3 lợi ích bất ngờ của hôn nhân đối với sức khỏe

Các nghiên cứu khẳng định rằng những người có hôn nhân yêu thương, quan tâm và chăm sóc lẫn nhau sẽ có được những lợi ích về sức khỏe. Tuy nhiên, thống kê không cho thấy lợi ích tương tự từ các mối quan hệ sống chung không đăng ký kết hôn.

Việc duy trì một đời sống hôn nhân hạnh phúc chính là cách hiệu quả để bạn kéo dài tuổi thọ và phòng ngừa nhiều bệnh tật.

1. Kiểm soát bệnh tật nhờ sự đồng hành

Một nghiên cứu tại Nhật Bản đã mang đến góc nhìn thú vị về việc kiểm soát bệnh đái tháo đường type 2. Kết quả cho thấy, những người độc thân có nguy cơ thừa cân cao gấp đôi so với những người đang trong cuộc sống hôn nhân.

Đáng chú ý, nam giới mắc đái tháo đường khi có bạn đời sống cùng giảm 58% nguy cơ mắc hội chứng chuyển hóa - chỉ các tình trạng như béo phì, tăng huyết áp, tăng cholesterol xấu và lượng đường trong máu cao. Đây là những tác nhân hàng đầu gây ra bệnh tim và đột quỵ. Mặc dù mối liên hệ này chưa được tìm thấy rõ rệt ở phụ nữ nhưng điều này không có nghĩa là hôn nhân chỉ có lợi cho nam giới.

Nhiều nghiên cứu cho thấy, hôn nhân mang lại những thay đổi tích cực về thể chất và tâm lý.

2. Lợi ích sức khỏe dài hạn khi hôn nhân hạnh phúc

Theo Tiến sĩ Cherese Wiley là bác sĩ nội khoa làm việc tại Trung tâm Y tế Đại học Baylor ở Dallas (Hoa Kỳ), có một số lý do có thể khiến những người đã kết hôn khỏe mạnh hơn những người độc thân. Người bạn đời thường mang đến cảm giác hỗ trợ gần gũi luôn sẵn sàng. Họ mang đến trách nhiệm, nhắc nhở vợ/chồng không nên ăn những thực phẩm thiếu lành mạnh hoặc bạn nên uống rượu ít hơn.

Những người đã kết hôn cũng ít có khả năng tham gia vào các hành vi nguy hiểm hơn. Các nghiên cứu y khoa khác đã chỉ ra rằng hôn nhân mang lại lợi ích toàn diện cho cả hai phía:

2.1. Hôn nhân tốt cho sức khỏe tim mạch

Nhiều nghiên cứu lâm sàng đã chỉ ra mối liên hệ chặt chẽ giữa tình trạng hôn nhân và khả năng phục hồi sau các biến cố tim mạch cấp tính. Nghiên cứu của Đại học Rochester năm 2011, một cuộc hôn nhân hạnh phúc đã làm tăng gấp 3 lần tỷ lệ sống sót lâu dài sau phẫu thuật bắc cầu mạch vành.

Một vài nghiên cứu khác cho thấy, những bệnh nhân đã lập gia đình có tỷ lệ sống sót sau cơn đau tim cao hơn đáng kể so với nhóm đối tượng độc thân. Lý do không chỉ nằm ở việc người bạn đời có thể phát hiện sớm các dấu hiệu bất thường để đưa đi cấp cứu kịp thời, mà còn ở quá trình chăm sóc hậu phẫu. Sự hỗ trợ về tinh thần trong đời sống hôn nhân giúp giảm bớt các hormone gây căng thẳng như cortisol, vốn là tác nhân khiến huyết áp tăng cao và gây áp lực cho tim.

2.2. Kết hôn ảnh hưởng tới kết quả điều trị ung thư

Sự gắn kết trong hôn nhân có liên quan đến việc giảm nguy cơ mắc ung thư và các triệu chứng mất trí nhớ. Bệnh nhân ung thư đã kết hôn có nhiều khả năng sống sót sau căn bệnh này hơn những người độc thân mắc bệnh.

Theo Tạp chí Ung thư Lâm sàng Hoa Kỳ, bệnh nhân đã kết hôn sống lâu hơn 20% so với những người độc thân, ly hôn hoặc góa phụ. Tỷ lệ tử vong ở những bệnh nhân ung thư chưa kết hôn cao hơn, đặc biệt là ở những người đàn ông độc thân.

2.3. Hôn nhân tích cực giúp ổn định sức khỏe tinh thần

Hôn nhân thường liên quan đến tỷ lệ trầm cảm thấp hơn và giảm nguy cơ mắc các rối loạn tâm trạng. Có một người bạn đời luôn ủng hộ có thể mang lại sự ổn định về mặt cảm xúc và giảm cảm giác cô đơn. Một cuộc hôn nhân hạnh phúc và ổn định có thể giúp giảm mức độ căng thẳng. Sự hỗ trợ về mặt tinh thần từ người bạn đời có thể giúp mỗi cá nhân đối phó tốt hơn với những thử thách trong cuộc sống.

Cảm giác an tâm khi được yêu thương và công nhận giúp mỗi cá nhân tự tin hơn, có cái nhìn tích cực hơn về bản thân. Đặc biệt, sự gắn kết trong hôn nhân tạo ra một hệ thống hỗ trợ tinh thần vững chắc, giúp chúng ta vượt qua những cú sốc tâm lý hoặc những giai đoạn khó khăn một cách nhẹ nhàng hơn so với việc phải tự mình đối mặt.

3. Các yếu tố khác tác động đến lợi ích sức khỏe

Chất lượng của mối quan hệ: Một cuộc hôn nhân hạnh phúc và lành mạnh mang lại nhiều lợi ích hơn so với một cuộc hôn nhân đầy căng thẳng và xung đột.

Ổn định tài chính: Hôn nhân có thể mang lại sự ổn định và an toàn về tài chính. Việc kết hợp thu nhập và chia sẻ chi phí có thể dẫn đến tình hình tài chính thoải mái hơn cho các cặp vợ chồng.

Hỗ trợ xã hội: Hôn nhân cung cấp một mạng lưới hỗ trợ xã hội vững chắc, giúp vượt qua những khó khăn trong cuộc sống.

Thói quen lành mạnh: Người đã kết hôn thường có xu hướng duy trì lối sống lành mạnh hơn, chẳng hạn như ăn uống điều độ, tập thể dục thường xuyên và đi khám sức khỏe định kỳ.

4. Lưu ý về chất lượng mối quan hệ

Điều quan trọng cần lưu ý là lợi ích của hôn nhân có thể khác nhau tùy thuộc vào chất lượng của mối quan hệ. Một cuộc hôn nhân lành mạnh , hỗ trợ và yêu thương có nhiều khả năng mang lại những tác động tích cực này. Sức khỏe chỉ được cải thiện khi cuộc sống hôn nhân diễn ra êm ấm. Xung đột kéo dài hoặc sự thiếu thấu hiểu trong hôn nhân có thể gây ra những hệ lụy xấu, ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe tinh thần và thể chất, thậm chí còn gây hại hơn so với việc sống độc thân.

Vì vậy, hôn nhân không chỉ là một cam kết xã hội, mà còn là một phần quan trọng trong việc chăm sóc bản thân. Để nhận được những lợi ích sức khỏe lâu dài, sự tin tưởng, tôn trọng và yêu thương chính là nền tảng cần được vun đắp mỗi ngày.