thanh niên và tầm quan trọng của tư vấn khám sức khỏe trước khi kết hôn

Dân số và phát triển

GĐXH - Theo các chuyên gia, sức khỏe sinh sản của vị thành niên, thanh niên được coi là một trong những yếu tố quan trọng có ý nghĩa quyết định đến chất lượng dân số, chất lượng nguồn nhân lực và tương lai của giống nòi.

Thiếu nữ 20 tuổi mắc ung thư cổ tử cung chỉ vì kiểu dùng giấy vệ sinh cực quen, ai nghe xong cũng tưởng TỐT

Thiếu nữ 20 tuổi mắc ung thư cổ tử cung chỉ vì kiểu dùng giấy vệ sinh cực quen, ai nghe xong cũng tưởng TỐT

Dân số và phát triển
Người phụ nữ 36 tuổi ở Hà Nội khám vô sinh: Phát hiện polyp mọc chi chít trong buồng tử cung

Người phụ nữ 36 tuổi ở Hà Nội khám vô sinh: Phát hiện polyp mọc chi chít trong buồng tử cung

Dân số và phát triển
Báo động nguyên nhân người dân ở Đồng bằng Sông Cửu Long “chưa giàu đã già”

Báo động nguyên nhân người dân ở Đồng bằng Sông Cửu Long “chưa giàu đã già”

Đường lối - Chính sách
TP Hải Phòng: Đạt mức sinh thay thế và duy trì nhiều năm

TP Hải Phòng: Đạt mức sinh thay thế và duy trì nhiều năm

Dân số và phát triển

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top