Mô hình gia đình online: Chanh Store
Thách thức lớn nhất khi bán lẻ trực tuyến là tạo niềm tin. Chanh Store (áo dệt kim) đã phát triển bền vững nhờ xây dựng uy tín, vượt qua rào cản kinh doanh online.
Nguồn hàng tự chủ - Kiểm soát chất lượng
Khác với các cửa hàng nhập sẵn sản phẩm số lượng lớn, Chanh Store tự chọn vải và đặt may tại xưởng, kiểm soát chất lượng từ form dáng.
Sản phẩm chủ lực là áo dệt kim mongtoghi mang phong cách đơn giản, dễ phối, phù hợp nhiều độ tuổi. Khách hàng có thể mặc đi làm, đi chơi hoặc ở nhà. Việc duy trì phong cách ổn định giúp Chanh Store xác định tệp khách hàng rõ ràng, thuận lợi cho việc quản lý và phát triển thương hiệu.
Livestream - kết nối trực tiếp với khách
Bán hàng online đặc biệt qua livestream đòi hỏi người bán phải tạo uy tín cá nhân và tư vấn chuyên nghiệp. Thay vì chạy theo số lượng đơn, Chanh Store đặt trọng tâm vào chất lượng dịch vụ.
Quy trình vận hành bài bản: Trong buổi livestream, nhân viên tư vấn trực tiếp từng sản phẩm cho khách. Sau đó, bộ phận chăm sóc khách gọi điện xác nhận lại size, màu sắc và mẫu mã, giảm thiểu nhầm lẫn trước khi giao hàng. Nhờ cách này, khách yên tâm khi mua sắm trực tuyến, hạn chế tình trạng nhận sản phẩm sai hoặc hỏng.
Các buổi livestream của Chanh Store thu hút từ 2.000 - 3.000 lượt xem. Trung bình, mỗi phiên chốt khoảng 400 - 500 đơn, còn các dịp lễ Tết có thể đạt 1.000 đơn/ngày.
Cập nhật mẫu mới - phục vụ đa dạng nhu cầu
Một lợi thế khác của Chanh Store là liên tục cập nhật mẫu mới, phù hợp nhiều độ tuổi và nhu cầu khác nhau. Khách hàng chủ yếu là nữ, hướng tới các sản phẩm bình dân nhưng chất lượng ổn định. Giá hợp lý giúp khách dễ trải nghiệm thử, từ đó tăng tỷ lệ quay lại và mua nhiều lần.
Đại diện cửa hàng cho biết: "Khách mua lại nhiều lần và giới thiệu cho người khác mới là thành công thực sự."
Chanh Store không chạy theo xu hướng "chốt đơn nhanh" mà tập trung xây dựng mối quan hệ lâu dài với khách hàng, tạo niềm tin và uy tín cho thương hiệu.
Mô hình nhỏ - hướng đi bền vững
Dù xuất phát từ cửa hàng gia đình nhỏ, Chanh Store từng bước phát triển theo hướng bán lẻ trực tuyến - mô hình ngày càng phổ biến. Điểm mạnh không nằm ở diện tích hay mặt bằng, mà ở quy trình chuẩn hóa, kiểm soát chất lượng sản phẩm và xây dựng niềm tin khách hàng.
Câu chuyện của Chanh Store chứng minh rằng chỉ cần chuyên nghiệp, kiên nhẫn và chú trọng trải nghiệm khách hàng, ngay cả cửa hàng nhỏ cũng có thể phát triển bền vững và tạo dựng uy tín trong thị trường bán lẻ trực tuyến.
Lựa chọn mẫu áo mongtoghi ở Chanh Store tại: https://www.facebook.com/share/1A4oBjFTfi/?mibextid=wwXIfr
Website: chanhstore.com
Doanh nghiệp tự giới thiệu
Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Tư ngày 19/11/2025Sản phẩm - Dịch vụ - 21 phút trước
GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Tư ngày 19/11/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.
Gen Z hào hứng chuyển sang điện với dàn xe máy điện mới của VinFastSản phẩm - Dịch vụ - 28 phút trước
Với thiết kế 2 pin linh hoạt, các dòng xe máy điện VinFast như Evo Grand, Feliz, Vero X… mang tới cơ hội chuyển đổi xanh dễ dàng, tiện lợi cho người trẻ.
