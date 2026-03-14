Chung tay đảm bảo an ninh năng lượng: Doanh nghiệp logistics, xuất khẩu tối ưu chi phí vận tải, xoay trục thương mại trước xung đột Trung Đông

Bộ Công Thương kích hoạt kịch bản ứng phó biến động Trung Đông, tập trung 3 trụ cột chính để bảo đảm an ninh năng lượng GĐXH - Phóng viên Chuyên trang Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) đã có cuộc trao đổi với Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân xoay quanh việc Việt Nam ứng phó với bảo đảm an ninh năng lượng, ổn định thị trường và duy trì tăng trưởng kinh tế năm 2026 trước biến động địa chính trị Trung Đông.

Những bước đi linh hoạt này không chỉ giúp doanh nghiệp duy trì hoạt động xuất khẩu mà còn góp phần cùng Nhà nước đảm bảo ổn định chuỗi cung ứng và an ninh năng lượng.

Xung đột Trung Đông khiến vận tải biển thay đổi hải trình, chi phí vận tải tăng

Chia sẻ với phóng viên về tác động của tình hình thế giới tới hoạt động thương mại, xuất khẩu, logistic với phóng viên Chuyên trang Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống), nhiều doanh nghiệp xuất khẩu không xem đây hoàn toàn là khó khăn, mà còn là cơ hội để tái cơ cấu thị trường.

Anh Nguyễn Tuấn Việt – Giám đốc Công ty Xúc tiến Xuất khẩu Vietgo cho biết, các doanh nghiệp Việt đánh giá cao Chính phủ và các cơ quan quản lý trong việc mở rộng thị trường thông qua các hiệp định thương mại tự do (FTA) và chính sách ngoại giao kinh tế. Đây là nền tảng quan trọng giúp hàng hóa Việt Nam tiếp cận thị trường toàn cầu thuận lợi hơn.

Theo anh Nguyễn Tuấn Việt – Giám đốc Công ty Xúc tiến Xuất khẩu Vietgo, xung đột Trung Đông gây nhiều khó khăn cho các doanh nghiệp xuất khẩu, đặc biệt là nhóm hàng nông sản tươi.



Tuy nhiên, trước những rủi ro từ địa chính trị Trung Đông vừa qua, dẫn đến gia tăng rủi ro lên các tuyến hàng hải quốc tế, nhiều hãng tàu đã buộc phải điều chỉnh lộ trình vận chuyển. Thay vì đi qua kênh đào Suez như trước đây, một số tuyến tàu lựa chọn đi vòng qua mũi Hảo Vọng (Nam Phi), khiến hành trình kéo dài đáng kể.

Theo ông Việt, nếu trước đây thời gian vận chuyển hàng hóa từ Việt Nam sang châu Âu chỉ khoảng 25 ngày thì hiện nay có thể tăng lên gần 50 ngày do phải thay đổi tuyến đường.

Việc kéo dài hành trình cũng kéo theo chi phí vận tải biển gia tăng. Trong một số thời điểm, giá cước tàu đã tăng gấp 2–3 lần so với bình thường, do chi phí nhiên liệu và các yếu tố rủi ro liên quan đến xung đột.

Diễn biến này gây nhiều khó khăn cho các doanh nghiệp xuất khẩu, đặc biệt là nhóm hàng nông sản tươi. Với những mặt hàng có thời gian bảo quản ngắn như chuối hay thanh long thường chỉ khoảng 35 ngày, thì việc vận chuyển kéo dài khiến nguy cơ ảnh hưởng chất lượng khi đến thị trường châu Âu tăng lên đáng kể.

Trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông khiến thị trường năng lượng và chuỗi vận tải quốc tế có nhiều biến động, cộng đồng doanh nghiệp logistics và xuất nhập khẩu Việt Nam đang chủ động điều chỉnh chiến lược, tìm kiếm thị trường mới và tối ưu chuỗi vận chuyển.

Trước thực tế đó, nhiều doanh nghiệp đang tính toán chuyển hướng tiêu thụ sang các thị trường gần hơn nhằm giảm thiểu rủi ro về thời gian vận chuyển.

Tuy nhiên, theo ông Việt, giá cước vận tải không phải lúc nào cũng duy trì ở mức cao. Khi sản lượng hàng xuất khẩu giảm, một số chuyến tàu không đủ tải, tạo cơ hội để doanh nghiệp đàm phán lại chi phí vận chuyển với các hãng tàu hoặc đơn vị logistics.

"Điều quan trọng là doanh nghiệp cần chủ động trao đổi và thương lượng với đối tác vận tải để tìm mức giá phù hợp", ông Việt cho hay.

Xung đột Trung Đông: Nông sản Việt Nam có thêm cơ hội quảng bá

Ở góc nhìn khác, anh Trần Bình Minh – Giám đốc doanh nghiệp xuất khẩu cà phê Dawnsky cho rằng, sự ổn định của Việt Nam trong bối cảnh thế giới nhiều biến động đang trở thành lợi thế để quảng bá sản phẩm ra thị trường quốc tế.

