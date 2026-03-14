Chung tay đảm bảo an ninh năng lượng: Doanh nghiệp logistics, xuất khẩu tối ưu chi phí vận tải, xoay trục thương mại trước xung đột Trung Đông
GĐXH - Trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông khiến thị trường năng lượng và chuỗi vận tải quốc tế có nhiều biến động, cộng đồng doanh nghiệp logistics và xuất nhập khẩu Việt Nam đang chủ động điều chỉnh chiến lược, tìm kiếm thị trường mới và tối ưu chuỗi vận chuyển.
Những bước đi linh hoạt này không chỉ giúp doanh nghiệp duy trì hoạt động xuất khẩu mà còn góp phần cùng Nhà nước đảm bảo ổn định chuỗi cung ứng và an ninh năng lượng.
Xung đột Trung Đông khiến vận tải biển thay đổi hải trình, chi phí vận tải tăng
Chia sẻ với phóng viên về tác động của tình hình thế giới tới hoạt động thương mại, xuất khẩu, logistic với phóng viên Chuyên trang Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống), nhiều doanh nghiệp xuất khẩu không xem đây hoàn toàn là khó khăn, mà còn là cơ hội để tái cơ cấu thị trường.
Anh Nguyễn Tuấn Việt – Giám đốc Công ty Xúc tiến Xuất khẩu Vietgo cho biết, các doanh nghiệp Việt đánh giá cao Chính phủ và các cơ quan quản lý trong việc mở rộng thị trường thông qua các hiệp định thương mại tự do (FTA) và chính sách ngoại giao kinh tế. Đây là nền tảng quan trọng giúp hàng hóa Việt Nam tiếp cận thị trường toàn cầu thuận lợi hơn.
Tuy nhiên, trước những rủi ro từ địa chính trị Trung Đông vừa qua, dẫn đến gia tăng rủi ro lên các tuyến hàng hải quốc tế, nhiều hãng tàu đã buộc phải điều chỉnh lộ trình vận chuyển. Thay vì đi qua kênh đào Suez như trước đây, một số tuyến tàu lựa chọn đi vòng qua mũi Hảo Vọng (Nam Phi), khiến hành trình kéo dài đáng kể.
Theo ông Việt, nếu trước đây thời gian vận chuyển hàng hóa từ Việt Nam sang châu Âu chỉ khoảng 25 ngày thì hiện nay có thể tăng lên gần 50 ngày do phải thay đổi tuyến đường.
Việc kéo dài hành trình cũng kéo theo chi phí vận tải biển gia tăng. Trong một số thời điểm, giá cước tàu đã tăng gấp 2–3 lần so với bình thường, do chi phí nhiên liệu và các yếu tố rủi ro liên quan đến xung đột.
Diễn biến này gây nhiều khó khăn cho các doanh nghiệp xuất khẩu, đặc biệt là nhóm hàng nông sản tươi. Với những mặt hàng có thời gian bảo quản ngắn như chuối hay thanh long thường chỉ khoảng 35 ngày, thì việc vận chuyển kéo dài khiến nguy cơ ảnh hưởng chất lượng khi đến thị trường châu Âu tăng lên đáng kể.
Trước thực tế đó, nhiều doanh nghiệp đang tính toán chuyển hướng tiêu thụ sang các thị trường gần hơn nhằm giảm thiểu rủi ro về thời gian vận chuyển.
Tuy nhiên, theo ông Việt, giá cước vận tải không phải lúc nào cũng duy trì ở mức cao. Khi sản lượng hàng xuất khẩu giảm, một số chuyến tàu không đủ tải, tạo cơ hội để doanh nghiệp đàm phán lại chi phí vận chuyển với các hãng tàu hoặc đơn vị logistics.
"Điều quan trọng là doanh nghiệp cần chủ động trao đổi và thương lượng với đối tác vận tải để tìm mức giá phù hợp", ông Việt cho hay.
Xung đột Trung Đông: Nông sản Việt Nam có thêm cơ hội quảng bá
Ở góc nhìn khác, anh Trần Bình Minh – Giám đốc doanh nghiệp xuất khẩu cà phê Dawnsky cho rằng, sự ổn định của Việt Nam trong bối cảnh thế giới nhiều biến động đang trở thành lợi thế để quảng bá sản phẩm ra thị trường quốc tế.
"Trong khi nhiều quốc gia đang tập trung vào chiến sự, Việt Nam có thể tận dụng cơ hội để chào hàng nông sản ra thế giới. Đây là thế mạnh của chúng ta khi nguồn cung nông sản ổn định", anh Minh cho biết.