Lịch cúp điện Vĩnh Long từ ngày 19-23/11/2025: Nhiều khách hàng 10 tiếng/ngày không có điện để dùngSản phẩm - Dịch vụ - 41 phút trước
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Vĩnh Long sẽ mất điện cả ngày.
Phụ nữ tuổi mãn kinh nên mua gì khi vào siêu thị?Bảo vệ người tiêu dùng - 51 phút trước
GĐXH - Mãn kinh khiến nhiều phụ nữ đối mặt với bốc hỏa, mất ngủ, tăng cân, loãng xương và rối loạn tâm trạng. Chọn lọc việc mua thực phẩm phù hợp có thể giảm đáng kể các triệu chứng này. Vậy khi đi siêu thị, phụ nữ mãn kinh nên bỏ gì vào giỏ hàng?
Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam những giỏ xinh xắn, đẹp- độc- lạ trở thành lựa chọn số 1Giá cả thị trường - 1 giờ trước
GĐXH - Những ngày cận kề Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11), không khí mua sắm quà tặng tri ân thầy cô tại Hà Nội trở nên nhộn nhịp hơn. Theo các tiểu thương, năm nay, các mẫu giỏ quà xinh được khác hàng ưa chuộng.
Lịch cúp điện Vĩnh Long (Trà Vinh cũ) từ ngày 19-23/11/2025: Những khu vực dân cư bị cúp điện gần 12 tiếng/ngàySản phẩm - Dịch vụ - 1 giờ trước
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần một số khu dân cư và đơn vị thuộc Trà Vinh cũ sẽ mất điện cả ngày.
Giá vàng hôm nay 19/11: Vàng SJC, vàng nhẫn BTMC, Doji điều chỉnh ra sao?Giá cả thị trường - 4 giờ trước
GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC và nhẫn trơn có thể sớm hồi phục theo thế giới.
Giá rau đắt đỏ, nhiều gia đình Thủ đô chuyển hướng sang nguồn cung thực phẩm xanh 'bao sạch'Bảo vệ người tiêu dùng - 4 giờ trước
GĐXH - Đối mặt với giá thực phẩm xanh tăng, nhiều gia đình trẻ ở Thủ đô đã thay đổi thói quen mua sắm, tìm đến các nguồn cung thực phẩm ổn định, an toàn là lựa chọn mua hàng ở sang siêu thị hoặc nhờ người thân đặt mua rau từ quê gửi lên.
SUV cỡ C giá 258 triệu đồng rộng như Mazda CX-5, đẹp tối giản, rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10 có gì đặc biệt khi ra mắt ở Trung Quốc?Giá cả thị trường - 5 giờ trước
GĐXH - SUV hạng C hoàn toàn mới vừa trình làng, nổi bật với thiết kế hầm hố, động cơ tăng áp 1.5L, nội thất hiện đại và mức giá chỉ bằng một phần ba Mazda CX-5.
Giá bạc hôm nay 19/11: Thị trường quốc tế phục hồi nhẹ, kéo theo giá giao dịch trong nước tiến sát 53 triệu đồng/kgGiá cả thị trường - 5 giờ trước
GĐXH - Giá bạc hôm nay (19/11) ghi nhận có sự phục hồi nhẹ khi giá bạc quốc tế nhỉnh mốc 51 USD/oz, kéo theo giá giao dịch trong nước phục hồi nhẹ ở vùng giá 52,6 triệu đồng/kg.
Giá rau đắt đỏ, nhiều gia đình Thủ đô chuyển hướng sang nguồn cung thực phẩm xanh 'bao sạch'Bảo vệ người tiêu dùng
GĐXH - Đối mặt với giá thực phẩm xanh tăng, nhiều gia đình trẻ ở Thủ đô đã thay đổi thói quen mua sắm, tìm đến các nguồn cung thực phẩm ổn định, an toàn là lựa chọn mua hàng ở sang siêu thị hoặc nhờ người thân đặt mua rau từ quê gửi lên.