"Trong khi nhiều quốc gia đang tập trung vào chiến sự, Việt Nam có thể tận dụng cơ hội để chào hàng nông sản ra thế giới. Đây là thế mạnh của chúng ta khi nguồn cung nông sản ổn định", anh Minh cho biết.

Anh Trần Bình Minh – Giám đốc doanh nghiệp xuất khẩu cà phê Dawnsky cho rằng, sự ổn định của Việt Nam trong bối cảnh thế giới nhiều biến động đang trở thành lợi thế để quảng bá sản phẩm ra thị trường quốc tế.

Theo anh Minh, việc Việt Nam xuất khẩu nhiều sản phẩm thô không nên bị xem là điểm yếu.

"Hầu hết các thương hiệu lớn trên thế giới đều bắt đầu từ sản phẩm thô. Khi Việt Nam xây dựng được uy tín về chất lượng nguyên liệu ổn định, việc phát triển thương hiệu từ những sản phẩm đó sẽ thuận lợi hơn", anh Minh cho hay

Theo anh Minh, trong bối cảnh hiện nay, sự ổn định về logistics và nguồn cung nông sản cũng trở thành lợi thế của Việt Nam khi chào hàng với các đối tác quốc tế. Các tuyến hàng hải vẫn kết nối tới nhiều quốc gia, tạo điều kiện để nông sản Việt Nam tiếp cận thị trường toàn cầu. Đây là cơ hội quan trọng để quảng bá sản phẩm Việt Nam rộng rãi hơn trong giai đoạn thế giới có nhiều biến động – điều mà không phải quốc gia nào cũng có thể tận dụng được.

Doanh nghiệp Việt chủ động xoay chuyển thị trường để giảm áp lực chi phí vận tải

Thực tế từ các doanh nghiệp cho thấy hoạt động xuất khẩu vẫn được duy trì, dù chi phí vận tải có những biến động nhất định.

Chị Thu (Anna) – đại diện một doanh nghiệp xuất khẩu gỗ sang thị trường châu Âu cho biết, dù biến động Trung Đông nhưng công ty của chị vẫn đều đặn xuất hàng trong thời gian qua.

"Lô hàng gần nhất của chúng tôi vừa xuất đi ngày 12/3. Sau Tết, nhiều lô hàng vẫn được đưa ra cảng bình thường. Nhu cầu thị trường vẫn còn thì doanh nghiệp vẫn sẽ tìm được cách để duy trì hoạt động xuất khẩu", chị Thu cho hay.

Theo chị, dữ liệu từ cơ quan thống kê cho thấy những nhóm hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam hiện nay gồm máy tính, linh kiện điện tử, điện thoại, máy móc – chủ yếu từ khu vực FDI. Trong khi đó, doanh nghiệp nội địa có lợi thế ở các ngành như dệt may, giày dép, gỗ và sản phẩm gỗ, nông sản và thủy sản.

Các doanh nghiệp xuất khẩu gỗ sang thị trường châu Âu cho biết, dù biến động Trung Đông nhưng các doanh nghiệp xuất khẩu vẫn đều đặn xuất hàng trong thời gian qua.

Từ thực tế hoạt động kinh doanh, chị Thu cho rằng doanh nghiệp cần đánh giá mức độ ảnh hưởng theo từng thị trường cụ thể.

"Công ty tôi xuất khẩu gỗ sang châu Âu nên tác động không quá lớn. Dù chi phí vận tải có tăng nhưng vẫn có những đơn vị vận tải vẫn đang giữ được giá cước ổn định", chị Thu cho hay.

Chị Thu cho rằng, trong bối cảnh ảnh hưởng từ địa chính trị Trung Đông, thị trường gần như Trung Quốc sẽ thuận lợi hơn cho đơn vị xuất khẩu do khoảng cách vận chuyển ngắn, giảm chịu tác động từ các yếu tố địa chính trị như chi phí vận tải biển.

Theo các doanh nghiệp, trong bối cảnh thị trường năng lượng và logistics toàn cầu còn nhiều biến động, việc chủ động thích ứng là yếu tố then chốt.

Doanh nghiệp có thể điều chỉnh thị trường xuất khẩu, chuyển sang các sản phẩm có thời gian bảo quản dài hơn hoặc tận dụng các cơ hội thương mại mới.

Những bước đi linh hoạt này không chỉ giúp doanh nghiệp duy trì hoạt động mà còn góp phần giữ vững chuỗi cung ứng hàng hóa.

Trong bối cảnh thế giới biến động, sự chủ động của cộng đồng doanh nghiệp cùng với các chính sách hỗ trợ từ Nhà nước đang trở thành yếu tố quan trọng giúp Việt Nam duy trì ổn định hoạt động xuất nhập khẩu, qua đó đóng góp vào mục tiêu đảm bảo an ninh năng lượng và ổn định kinh tế.