Theo anh Minh, việc Việt Nam xuất khẩu nhiều sản phẩm thô không nên bị xem là điểm yếu.
"Hầu hết các thương hiệu lớn trên thế giới đều bắt đầu từ sản phẩm thô. Khi Việt Nam xây dựng được uy tín về chất lượng nguyên liệu ổn định, việc phát triển thương hiệu từ những sản phẩm đó sẽ thuận lợi hơn", anh Minh cho hay
Theo anh Minh, trong bối cảnh hiện nay, sự ổn định về logistics và nguồn cung nông sản cũng trở thành lợi thế của Việt Nam khi chào hàng với các đối tác quốc tế. Các tuyến hàng hải vẫn kết nối tới nhiều quốc gia, tạo điều kiện để nông sản Việt Nam tiếp cận thị trường toàn cầu. Đây là cơ hội quan trọng để quảng bá sản phẩm Việt Nam rộng rãi hơn trong giai đoạn thế giới có nhiều biến động – điều mà không phải quốc gia nào cũng có thể tận dụng được.
Doanh nghiệp Việt chủ động xoay chuyển thị trường để giảm áp lực chi phí vận tải
Thực tế từ các doanh nghiệp cho thấy hoạt động xuất khẩu vẫn được duy trì, dù chi phí vận tải có những biến động nhất định.
Chị Thu (Anna) – đại diện một doanh nghiệp xuất khẩu gỗ sang thị trường châu Âu cho biết, dù biến động Trung Đông nhưng công ty của chị vẫn đều đặn xuất hàng trong thời gian qua.
"Lô hàng gần nhất của chúng tôi vừa xuất đi ngày 12/3. Sau Tết, nhiều lô hàng vẫn được đưa ra cảng bình thường. Nhu cầu thị trường vẫn còn thì doanh nghiệp vẫn sẽ tìm được cách để duy trì hoạt động xuất khẩu", chị Thu cho hay.
Theo chị, dữ liệu từ cơ quan thống kê cho thấy những nhóm hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam hiện nay gồm máy tính, linh kiện điện tử, điện thoại, máy móc – chủ yếu từ khu vực FDI. Trong khi đó, doanh nghiệp nội địa có lợi thế ở các ngành như dệt may, giày dép, gỗ và sản phẩm gỗ, nông sản và thủy sản.
Từ thực tế hoạt động kinh doanh, chị Thu cho rằng doanh nghiệp cần đánh giá mức độ ảnh hưởng theo từng thị trường cụ thể.
"Công ty tôi xuất khẩu gỗ sang châu Âu nên tác động không quá lớn. Dù chi phí vận tải có tăng nhưng vẫn có những đơn vị vận tải vẫn đang giữ được giá cước ổn định", chị Thu cho hay.
Chị Thu cho rằng, trong bối cảnh ảnh hưởng từ địa chính trị Trung Đông, thị trường gần như Trung Quốc sẽ thuận lợi hơn cho đơn vị xuất khẩu do khoảng cách vận chuyển ngắn, giảm chịu tác động từ các yếu tố địa chính trị như chi phí vận tải biển.
Theo các doanh nghiệp, trong bối cảnh thị trường năng lượng và logistics toàn cầu còn nhiều biến động, việc chủ động thích ứng là yếu tố then chốt.
Doanh nghiệp có thể điều chỉnh thị trường xuất khẩu, chuyển sang các sản phẩm có thời gian bảo quản dài hơn hoặc tận dụng các cơ hội thương mại mới.
Những bước đi linh hoạt này không chỉ giúp doanh nghiệp duy trì hoạt động mà còn góp phần giữ vững chuỗi cung ứng hàng hóa.
Trong bối cảnh thế giới biến động, sự chủ động của cộng đồng doanh nghiệp cùng với các chính sách hỗ trợ từ Nhà nước đang trở thành yếu tố quan trọng giúp Việt Nam duy trì ổn định hoạt động xuất nhập khẩu, qua đó đóng góp vào mục tiêu đảm bảo an ninh năng lượng và ổn định kinh tế.
Chung tay đảm bảo an ninh năng lượng từ xăng dầu đến dòng điện: Người dân Hà Nội nhộn nhịp tìm mua xe máy điệnBảo vệ người tiêu dùng - 1 ngày trước
GĐXH - Trong bối cảnh giá xăng dầu liên tục biến động, nhiều người dân tại Hà Nội đang chủ động tìm kiếm các giải pháp di chuyển tiết kiệm và bền vững hơn. Ghi nhận tại các cửa hàng xe máy điện cho thấy lượng khách hàng đến tìm hiểu và mua xe tăng mạnh, đặc biệt vào những ngày gần đây.
