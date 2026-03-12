Thai phụ 37 tuổi gặp tai biến nguy hiểm từ vết mổ cũ, bác sĩ khuyến cáo chị em hạn chế làm điều này
GĐXH - Nhau cài răng lược là tai biến sản khoa nguy hiểm hàng đầu, có thể đe dọa tính mạng sản phụ, thường gặp ở các thai phụ có tiền sử sinh mổ nhiều lần.
Thai phụ xuất huyết ở tuần 36, phát hiện biến chứng nguy hiểm
Chị H. (37 tuổi, Tây Ninh) đã trải qua ba lần sinh trước, gồm hai lần sinh thường và một lần sinh mổ. Trong lần mang thai thứ tư này, chị theo dõi thai kỳ tại cơ sở y tế gần nhà với các kết quả kiểm tra ban đầu được đánh giá bình thường.
Tuy nhiên, khi thai được 36 tuần, chị bất ngờ ra máu âm đạo và được nhập viện theo dõi tại một bệnh viện địa phương trong khoảng một tuần. Tình trạng xuất huyết không cải thiện khiến gia đình lo lắng và quyết định đưa chị đến Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á để kiểm tra chuyên sâu.
Ngay khi tiếp nhận bệnh nhân, các bác sĩ khoa Cấp cứu và khoa Sản Phụ khoa nhanh chóng thực hiện siêu âm và đánh giá toàn diện. Kết quả cho thấy thai phụ bị nhau tiền đạo trung tâm kèm nhau cài răng lược tại vị trí sẹo mổ lấy thai cũ ở đoạn dưới tử cung.
Phẫu thuật cứu mẹ con sản phụ nhau cài răng lược
Theo các bác sĩ, nhau cài răng lược là tình trạng bánh nhau bám sâu vào lớp cơ tử cung, thậm chí có thể xuyên qua thành tử cung và xâm lấn các cơ quan lân cận như bàng quang. Đây là biến chứng sản khoa hiếm gặp nhưng đặc biệt nguy hiểm, thường xuất hiện ở phụ nữ có tiền sử mổ lấy thai hoặc từng phẫu thuật tử cung, và nguy cơ sẽ tăng theo số lần mổ.
Trong trường hợp của sản phụ H., tình trạng nhau tiền đạo kèm nhau cài răng lược khiến nguy cơ băng huyết rất cao. Khi tử cung co bóp hoặc bánh nhau bong một phần, các mạch máu lớn có thể bị tổn thương, dẫn đến mất máu nghiêm trọng, đe dọa trực tiếp tính mạng của cả mẹ và thai nhi nếu không được xử trí kịp thời.
Trước tình huống khẩn cấp, các bác sĩ khoa Sản đã nhanh chóng kiểm soát tình trạng chảy máu và tiến hành phẫu thuật để đưa thai nhi ra ngoài an toàn.
Nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa ê kíp bác sĩ khoa Sản, khoa Gây mê hồi sức và khoa Nhi, em bé đã chào đời khỏe mạnh.
Sau khi em bé được đưa ra ngoài an toàn, thách thức lớn nhất đối với các bác sĩ là xử lý phần bánh nhau cài bám sâu vào lớp cơ tử cung tại vị trí sẹo mổ cũ. Với nhiều trường hợp nhau cài răng lược nặng, cắt tử cung thường là phương án được lựa chọn để kiểm soát chảy máu và cứu sống sản phụ.
Tuy nhiên, chị H. còn trẻ và có mong muốn được giữ lại tử cung. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, ê kíp phẫu thuật quyết định áp dụng phương pháp bảo tồn.
BS.CKI Huỳnh Thị Đào, Trưởng khoa Sản Phụ khoa Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á, trưởng ê kíp ca mổ cho biết thay vì cắt toàn bộ tử cung, các bác sĩ đã tiến hành cắt một phần đoạn dưới tử cung chứa mô nhau xâm lấn, loại bỏ toàn bộ phần nhau bám sâu, sau đó khâu phục hồi tử cung nhằm kiểm soát chảy máu và bảo tồn chức năng sinh sản cho người bệnh.
Sau 24 giờ theo dõi và điều trị tích cực, tình trạng sức khỏe của cả mẹ và bé đều ổn định. Hiện hai mẹ con đã được xuất viện trong niềm vui của gia đình.
Nhau cài răng lược nguy hiểm thế nào?
Nhau cài răng lược là tình trạng bánh nhau bám chặt và ăn sâu vào lớp cơ tử cung, thậm chí có thể xuyên qua thành tử cung và xâm lấn các cơ quan lân cận như bàng quang. Đây là một trong những biến chứng sản khoa nguy hiểm do nguy cơ gây băng huyết nghiêm trọng trong thai kỳ hoặc khi sinh.
Biến chứng này thường gặp ở những sản phụ sinh nhiều lần, có tiền sử mổ lấy thai, từng nạo hút thai nhiều lần hoặc đã trải qua các phẫu thuật tử cung như bóc nhân xơ tử cung.
Nếu không được phát hiện và xử trí kịp thời, nhau cài răng lược có thể gây băng huyết nặng, dẫn đến tụt huyết áp, sốc mất máu, đe dọa tính mạng của mẹ và thai nhi. Trong nhiều trường hợp nặng, bác sĩ buộc phải cắt tử cung để cứu sản phụ.
Thai phụ cần làm gì để giảm nguy cơ nhau cài răng lược
Theo BS.CKI Huỳnh Thị Đào, để giảm nguy cơ nhau cài răng lược, phụ nữ nên hạn chế sinh mổ khi không có chỉ định y khoa rõ ràng, đồng thời tránh các thủ thuật can thiệp nhiều lần vào lòng tử cung như nạo hút thai.
Đối với phụ nữ từng sinh mổ, việc khám thai định kỳ và siêu âm đánh giá vị trí bánh nhau trong tam cá nguyệt thứ hai và thứ ba là rất quan trọng. Việc phát hiện sớm giúp bác sĩ chủ động xây dựng kế hoạch theo dõi, chuẩn bị phương án phẫu thuật và truyền máu khi cần thiết, từ đó giảm nguy cơ băng huyết và các tai biến sản khoa nguy hiểm.