Kinh hoàng hơn 2,6 tấn chân trâu, nội tạng động vật không rõ nguồn gốc vừa bị phát hiện khi lưu thông trên cao tốc Bắc – NamBảo vệ người tiêu dùng - 2 ngày trước
GĐXH - Trong quá trình tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, lực lượng chức năng tỉnh Hà Tĩnh đã phát hiện và xử lý vụ vận chuyển số lượng lớn thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ lưu thông trên tuyến cao tốc Bắc – Nam qua địa bàn.
Bộ Công Thương yêu cầu đảm bảo an ninh năng lượng trước diễn biến phức tạp tại Trung ĐôngBảo vệ người tiêu dùng - 4 ngày trước
GĐXH - Bộ Công Thương vừa có văn bản gửi các thương nhân đầu mối kinh doanh, sản xuất và phân phối xăng dầu yêu cầu chủ động nguồn cung, thực hiện nghiêm kế hoạch nhập khẩu, dự trữ và bảo đảm cung ứng đầy đủ xăng dầu cho thị trường trong nước trước diễn biến phức tạp của cuộc xung đột quân sự tại Trung Đông.
8 cách tiết kiệm xăng dầu người dân và doanh nghiệp áp dụng ngay để chung tay cùng Nhà nước tiết kiệm năng lượngBảo vệ người tiêu dùng - 4 ngày trước
GĐXH - Với quan điểm mỗi lít xăng tiết kiệm được là một đóng góp thiết thực cho an ninh năng lượng quốc gia, Bộ Công thương chỉ ra 8 cách để người dân và doanh nghiệp chung tay cùng Nhà nước trong đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.
Hà Nội cấp bách bảo vệ người tiêu dùng trước biến động giá xăng dầuBảo vệ người tiêu dùng - 4 ngày trước
GĐXH - Tối ngày 9/3, UBND TP Hà Nội có văn bản yêu cầu các sở, ngành, địa phương và doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo đảm nguồn cung xăng dầu, hạn chế tác động của biến động giá nhiên liệu đến mục tiêu tăng trưởng GRDP và hoạt động kinh tế - xã hội trên địa bàn.
Nhiều quốc gia trong khu vực tăng mạnh giá xăng dầu, Bộ Công Thương kêu gọi người tiêu dùng chung tay đảm bảo an ninh năng lượngBảo vệ người tiêu dùng - 4 ngày trước
GĐXH - Trước diễn biến căng thẳng của xung đột quân sự tại Trung Đông, Bộ Công Thương kêu gọi người dân và doanh nghiệp chung tay sử dụng năng lượng tiết kiệm, không tích trữ xăng dầu và đồng hành cùng Nhà nước trong việc đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.
Cây xăng găm hàng, bán hàng nhỏ giọt có thể bị phạt nặng?Bảo vệ người tiêu dùng - 5 ngày trước
GĐXH - Cơ quan chức năng đã đề xuất tăng nặng mức xử phạt với hành vi liên quan đến kinh doanh xăng dầu.
Đón lõng xe tải đang lưu thông, 'tóm gọn' hơn 600kg nầm lợn đang bốc mùi ôi thiuBảo vệ người tiêu dùng - 5 ngày trước
GĐXH - Lực lượng Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Hưng Yên vừa phát hiện và xử lý một vụ vận chuyển nầm lợn không bảo đảm điều kiện vệ sinh thú y với số lượng lớn trên địa bàn.
Cục trưởng 'lên sóng' livestream bán hàng: Tăng niềm tin hàng Việt, thị trường nội địa thúc đẩyBảo vệ người tiêu dùng - 6 ngày trước
GĐXH - Hôm nay (8/3), nhân ngày Quốc tế Phụ nữ, Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công thương) chính thức tham gia livestream bán hàng. Mô hình xúc tiến thương mại linh hoạt này nhằm kết nối cung cầu hàng hóa và thúc đẩy thị trường nội địa và tiêu dùng hàng Việt.
Bộ Công thương hỏa tốc yêu cầu kiểm tra, kiểm soát hoạt động kinh doanh xăng dầuBảo vệ người tiêu dùng - 1 tuần trước
GĐXH - Trước diễn biến phức tạp của tình hình quốc tế, đặc biệt là căng thẳng leo thang tại Trung Đông tác động mạnh đến thị trường năng lượng toàn cầu, Bộ Công Thương đã có văn bản hỏa tốc đề nghị các địa phương tăng cường kiểm tra, kiểm soát hoạt động kinh doanh xăng dầu và khí LPG nhằm kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, bảo đảm ổn định thị trường trong nước.
